У відомстві розпочали підготовку до оборонного огляду, кінцева мета якого — формування цієї моделі з урахуванням реальних і потенційних загроз, а також стратегічної ймовірності майбутнього членства України в НАТО. Про це повідомив державний секретар Міністерства оборони Олександр Дублян на брифінгу, передає прес-служба відомства.
У 2018 році реалізацію завдань оборонної реформи здійснювали в умовах проведення операції Об’єднаних сил і виконання заходів правового режиму воєнного стану, який було запроваджено вперше за роки незалежності України з 26 листопада по 26 грудня 2018 року в окремих регіонах нашої країни. «Нарощування спроможностей Збройних сил стало тим стримувальним чинником, який забезпечив протидію збройній агресії РФ і не дозволив їй перерости в повномасштабну війну», — зазначив державний секретар. Він повідомив, що на виконання положень Закону «Про національну безпеку України» розпочалося вдосконалення системи оборонного планування та управління оборонними ресурсами.
У державному бюджеті України на 2019 рік Міністерству оборони передбачено 102,5 мільярда гривень, що становить 2,6% ВВП. З них 101,7 мільярда гривень — оборонному відомству й 0,8 мільярда — Державній спеціальній службі транспорту, яка входить у систему Міноборони. Ці видатки порівняно з 2018 роком збільшено на 10,9 мільярда гривень, або на 12%. За словами Олександра Дубляна, на нинішній рік Міноборони визначило такі пріоритети фінансування: збільшення не менше ніж на 30% обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, оснащення військ сучасними зразками озброєння та військової техніки, матеріально-технічне забезпечення військ, передусім в ООС.
Держбюджет передбачає для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям видатки в сумі 49,6 мільярда гривень. Порівняно з 2018 роком фонд грошового забезпечення на 2019-й збільшено на 15,2 мільярда гривень, або на 41%. Держсекретар зазначив, що підвищать обсяги грошового забезпечення військовослужбовців за рахунок збільшення його додаткових видів, а саме надбавки за особливості проходження служби та щомісячної премії. «Середній розмір грошового забезпечення в 2019 році контрактника Сухопутних військ становитиме 11,3 тисячі гривень, а молодшого офіцера — 15,9 тисячі», — повідомив Олександр Дублян.
Крім цього, в межах Стратегічного оборонного бюлетеня України, Плану дій впровадження оборонної реформи у 2016—2020 роках, Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Міністерстві оборони розпочато системні перетворення. На сьогодні затверджено схему організації апарату Міноборони з визначенням переліку самостійних структурних підрозділів, відповідальних за формування державної політики, самостійних структурних підрозділів, які виконують виключно функції з реалізації державної політики та секретаріату Міноборони. Проведено заміну посад військовослужбовців на посади цивільних працівників, зокрема і в керівному складі відомства.
Олександр Дублян розповів, що велику увагу військового керівництва спрямовано на набуття Збройними силами необхідних оперативних — бойових і спеціальних — спроможностей з урахуванням принципів і стандартів НАТО. «Протягом 2018 року здійснювали перехід від масової підготовки до індивідуальної — підготовки професіоналів, яка передбачає якісний добір і ретельну підготовку відповідних фахівців», — наголосив держсекретар.