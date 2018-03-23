Кабінет Міністрів України продовжує розпочатий у лютому цього року процес передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад і розраховує на відповідальність місцевого керівництва та ефективне використання наданого ресурсу.

Церемонія підписання угод відбулася під час наради з питань розвитку гірських населених пунктів. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів її у межах робочої поїздки на Івано-Франківщину. 

«У 2014 році ми розпочали процес децентралізації. І громади вже відчувають, наскільки вони зміцніли. Але вони мають бути повноцінними і з точки зору земельних ресурсів. Уряд знайшов механізм, як передати землі об’єднаним громадам, і ще 6 ОТГ сьогодні отримали землі у свою власність. Плануємо завершити цей процес до кінця року», — переконливо заявив глава уряду.

Під час наради документи про передачу земель підписали керівники Заболотівської селищної ОТГ та Космацької сільської ОТГ (Івано-Франківської області); Нижанковицької селищної ОТГ, Грабовецької сільської ОТГ (Львівської області); Вижницької міської ОТГ, Вашківецької міської ОТГ (Чернівецької області). Загалом, за даними Мінагрополітики, громади отримали понад 2,4 тисячі гектарів земель.

За даними Мінагрополітики, громади отримали понад 2,4 тисячі гектарів земель. Фото з Урядового порталу

«Хотів би попросити голів ОТГ, щоб управління землями та коштами відбувалося публічно. Місцеві жителі мають знати, як використовується кожна гривня», — окремо наголосив Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що Держгеокадастр, Мінагрополітики та Мін’юст мають «набирати обертів», оперативно формувати та реєструвати земельні ділянки й права на них, аби встигнути завершити заплановану роботу до кінця року.

Анонс про перебування Прем’єра на Прикарпатті було поширено з учорашнього ранку. Втім, інформація про перебіг поїздки почала з’являтися значно пізніше, лаконічна й конкретна. 

Так само стримано Володимир Гройсман написав про це на своїй сторінці у Фейсбуці: «У 2018-му уряд спрямовує понад 12 мільярдів гривень державної підтримки на розвиток регіонів. Також у цьому році Дорожній фонд передбачає понад 10 мільярдів спрямувати на місця для ремонту та будівництва доріг… Обговорили нові можливості розвитку гірських населених пунктів у місті Косів Івано-Франківської області.

Я цілеспрямовано приїхав у гори, щоб зустрітися з представниками місцевої влади. Поговорив із людьми, щоб зрозуміти, яка конкретно тут проблематика. Впевнений, що потенціал гірських територій спрацює на прискорення економіки і нарощування доходів громад».

На сьогодні 665 ОТГ уже підписали меморандуми про передачу земель з регіональними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Наприкінці січня, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр повідомив, що уряд знайшов оптимальне юридичне рішення і готовий уже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об’єднаним територіальним громадам. З 1 лютого структури Держгеокадастру було позбавлено права одноосібно ухвалювати рішення щодо розпорядження такими землями — без згоди об’єднаних територіальних громад.

Зокрема 27 лютого земельні ділянки загальною площею 7 810,93 га у комунальну власність отримали: Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га); Гірсівська сільська ОТГ та Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га та 705,16 га відповідно); Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1 568,74 га); Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га); Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2 950,42 га); Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).

100% земельних ділянок на території зазначених ОТГ сформовано. Відомості про них внесено до Державного земельного кадастру, що дало змогу лише впродовж двох тижнів з моменту отримання відповідного звернення головним управлінням земельної служби передати їх громадам.

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»