У ТОВ «Еверест Торг» запевняють, що ніщо так не розслабляє, як задоволення від перебування у СПА-купелі з настояною на лікарських травах водою з температурою 37—42 градуси

Здавна вважалося, що занурення в гарячу воду поліпшує стан здоров`я людини, тонізує організм, заспокоює нервову систему, запобігає безсонню, лікує навіть захворювання шкіри. Оздоровча СПА-процедура слугує профілактикою ревматизму і захворювань суглобів. Тож купання незалежно від сезону, протягом усього року, в так званих чанах, які називають карпатськими джакузі, що зародилося в Австро-Угорщині, рік у рік стає дедалі популярнішим. І не лише в Українських Карпатах та на Закарпатті. Покайфувати в цілющій воді полюбляють українці, які живуть у центральній, північній, східній та південній частині нашої держави.

На щастя, СПА-купальні з пічками, або гарячі чани, почав виробляти вітчизняний бізнес. Від карпатських вони відрізняються лише сучасним дизайном та новими матеріали й технологіями. А ще тим, що СПА-купальні можна поставити скрізь. Навіть на дачі.

Евакуйовувалися під обстрілами

Як часто буває, першими купання в українських гарячих чанах оцінили за кордоном. Одна з данських фірм навіть уклала цього року договір з ТОВ «Еверест Торг» на пів мільйона євро на постачання в цю країну певної частини СПА-купалень. За два тижні до повномасштабної війни росії з Україною навіть перша машина із продукцією з Бориспільського району Київської області (тут розташоване було основне виробництво) вирушила до Європи. Наступну планували вивезти з України 25 лютого.

«У Данії в мережі будівельних магазинів (щось на кшталт нашого «Епіцентру») в нас був відділ, де ми реалізовували свою продукцію, — розповідає власник підприємства Вадим Завалко. — Купували її жваво, бо за якістю наші чани нічим не відрізнялася від європейських, але за ціною значно вигравали. Угода з Данією давала змогу продавати в Європу великі партії нашої продукції, і до кінця цього року компанія збільшила б обсяги виробництва на 200—300%. Але...»

Але довелося поспіхом евакуйовувати виробництво на захід країни: на Львівщині у Вадима Завалка були знайомі, які обіцяли посприяти в переїзді та облаштуванні на новому місці. З точки зору економічної доцільності, логістики Галичина була ідеальним місцем. Бо й до Європи ближче, і російські танки там не гуркотіли.

«На початку березня, коли активні бойові дії почалися в напрямку Києва і до нашого підприємства наблизилися ворожі війська, — веде далі пан Завалко, — ми остаточно ухвалили рішення про переїзд. Він відбувався хаотично, під обстрілами. Водій автомобіля, якого найняли для перевезення обладнання, навіть відмовився завантажуватися. Сказав, що нікуди не поїде, бо боїться за своє життя.

Усю техніку, звісно ж, вивезти до Стрийського району не вдалося, проте основні елементи виробництва таки врятували. На Львівщину поїхали навіть чотири робітники із сім’ями — забрали їх із Запорізької та Херсонської областей. Вони жили на виробництві перші три-чотири місяці. Дуже допомогла адаптуватися на Стрийщині місцева влада, а також добрі люди (трьох львів’ян ми працевлаштували в себе).

Важкими для компанії виявилися квітень і травень, коли пекельно було скрізь. Порівняно з довоєнним часом замовлень, звичайно ж, значно поменшало, і ми стали працювати не на повну потужність — три-чотири дні на тиждень. Але людей я не скорочував. До речі, на фронт у перші дні війни пішло п’ятеро осіб.

Попри всі труднощі та негаразди, у травні стрийська дільниця вийшла на відносно продуктивну роботу. Разом з бориспільською (тут залишилося працювати дев’ятеро осіб) ми виготовили за час війни майже 70 чанів на експорт. Щоправда, до активних бойових дій планували до 1000 штук».

Виручає... Братислава

А ще втриматися на плаву в бурхливому морі війни ТОВ «Еверест Торг» великою мірою допомогло представництво фірми у столиці Словаччини Братиславі. Представництво працює під українською ТМ Relax Tub. Воно сформувалося ще до повномасштабної війни (штат український), але працювати почало лише у квітні.

Братиславський Relax Tub — фактично склад готової продукції: сюди товариство везе СПА-купальні і продає шанувальникам гарячих чанів у Чехію, Польщу, Німеччину, країни Балтії. До речі, між кінцевим споживачем та виробником немає посередників. Це величезний плюс та економія.

«Покупці роблять 50% передоплати, яка йде на словацьку фірму, і не турбуються за долю товару. Адже якщо він затримається чи не приїде зовсім, ми гарантуємо повернення грошей. Коштує один чан приблизно 2 тисячі євро. Європейців така ціна влаштовує. Як і сам товар, який можна експлуатувати цілий рік у будь-яку погоду. І буде це дешевше, ніж користуватися лазнею. Бо чан потребує лише води і дві упаковки дров — вони коштують недорого. До війни ми виробляли 30 чанів на місяць. Середнього рівня достатку українці купували їх. Нині теж починають цікавитися нашою продукцією, адже її можна розмістити навіть не в приміщенні, а на вулиці».

Але у словацького підрозділу, як і у фірми загалом, виникло чимало проблем з початком повномасштабної війни: раніше, наприклад, товариству повертали ПДВ за продану на експорт продукцію. Нині цього немає, і прибутки значно знизилися. Витрати на логістику зросли вдвічі, тому «Евересту» стало надто дорого працювати з данцями. Різниця в курсі валют теж позначилася на економіці підприємства: отримало воно, скажімо, за проданий експортний товар 10 тисяч євро, а щоб купити в постачальників сировину для виготовлення наступного, треба заплатити вже нову ціну з урахуванням нинішніх реалій — 16 тисяч євро. Тож рахувати в Борисполі та Стрию стали вже не кожен євро, а цент.

«Намагаємося всіляко зацікавити покупця своїм товаром, — Вадим Завалко робить наголос на кожному слові. — Пропонуємо йому, наприклад, встановити в гарячому чані гідромасаж, і не один. Обшивку зробити з термоясена. Вона хоч і дорожча за вагонку, але красивіша. Якщо замовник живе в радіусі до 50 кілометрів від фірми, можемо запропонувати послуги із встановлення чана. Ні — показуємо, як це потрібно зробити, через фотографії чи відео».

Практичні й зручні

Нині товариство вже може вразити покупців новинками. Наприклад, холодною купальнею — новою моделлю для ще більш неймовірного релаксу. Холодна купальня призначена для контрастних водних процедур, тому стане не тільки чудовим доповненням до гарячих SPA-купалень з пічкою, а й до вашої лазні або сауни.

Контрастні процедури відомі тим, що вони дуже корисні для організму. Шанувальники лазневої культури знають, що порівняно з контрастним душем занурення в діжку з холодною водою краще впливає на здоров’я й дає більше задоволення.

ТМ Relax Tub радить після перебування в гарячій воді або лазні/сауні занурюватися в холодну купіль на кілька секунд, а потім повертатися в гарячу. І повторити цю процедуру можна кілька разів.

«Наші купальні чудово пасують до будь-яких приміщень, навіть веранд, — пан Вадим знає, про що говорить. — Модель «Традиційну», наприклад, ми встановили у клієнта із Броварів Київської області. Він не надякується.

Може, повторюся, але водні процедури в наших гарячих чанах справді дають неймовірний ефект розслаблення та величезну користь для здоров’я. СПА-купальні практичні та зручні: сидіння в них мають ортопедичну форму, що сприятиме вашому комфорту, покритий гелькоутом композитний матеріал, на відміну від чавуну, не зазнає впливу корозії, які з часом руйнують метал, а гідромасаж зробить ваш відпочинок ще яскравішим та неймовірним. Нарешті маємо в наявності широку палітру кольорів чаш та обшивок, серед яких обов’язково знайдете той, що вам подобається».

Наостанок Вадим Завалко дав пораду, як краще встановити купальню, якщо не користуєтеся послугами майстрів фірми, самостійно: оскільки її оснащено пічкою з димоходом, розміщувати її потрібно заради вашої безпеки тільки на вулиці на будь-якій пласкій твердій поверхні. Це може бути щебінь, тротуарна плитка, дерев’яні або бетонні платформи чи плити, але не на траву, бо є вірогідність, що чан просяде під власною вагою.

Одне слово, творіть і насолоджуйтеся життям, наскільки це можливо в нинішніх умовах.