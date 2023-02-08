На Черкащині, як і в інших регіонах, формуються штурмові бригади, орієнтовані на визволення від ворога окупованих територій

Триває війна, ворог прагне зайняти якомога більше наших територій. Ми ж докладаємо героїчних зусиль, щоб визволити окуповані території. Для нас ця війна визвольна. Кожен свідомий громадянин України розуміє, за що він бореться. А передовсім — за незалежність нашої держави, свої родини, майбутнє наших дітей.

Патріотична ініціатива

Із початку лютого в Україні оголосили про нову ініціативу «Гвардія наступу». Про те, як її втілюють на Черкащині, на пресконференції розповіли начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у минулому кадровий військовий, а також представники Нацполіції, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

«Зрозуміло, що мотивація в нас у цій війні абсолютно інша, ніж у ворога. На державному рівні розпочалася рекрутингова кампанія «Гвардія наступу», яка спрямована на те, щоб посилити наші Збройні сили новими підрозділами, — пояснив Ігор Табурець. — Зокрема, з ініціативи Президента та Міністерства внутрішніх справ формуються нові штурмові бригади, зорієнтовані саме на наступальні дії. Кістяком бригад будуть офіцери, солдати і представники силових структур, які вже брали участь у боях. Поповнюватимуться бригади добровольцями, вмотивованими патріотами України. Саме тими, хто хоче свідомо на контрактній основі продовжити виконання бойових завдань».

Як пояснили фахівці, це працюватиме так. Доброволець приходитиме в центр надання адміністративних послуг. Таких центрів наприклад на Черкащині визначено шість: у містах Черкаси, Сміла, Умань, Жашків, Звенигородка, Золотоноша. У ЦНАПі перебуватимуть представники Нацполіції, прикордонної служби, Національної гвардії. Вони надаватимуть консультації. Далі треба буде заповнити форму встановленого зразка. Деякі питання можна з’ясувати й онлайн — щоб людина могла обдумати, зорієнтуватися, що саме вона хоче. Усе залежатиме від побажань добровольця — куди саме він хоче спрямувати власні зусилля, на чому зупинити свій вибір. Чи служитиме він у бригаді Національної поліції «Лють», чи бригаді Держприкордонслужби «Сталевий кордон», чи обере інші підрозділи, де почуватиметься найпотрібнішим, вмотивованим для захисту держави. Консультації та роз’яснення надаватимуть на місці обізнані військові спеціалісти.

«Важливо, що «Гвардія наступу» — це не продовження мобілізації, а контрактна форма добровольчого руху громадянина України, який справді мотивований на виконання певних завдань, щоб стати невід’ємною складовою наших переможних процесів, — наголосив начальник ОВА. — Важливо, щоб ми усвідомлювали: мобілізація проходить планово з огляду на необхідність комплектування наших Збройних сил відповідними військово-обліковими спеціальностями. А «Гвардія наступу» розраховує на залучення вмотивованих добровольців. Вони матимуть відповідне забезпечення, для них створюватимуть якісні умови служби. Серед соціальних гарантій — можливість отримати житло та лікування, а також навчання і здобуття вищої освіти».

За словами посадовців, нові підрозділи кілька місяців ретельно готуватимуть до участі у воєнних операціях. Проводитимуть бойову підготовку і бойове злагодження, й лише після цього вони будуть якісно оснащені й зможуть посилювати підрозділи й поповнювати лави сил оборони на тих напрямах, де є потреба. Нові підрозділи створюють не для виконання тилових завдань, а саме для участі в операціях на передньому краї.

Національна гвардія України запрошує добровольців поповнити «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов». У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді «Сталевий кордон». У Національній поліції України — у штурмовій бригаді «Лють».

«Лють» посилить нашу міць

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області В’ячеслав Гурін зауважив, що формування бригади вже почалося. Кістяк її складається з поліціянтів, які мають величезний бойовий досвід і показали себе якнайкраще на різних ділянках фронту.

«Полки спеціального призначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» — підрозділи поліції, яких об’єднала «Лють». Це бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, запорізькому, харківському, херсонському і донецькому напрямках. Буча, Ірпінь, Херсон, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Ямпіль і Бахмут — міста, які загартували бойовий дух кожного нашого воїна», — розповів Вячеслав Гурін.

Перший заступник начальника Головного центру підготовки Держприкордонслужби Олександр Подолян наголосив, що контракт, який пропонують, — це військова служба. Тобто кожна особа стає військовослужбовцем і з моменту укладання контракту користується повним соціальним пакетом, передбаченим законодавством України.

«Знаємо, що багато людей хочуть прийти на службу саме в наше відомство. Раніше це питання вирішували через комісаріат, а тепер з’явилася можливість спростити цю процедуру, — зазначив Олександр Подолян. — Кабінет Міністрів нещодавно ухвалив постанову щодо створення 15 мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби. Нині є нагода вступити в лави цього, впевнений, легендарного в майбутньому формування.

Бригада «Сталевий кордон» — це, по суті, 15 прикордонний загін. Досвід нашої роботи свідчить, що саме люди, які добровільно прийшли на службу, показують найвищу ефективність та досягнення».

Є потреба в добровольцях і в Нацгвардії. Олексій Турун, командир однієї з військових частин Національної гвардії України, зауважив, що нині роблять акцент на комплектуванні Першої президентської бригади ім. Петра Дорошенка. На цей час вона бере активну участь у відсічі збройної агресії росії. Штат кількох бригад розширено відповідно до стандартів НАТО.

Журналісти запитали, чи є якийсь план: скількох добровольців заплановано долучити завдяки цій ініціативі наприклад на Черкащині? На це посадовці відповіли, що, на відміну від мобілізації, такого обов’язкового плану немає, натомість відома кількість бригад, які слід укомплектувати.

Насамкінець. У Черкасах, як і в багатьох містах України, не раз спостерігав таке явище: група працівників центрів комплектування (колишніх військкоматів) зі зброєю спільно із правоохоронцями ходять вулицями й людними закладами, щоб вручати повістки. Так буває і на блокпостах — виїздах з міста, де утворюються кількакілометрові черги.

Звичайно, під час війни мобілізаційні заходи виправдані. Однак методи іноді, на жаль, нагадують тоталітарне минуле, що викликає чимало непорозумінь та конфліктних ситуацій. Ініціатива «Гвардія наступу», стверджують військові, має виправити цей дисбаланс: цивілізовано запропонувати кожному проявити себе і свої здібності, стати на захист Батьківщини. Людський капітал України — найцінніший скарб держави.

За повідомленням МВС, в перший день набору до лав «Гвардії наступу» до штурмових бригад уже виявили бажання долучитися тисячі потенційних добровольців.

ОФІЦІЙНО

Переваги для бійців нових бригад

ПІЛЬГИ. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла про переваги служби в добровольчих бригадах Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби: «Служба в МВС має переваги. Зокрема це пільги під час вступу та у процесі навчання у військових і правоохоронних вишах. Усі військовослужбовці підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні впродовж не менш як 30 днів, отримують статус учасника бойових дій. Ті, хто проявить себе найкраще, в майбутньому можуть очолити добровольчі підрозділи, задіяні в наступальних операціях».

Заступниця очільника МВС підкреслила, що ядро добровольчих підрозділів — люди з великим досвідом бойових дій.

«Однак заявку на вступ до штурмових бригад можуть подати всі охочі. Головна вимога — високий рівень мотивації. Після добору на добровольців чекає кількамісячна інтенсивна підготовка з подальшим бойовим злагодженням нових підрозділів», — сказала Катерина Павліченко. За її словами, добровольці у складі штурмових бригад стануть до виконання бойових завдань лише тоді, коли весь особовий склад буде повністю готовий та отримає відповідне озброєння й техніку. До вишколу долучатимуться найкращі інструктори з вогневої підготовки і тактичної медицини.

Катерина Павліченко подякувала всім, хто вже подав заявку на вступ до «Гвардії наступу», й анонсувала формування резервів для створення нових штурмових бригад. Заступниця міністра підкреслила, що МВС приймає у бригади тільки добровольців.