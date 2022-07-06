Усе нове, особливо в уже усталених стосунках і правилах, люди майже завжди сприймають із певними засторогами та сумнівами. Електрон­на оплата проїзду в тролейбусах Черкас не виняток і дається містянам нелегко, особливо після кількамісячного періоду безплатного проїзду. Віднедавна його вартість зросла до 10 гривень. Хай там як, а їхати треба, тож освоювати ази сучасних систем доводиться всім.

Така система оплати проїзду в 81 муніципальному тролейбусі Черкас працює з початку липня. А в автобусах відповідне обладнання мають встановити орієнтовно за два місяці. Міські чиновники навіть власним прикладом у соцмережах показують, як освоїти новий вид оплати. Проїзд можна оплатити кількома способами: карткою будь-якого банку або пристроєм (телефоном, смарт-годинником) із технологією безконтактної оплати, скориставшись валідатором у салоні тролейбуса. Також можна придбати одноразовий квиток (він чинний протягом тижня з моменту придбання) в мережі платіжних терміналів, яких у місті кілька сотень й розміщені вони переважно в торговельних центрах та інших публічних місцях. Паперові квитки, придбані в терміналі, потрібно відсканувати на валідаторі з позначкою «скануй квиток тут».

Надалі чиновники обіцяють мобільний додаток SmartTicket.City у Play Market і App Store. «Закінчують розробляти картку містянина, за допомогою якої також можна буде оплачувати проїзд», — розповів заступник директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко.

Протягом місяця — адаптивний період

Контроль за оплатою проїзду здійснюють конт­ролери. Пасажири повинні пред’являти їм свої пристрої або квитки, а пільговики — документи. Якщо людина не оплатить проїзду, її можуть чекати два варіанти відповідальності. Вона зможе придбати квиток у контролера, який обій­деться удесятеро дорожче. У разі відмови контролер викличе поліцію й порушник сплатить штраф уже у двадцятикратному розмірі.

«Щоб жителям міста було простіше пристосуватися до нових умов оплати проїзду, впродовж місяця триває адаптивний період. У цей час пасажирам роз’яснюють нову специфіку. На зупинках громадського транспорту розміщено детальні інструкції про оплати, правила озвучують і під час руху транспортних засобів. Поки що ми тестуємо таку систему оплати у тролейбусах, щоб люди звикли. На цей час розрахуватися готівкою в автобусі можна, але це лише на два місяці», — зазначає начальник управління транспорту Віталій Москаленко.

«Упровадження електронного квитка — один із кроків, необхідних для створення комфорту і зручності транспорту в нашому місті. Відтепер матимемо прозорий контроль за оплатою проїзду. У перспективі за допомогою автоматичної системи оплати обліку проїзду ми зможемо аналізувати поїздки пасажирів. Це дасть змогу в разі необхідності скоригувати рух транспорту: де потрібно, — змінити схеми руху маршрутів, збільшувати чи зменшувати кількість машин», — розповів Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

Чи не найбільше новація схвилювала пільгові категорії населення. Однак у міськраді пояснили, що пільг ніхто не скасовував, громадяни й надалі ними користуватимуться. Якщо ж зайде контролер, йому необхідно пред’явити посвідчення, що дає право на пільгу.

Та для багатьох жителів і гостей Черкас новація — не спрощення, а ускладнення. Про це досить красномовно свідчать сотні коментарів у соцмережах, ось кілька з них: «Ви пробували сканувати код, коли система висить або проблема з інтернетом?». «Уявляю картину: час пік, переповнена маршрутка, всі знають, що контролер не зайде. Навіщо платити? А ще в переповненому автобусику та й у тролейбусі до валідатора з телефоном не проберешся. Думаю, що перевізники кондукторів назвуть контролерами, інакше на виручку в час, коли є пасажири, можна не розраховувати, а вдень пасажиропотік невеликий». «Люди нехай викручуються! Можна було й у зворотному порядку: спочатку встановити термінали на зупинках чи вже впровадити карту містянина, а потім починати!». «Недарма Остап Вишня писав про улюблений вислів українців: «Якось воно буде!».

Чи всім вигідне нововведення?

Багато користувачів соц­мереж не вірить, що новацію впровадять в автобусах, адже контроль за кількістю перевезених пасажирів не вигідний власникам автопідприємств: «Згідно з договором перевізників із Черкаською міськрадою, в маршрутних автобусах давно вже має працювати система GPS-моніторингу. І що? Отак і з валідаторами буде». «А коли ця функція запрацює в маршрутках? Може, тоді стане зрозуміло, наскільки цей бізнес прибутковий. Бо автобуси вже часто третій ресурс добігають, а оновлення жодного. Чому міська влада так і не змусила перевізників підключити трекери?».

Подібні системи безготівкової оплати в муніципальному транспорті вже діють щонайменше в десяти українських містах, і з потребою впровадження новації навряд чи хто посперечається. Але доцільність встановлення сучасних валідаторів та систем GPS-моніторингу на радянські фарбовані-перефарбовані тролейбуси ЗіУ-682, яких ще досить багато на вулицях Черкас, зручність використання в них цих систем, особливо в години найбільшого скупчення пасажирів, все-таки мають оцінити жителі обласного центру. А ще слід вирішити чи внормувати багато практичних аспектів, наприклад, як бути з поверненням коштів у разі вимушеної зупинки транспортного засобу під час повітряної тривоги?

Питань, на які містяни поки що не знаходять відповідей, чимало. Проте є надія, що новації на транспорті все-таки приживуться, увійдуть у практику й сприятимуть поліпшенню обслуговування пасажирів.