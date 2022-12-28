Український фотограф Євген Малолєтка, який працює для агентства Associated Press, став фотографом року за версією британського видання The Guardian

На початку 2022 року він висвітлював акції протесту та насильство в Казахстані, а потім повернувся в Україну на тлі повідомлень про те, що росія готує вторгнення. У середині січня він уже працював кореспондентом для Associated Press у Харківській області та на Донбасі. Євген Малолєтка жив у Харкові, проте коли з командою AP зрозумів, що війна росії неминуча, переїхав у Маріуполь. Разом з відеожурналістом Мстиславом Черновим і відеопродюсером Василісою Степаненко Євген Малолєтка прибув до Маріуполя за годину до початку російського вторгнення. Євген Малолєтка робив знімки обстріляного маріупольського пологового, братських могил і лікарень.

«Коли ми робили сюжети про те, як Україна готується до війни з росією, то бачили, що люди в Харкові жили звичним життям, ходили в театри, клуби і говорили: «Війни не буде, ми в це не дуже віримо», — розповів Євген Малолєтка The Guardian. А 24 лютого росія розпочала широкомасштабний напад на Україну, завдаючи авіа- й артилерійських ударів по містах, цивільне населення почало тікати, набиваючись у потяги й автомобілі.

Коли Євген Малолєтка разом з командою прибув у Маріуполь, то побачив, що одним з місць, куди люди приходили шукати притулку, був спортивний клуб Terra Sport, який перетворився на притулок для 2 тисяч осіб. Тренажерні зали стали прихистком, де люди перебували з хатніми тваринами, дітьми та речами.

«Не було ні електроенергії, ні належної вентиляції, нічим було дихати. Тому що для такого великого скупчення людей потрібна була потужніша вентиляція», — пригадує Євген Малолєтка.

Вибухи було чути на всіх околицях Маріуполя, і журналісти негайно вирушали туди. Деякі з перших фото, які зробив Євген Малолєтка, зображували зруйновані радіолокаційні станції поблизу аеропорту. Команда розуміла, що ситуація погіршуватиметься, обстріли посилюватимуться і день у день російська армія дедалі більше оточуватиме Маріуполь. У ті дні дорослі й діти гинули під російськими обстрілами, але тіла не можна було поховати. На вулицях Маріуполя з’явилися танки. Євген Малолєтка пригадує, як п’ять російських танків вели хаотичний обстріл вулиць і житлових будинків. Він сфотографував, як снаряд влучив у квартиру.

«Пізніше ми дізналися, що під час того обстрілу там загинули дві літні жінки, які не могли спуститися в підвал. Їхні спалені тіла поховали просто біля будівлі», — розповідає Євген Малолєтка.

9 березня російський літак завдав авіаудару та скинув кілька потужних бомб на центр Маріуполя. Одна влучила у двір пологового будинку. Євген Малолєтка сфотографував 32-річну Ірину Калініну, яку до карети швидкої допомоги несли рятувальники.

«Пригадую, що Ірина в той момент була ще жива, вона торкалася свого живота і очей. Звичайно, її відвезли в лікарню, де намагалися врятувати, але вона втратила багато крові. Ні Ірину, ні дитину врятувати не вдалося. Її чоловік Іван не міг знайти дружину, бігав по моргах і лікарнях у пошуках. Урешті-решт у морзі лікарні номер два йому вдалося її впізнати, забрати і разом із сусідами поховати на одному із кладовищ Маріуполя», — розповідає фотограф.

Настав момент, коли Євген Малолєтка та його колеги стали єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в Маріуполі. Вони проводили час у госпіталях, бомбосховищах, притулках, квартирах, будинках. Саме в ті дні Євген Малолєтка зняв одні з найдраматичніших фото війни.

Євген Малолєтка та команда AP провели в Маріуполі 20 днів, розповідаючи про облогу міста. Проте потім їм довелося виїхати, оскільки вони отримали інформацію, що на них полюють росіяни, щоб завадити їм фіксувати всі ті звірства, котрі відбувалися в Маріуполі.

Журналістам вдалося вийти з оточеного міста через 15 російських блокпостів до Запоріжжя. Відтоді Малолєтка висвітлював війну на різних рубежах — від Харкова, Донбасу та Запоріжжя до Миколаєва й Херсона, а також у Києві.