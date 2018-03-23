Кабінет Міністрів України продовжує розпочатий у лютому цього року процес передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад і розраховує на відповідальність місцевого керівництва та ефективне використання наданого ресурсу.
Церемонія підписання угод відбулася під час наради з питань розвитку гірських населених пунктів. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів її у межах робочої поїздки на Івано-Франківщину.
«У 2014 році ми розпочали процес децентралізації. І громади вже відчувають, наскільки вони зміцніли. Але вони мають бути повноцінними і з точки зору земельних ресурсів. Уряд знайшов механізм, як передати землі об’єднаним громадам, і ще 6 ОТГ сьогодні отримали землі у свою власність. Плануємо завершити цей процес до кінця року», — переконливо заявив глава уряду.
Під час наради документи про передачу земель підписали керівники Заболотівської селищної ОТГ та Космацької сільської ОТГ (Івано-Франківської області); Нижанковицької селищної ОТГ, Грабовецької сільської ОТГ (Львівської області); Вижницької міської ОТГ, Вашківецької міської ОТГ (Чернівецької області). Загалом, за даними Мінагрополітики, громади отримали понад 2,4 тисячі гектарів земель.
«Хотів би попросити голів ОТГ, щоб управління землями та коштами відбувалося публічно. Місцеві жителі мають знати, як використовується кожна гривня», — окремо наголосив Володимир Гройсман.
Він також нагадав, що Держгеокадастр, Мінагрополітики та Мін’юст мають «набирати обертів», оперативно формувати та реєструвати земельні ділянки й права на них, аби встигнути завершити заплановану роботу до кінця року.
Анонс про перебування Прем’єра на Прикарпатті було поширено з учорашнього ранку. Втім, інформація про перебіг поїздки почала з’являтися значно пізніше, лаконічна й конкретна.
Так само стримано Володимир Гройсман написав про це на своїй сторінці у Фейсбуці: «У 2018-му уряд спрямовує понад 12 мільярдів гривень державної підтримки на розвиток регіонів. Також у цьому році Дорожній фонд передбачає понад 10 мільярдів спрямувати на місця для ремонту та будівництва доріг… Обговорили нові можливості розвитку гірських населених пунктів у місті Косів Івано-Франківської області.
Я цілеспрямовано приїхав у гори, щоб зустрітися з представниками місцевої влади. Поговорив із людьми, щоб зрозуміти, яка конкретно тут проблематика. Впевнений, що потенціал гірських територій спрацює на прискорення економіки і нарощування доходів громад».
На сьогодні 665 ОТГ уже підписали меморандуми про передачу земель з регіональними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).
Наприкінці січня, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр повідомив, що уряд знайшов оптимальне юридичне рішення і готовий уже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об’єднаним територіальним громадам. З 1 лютого структури Держгеокадастру було позбавлено права одноосібно ухвалювати рішення щодо розпорядження такими землями — без згоди об’єднаних територіальних громад.
Зокрема 27 лютого земельні ділянки загальною площею 7 810,93 га у комунальну власність отримали: Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га); Гірсівська сільська ОТГ та Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га та 705,16 га відповідно); Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1 568,74 га); Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га); Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2 950,42 га); Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).
100% земельних ділянок на території зазначених ОТГ сформовано. Відомості про них внесено до Державного земельного кадастру, що дало змогу лише впродовж двох тижнів з моменту отримання відповідного звернення головним управлінням земельної служби передати їх громадам.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»