Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів схвалила резолюцію, якою підтримала головні положення формули миру України. Уперше цей план, який складається з десяти пунктів, спрямований на припинення агресивної війни, розв’язаної росією проти України, Президент Володимир Зеленський оприлюднив під час саміту країн G20 торік восени. За резолюцію, в основу якої лягла мирна формула України, проголосувала 141 держава-член ООН, сім виступили проти: росія, білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа і Сирія. 32 країни утрималися, серед них Казахстан, Вірменія, Іран, Китай, Індія, Пакистан, Куба, Південна Африка.

Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це, повідомляє Укрінформ. У документі ООН підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.

Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних, зокрема дітей. Резолюція закликає негайно припинити ракетні атаки на критично важливу інфраструктуру України та цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, школи й лікарні.

У документі йдеться про необхідність забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини, скоєні на території України, шляхом проведення справедливих незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.

«Це голосування було справді історичним. Через рік після незаконного неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну ми побачили позицію країн світу. Ми показали, де ми стоїмо з Україною», — сказала, коментуючи підсумки голосування, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона кілька разів наголосила, що із 193 країн-членів ООН резолюцію підтримала 141. Дипломатка переконана: так росії було надіслано чіткий меседж, що світ «має ґрунтуватися на фундаментальних принципах Статуту ООН: суверенітеті, територіальній цілісності та невід’ємному праві на самооборону».

«141 країна підтвердила свою підтримку боротьби із загрозами енергетиці, фінансам, навколишньому середовищу, продовольчій безпеці, ядерній безпеці, які несе із собою російська війна», — зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність країнам, які під час голосування на Генасамблеї ООН підтримали українську формулу миру. Про це він написав у твіттері.

«Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні», — йдеться в повідомленні. Глава держави додав, що ця резолюція — яскраве свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії рф і глобальної підтримки української формули миру.

Міжнародне співтовариство чітко висловило свою позицію: росія має припинити агресивну війну. Так очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала підсумки голосування щодо ООН.

«141 країна закликала до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Рік потому міжнародне співтовариство надійно стоїть поряд з Україною. Заклик чіткий: росія повинна покласти край своїй агресивній війні», — написала Урсула фон дер Ляєн на власній сторінці у твіттері.