Уряд продовжив чинність постанови №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» до 1 вересня 2018 року. Згідно з документом, ціна на газ для населення поки що залишається незмінною.

Прем’єр зазначив, що Україна має і надалі зміцнювати свою незалежність, зокрема енергетичну. Він наголосив, що стверджувати незалежність, передусім енергетичну — надважливе завдання, і нагадав, що Україна, яка має великі запаси в надрах, завжди купувала газ у Росії. Колишня влада прихиляла коліна перед Кремлем, тоді як власні надра було закрито, занедбано, а відносини — корумповано.

«Наша мета — відкрити геодані, дати змогу приходити бізнесу на основі прозорих аукціонів і видобувати газ, щоб ми відмовилися від імпорту.

Як відмовимося — знизимо ціни і не будемо перебувати під впливом імпортних цін, — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми ухвалюємо рішення про відкриття даних, запровадження аукціонів. У нас уже підготовлено 44 ділянки із запасом 150 мільярдів кубометрів газу, які потребують інвестицій, технологій, де працюватимуть українці, і ми зможемо забезпечити незалежність від будь-якої держави».

Саме тому Кабінет Міністрів запроваджує процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, передусім газовидобутку, на платформі ProZorro, а також формалізує рішення щодо початку роботи Фонду енергоефективності. А ще уряд схвалює рішення про остаточний запуск роботи Фонду енергоефективності — ключового інструменту політики ефективного споживання ресурсів та економної їх оплати.

Прем’єр звернув увагу на реалізацію програми вдосконалення державних вугільних шахт, які мають стати складовою державної політики енергетичної незалежності. А тому доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості зробити з них прибуткові підприємства.

«Окреме питання — це українське вугілля, яким ми займаємося. Вважаю, що Міненерговугілля має виконати домашнє завдання і зробити з державних шахт прибуткові підприємства, а не імпортувати вугілля з-за кордону», — сказав очільник уряду. Він додав, що з ухваленням усіх заявлених рішень ми наближаємося до енергонезалежності й помірних цін на енергоносії всередині країни, щоб українці змогли нарешті платити невисоку ціну за комунальні послуги, споживаючи якісне тепло. Це пакет дуже важливих рішень, які руйнують корупцію», — резюмував Прем’єр-міністр.

Нонсенс сучасності

Нині маємо, на жаль, те, чого не мало б відбуватися у ХХІ сторіччі: бойові дії на території нашої держави та українських політв’язнів у тюрмах Кремля. Ці люди ні в чому не винні, але щодня потерпають від обмеження волі. За даними правозахисників, на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму незаконно утримують близько семи десятків українців.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що уряд усіляко сприятиме звільненню цих людей і підтримуватиме їхні родини. І саме тому було ухвалено рішення про надання кожній родині політичних в’язнів по 100 тисяч гривень підтримки.

Відповідне розпорядження «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей» було ухвалено на засіданні уряду.

На протидію російській пропаганді

Володимир Гройсман зауважив, що протистояти гібридному натиску агресора зможемо тоді, коли матимемо не лише сильну армію, міцну економіку, що постійно зростає, а й чітку інформаційну стратегію.

Презентувала її перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. За її словами, мета стратегії полягає в повноцінному доступі громадян України на окупованій території до національного українського інформаційного простору, а завдання — ефективна протидія російській пропаганді, зміцнення почуття спільності, збереження зв’язку з жителями окупованих територій, а також створення умов для об’єктивного, оперативного й достовірного їх інформування.

Вона повідомила, що Міністерство інформаційної політики планує впродовж 2018—2019 років запустити роботу ще двох телевеж для трансляції українського телесигналу на окуповані території Донбасу, а також нейтралізувати мовлення з окупованих районів на контрольованій нашим урядом території.

Отже, Кабінет Міністрів схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей. Відповідне розпорядження урядовці ухвалили одностайно.

Міністри ухвалили постанову щодо створення груп для аудиту вирубування лісів, до складу яких увійдуть представники аудитслужби, ДФС, Податкової міліції, служби захисту економіки МВС, а також МінАПК та Держгеокадастру. Схвалено проект указу Президента «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна — НАТО» і рішення «Про план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону «Про національну безпеку України».

Без обговорення затверджено план заходів з реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» на 2019 рік; схвалено рішення про відрядження спецавіації до Королівства Швеція для допомоги в гасінні лісових пожеж у разі надходження відповідного запиту; затверджено національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, а також перелік найважливіших розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в межах виконання державного замовлення на найважливіші розробки та науково-технічну продукцію у 2018—2019 роках.