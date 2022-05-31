Про це повідомив Національний банк Бельгії (НББ). Після урядових консультацій із представниками банківського сектору було досягнуто домовленості, що обмін можна буде здійснити у відділеннях НББ або відділеннях приватних банків, які діють у Бельгії: Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC і KBC Brussels. Про це йдеться у пресрелізі НББ. Відповідно до рекомендації Європейської комісії, ухваленої у квітні, громадяни України можуть обміняти максимум 10 тисяч гривень на людину, що становить близько 315 євро. Комісію не стягуватимуть.

Бельгія стала другою після Німеччини країною-членом ЄС, яка дозволила українським біженцям вільно обмінювати гривні на євро. Очікують, що й інші країни наслідуватимуть цей приклад.

«Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу українським біженцям і раді, що завдяки нашим зусиллям вони зможуть це зробити в нашій країні», — сказав директор НББ Тім Германс.

До війни українська гривня була обмеженою в ЄС. Це означає, що банки та валютні біржі не мали і не обмінювали цю валюту. Проте після початку війни з’ясувалося, що це становить значну проблему. Українці, які тікали із країни, особливо з регіонів, які дуже постраждали від війни, часто не встигали внести готівку на свої банківські рахунки і приїжджали в Європу із гривнями. Уже на території ЄС вони виявляли, що там ці гроші нічого не варті. Тепер завдяки тому, що в банках двох європейських країн можна обміняти гривні на євро, українці матимуть змогу швидко отримати готівку.

Генеральний директор некомерційної організації Febelfin, яка вивчає фінансовий сектор Бельгії, Карел Баерт вважає, що це крок у правильному напрямі. «Після налагодження системи відкриття банківських рахунків українським біженцям це стало ще одним прикладом того, як банки можуть допомогти цим людям, які опинилися в дуже важкій життєвій ситуації», — сказав експерт.

На сьогодні українському громадянину для того, щоб відкрити банківський рахунок у Бельгії, необхідна лише довідка про надання тимчасового притулку. На цей рахунок українці можуть отримувати заробітну плану, соціальну допомогу, надсилати та отримувати грошові перекази. Нині в Бельгії перебуває близько 78 тисяч українських біженців, і влада очікує, що ця цифра зростатиме.

«Дякуємо міністрові фінансів та Національному банку Бельгії за співпрацю з Febelfin, яка зробила це можливим. Це ще раз демонструє, що спільними зусиллями можна багато досягти», — наголосив Карел Баерт.

Минулого тижня про можливість для українців обмінювати гривні на євро в банках оголосила Німеччина. Відповідної домовленості було досягнуто між міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком, Об’єднанням німецьких кредитних інститутів і Нацбанком України. Ці установи підписали домовленість про обмін 1,5 мільярда гривень на євро. У Німеччині максимальна сума обміну на людину теж становить 10 тисяч гривень. Приймають банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень чинних серій НБУ.

Обмін гривень на євро фіксуватиметься в онлайн-додатку Європейського центробанку, щоб уникнути перевищення встановленої межі обміну 10 тисяч гривень. Перевірятимуть і зберігатимуть особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який захоче обміняти гроші. Для посвідчення особи достатньо документів, які необхідні біженцям із зони воєнних дій в Україні для відкриття рахунку в Німеччині. Термін дії програми обміну гривень на євро заплановано на три місяці. Фінансові втрати, які можуть бути в межах обміну, відшкодовуватимуть за рахунок федерального бюджету Німеччини.