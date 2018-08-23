Незалежність — це дуже важливо для будь-якої країни, і для України зокрема. У цей нелегкий для нас час напередодні головного державного свята маємо висловити слова подяки нашим захисникам, які нині боронять Батьківщину зі зброєю в руках. Адже є народи, які навіть не мають власного куточка на землі. А в нас прекрасна країна, тому повинні боронити її незалежність у всіх напрямках. Ці слова Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав напередодні свята в залі урядових засідань.

Утім, реальна незалежність — це не лише непорушність кордонів, а й економічна та фінансова самостійність. Кошти, взяті владою в борг у період з 2005 по 2013 рік, становлять десятки мільярдів доларів, нині вони перетворилися на фінансові кайдани, яких чинний уряд прагне позбутися. Тож Прем’єр наголосив на необхідності ухвалення Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки.

Глава уряду навів дані, за якими обсяг боргу за період 2005—2013 років зріс із 12,5 до понад 60 мільярдів доларів. Такої суми запозичень вистачило б на рік-півтора життя країни.

І саме тому, на його переконання, Україна повинна в найближчій перспективі позбутися залежності від зовнішніх і внутрішніх кредиторів.

«Ми маємо зробити все, щоб найближчим часом, у найближче десятиліття позбутися фінансової залежності. Наша економіка має бути міцною і спроможною самостійно обслуговувати наші борги й зменшувати їх. Все те, що залишиться в українському бюджеті, має бути справедливо розподілено між тими, хто цього потребує, і на модернізацію країни», — вважає Володимир Гройсман.

Саме тому на порядок денний засідання винесли два дуже важливих для економіки та соціальної сфери питання — ухвалення Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки та про запуск Публічного реєстру отримувачів субсидій.

Борги й правильні запозичення

Презентувала оновлену стратегію виконувач обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова. Вона зазначила, що введення в дію стратегії передбачає поступове зниження показника боргу до кінця 2020 року до рівня не ви­ще ніж 49% ВВП і оптимізацію структури боргу. Адже надмірне боргове навантаження знижує темпи розвитку країни, тоді як правильні запозичення стимулюватимуть економічне зростання.

«Стратегія досить амбітна: до кінця цього року досягти 60%, наступного року — 52% і до кінця 2020 року мати борг як частину ВВП не більш як 49%», — наголосила урядовець.

Крім того, стратегія передбачає чотири якісні цілі: рівномірніший графік погашення боргу з подовженням строків, залучення довгостроковішого пільгового фінансування, що передбачає продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами, збільшення частки боргу в національній валюті та розвиток відносин з інвесторами. Втілити її в життя планують протягом найближчих трьох років. А ще — випустити облігації зовнішньої державної позики на міжнародному ринку в доларах, євро та гривнях.

Стратегію винесли на голосування урядовців, які одностайно схвалили її.

Не всім субсидія — мати рідна

Своєю чергою міністр соціальної політики Андрій Рева прозвітував, що доручення Прем’єр-міністра щодо створення та впровадження повного реєстру субсидіантів в Україні виконано повністю.

Щоб отримати необхідну інформацію, будь-який українець, котрий має доступ до інтернету, може зайти за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua. Там ввести будь-яку адресу, наприклад, свою, та отримати інформацію про те, чи призначено субсидію, на яку суму і коли та як її виплачували. При цьому особисті дані отримувачів такої держдопомоги, як-от ПІБ, паспортні дані та ІН, реєстр не надає та не поширює.

Андрій Рева наголосив, що цей реєстр унікальний для України, адже такий у нас створено вперше. І за його допомогою вже виявили понад 20 тисяч недобросовісних отримувачів субсидій, які оформлювали отримання держдопомоги у кількох регіонах. Найбільше таких виявили в Києві, а їхнє незаконне збагачення припинили.

Андрій Рева також зауважив, що до 1 січня 2019 року буде повністю завершено верифікацію, а отже, й підготовку до монетизації субсидій. Він висловив сподівання, що вже з наступного року субсидіанти почнуть отримувати гроші на руки.

Володимир Гройсман нагадав, що активно триває процес перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон. «У процесі перепризначення — звертаюся до кожного працівника — будь ласка, ввічливо, з повагою надати підтримку родинам, які цього потребують. Допоможіть кожному, хто цього потребує. Це моя не просто настанова, а прохання. Розраховую, що ваші серця будуть чуйними. А голові Мінсоцполітики Андрієві Реві — прошу звертати увагу на якість надання послуг, аби ніхто не почувався приниженим. Це неприпустимо», — додав Прем’єр.

Інші питання та рішення

Прем’єр також зауважив, що найближчим часом Мінфін представить своє бачення реформи Державної фіскальної служби. «Реформа митниці — це компетенція Міністерства фінансів, міністр фінансів цим питанням опікується дуже серйозно. Ми найближчим часом вийдемо з конкретними пропозиціями системної реформи, а не говорильні, яку ми чуємо, й запропонуємо модель, яка буде ефективною», — сказав очільник уряду.

Він закликав громадськість долучитися до урядової ініціативи «Україна без контрабанди», заявивши, що готовий відкрити для цього всі відповідні бази і реєстри. Прем’єр-міністр вважає, що громадськість, так само як і правоохоронні органи, може контролювати прозорість українських кордонів.

Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів і Міністерству енергетики та вугільної промисловості залучити додаткові фінансові ресурси на розвиток вугільної галузі для збільшення видобутку вугілля. Він також повідомив, що найближчим часом Кабмін перерахує кошти на погашення заборгованості із зарплати шахтарям.

Наприкінці роботи урядовці ухвалили рішення про підписання додаткової угоди до угоди щодо виконання завдання в сфері розвитку між урядом України та урядом США від 17 вересня 2014 року з підвищення прозорості врядування та сталого економічного розвитку.