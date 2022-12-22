Розподіл електроенергії між споживачами обговорили у вівторок на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єра

Попри те, що росіяни продовжують обстрілювати нашу енергосистему, незламні українці непохитно протистоять побутовим складнощам. Однак дедалі частіше лунають нарікання на нерівномірний розподіл електроенергії, зокрема й у соцмережах, а невдоволення людей стає підґрунтям для ворожих ІПСО. Подарувати ж русні нагоду розсварити українців ми не маємо права.

У вівторок під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада за участю членів Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів. Учасники обговорили питання проходження осінньо-зимового періоду 2022—2023 років в умовах масованих обстрілів росією об’єктів критичної інфраструктури, стан відновлення генерувального обладнання, пошкодженого внаслідок агресії рф, а також забезпечення збалансованої роботи ринку електричної енергії та фінансової стабільності його ключових учасників під час проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Обладнання постачає весь світ

«Уряд у тісній координації з Міністерством закордонних справ активно співпрацює з понад 30 країнами щодо постачання в Україну обладнання, необхідного для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Докладаємо всіх зусиль, щоб не лише закривати поточні потреби, а й створити достатній резерв, який допоможе нашим енергетикам ще оперативніше відновлювати об’єкти після обстрілів», — наголосив Прем’єр-міністр. Глава уряду дав завдання відповідальним міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів у питанні посилення захисту критичної інфраструктури.

Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої й рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії.

Перевірки виявили порушення

Як поінформував міністр енергетики Герман Галущенко, на виконання доручення Прем’єр-міністра Міненерго спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) в кожній області. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширеніші з них: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії; застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством; відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури; недотримання тривалості відключення; відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, лідери щодо виявлених порушень такі: ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго». Найменше порушень зафіксовано в АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як повідомили в Державній інспекції з енергетичного нагляду, на операторів системи розподілу складено відповідні акти щодо порушень. Порушення мають усунути до 31 грудня. У разі невиконання приписів буде вжито заходів відповідно до чинного законодавства. Прем’єр-міністр наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

«Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім — десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник уряду доручив Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства про виявлені порушення в операторів системи розподілу та вжиті заходи для їх усунення.

ДО РЕЧІ

17 генераторів різної потужності передали днями установам Херсонської області представники держави Ізраїль. Герман Галущенко подякував ізраїльській стороні за допомогу.

«Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, щоб зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією», –– наголосив міністр.

Він підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною з огляду на руйнування зокрема енергетичної інфраструктури. Тому міністерство постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям і докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням. Так, Міненерго додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отримані як гуманітарна допомога від міжнародних партнерів.