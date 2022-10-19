Українське місто, яке з перших днів війни опинилося на лінії вогню, підтримали та надалі надають допомогу різноманітні міжнародні організації, фонди та містапобратими, а спеціалісти з усього світу вже планують узяти участь у відбудові.

Місто майбутнього

Харків — одне з найпривабливіших міст України, яке постійно розвивається і зростає. Це науковий, культурний та освітній центр країни, а його неперевершена архітектура не має аналогів. Але з 24 лютого майже щодня ракети та снаряди російських загарбників руйнують його красу. Тому нині особливо актуальне питання післявоєнної відбудови.

У ці важкі дні руку допомоги Україні та Харкову зокрема подало багато іноземних партнерів. Хтось допомагає гуманітарними вантажами, зокрема їжею та ліками, хтось — спецобладнанням, а хтось готовий допомогти відновити зруйноване та побудувати місто майбутнього.

Одна з головних фігур із тих, хто допоможе у відновленні Харкова після війни, — британський архітектор і дизайнер Норман Фостер. Ще у квітні цього року Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до нього із проханням допомоги. Архітектор та його компанія Norman Foster Foundation з радістю погодилися на пропозицію.

Нормана Фостера вважають одним із творців стилю хайтек в архітектурі. Серед найвідоміших його проєктів — реконструкція Рейхстагу в Берліні, лондонська вежа СентМері Екс 30, міст Millennium у Лондоні, віадук Мійо у Франції, штабквартира Apple у Каліфорнії та багато інших.

Норман Фостер — лауреат престижної Прітцкерівської премії. Для відродження Харкова він пообіцяв зібрати найпрофесійніших архітекторів, дизайнерів та інженерів і поєднати українські таланти зі світовим досвідом.

«Зобов’язуюся зібрати найкращі уми, що володіють найфаховішими планувальними, архітектурними, дизайнерськими та інженерними навичками у світі, для відродження міста Харкова. У дусі поєднання планетарної обізнаності з місцевими діями прагну поєднати українські таланти зі світовим досвідом та порадами.

Першим кроком буде генеральний план міста, пов’язаний і регіоном, щоб об’єднати найулюбленішу і найшанованішу спадщину минулого з найбажанішими та найзеленішими елементами інфраструктури й будівель. Іншими словами, створити місто майбутнього зараз і планувати своє життя на десятиріччя вперед», — зазначив архітектор у проєкті «Харківського маніфесту».

Збережуть бекетівський стиль

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, будівництво нових житлових мікрорайонів потрібно розпочинати негайно, адже через війну домівки втратили тисячі сімей. Із 24 лютого російські війська зруйнували в місті понад 4000 будинків різної форми власності, з них майже 500 не підлягають відновленню.

Нове житло буде побудовано за новими стандартами. Заплановано, що там будуть паркінги, які за потреби стануть бомбосховищами. У їх спорудженні застосовуватимуть нові енерго­ощадні технології, оснастять автономним водопостачанням та котельнями.

Нові технології застосують у всіх пошкоджених будинках, які підлягають відновленню. Мікрорайони одразу зводитимуть зі школами, дитячими садками та мережею магазинів. Будуватимуть багаторівневі розв’язки, велодоріжки та зони відпочинку, облаштовуватимуть парки і сквери. Великої уваги приділятимуть дизайну, щоб мікрорайони відрізнялися один від одного.

«Ми залучили групу українських архітекторів. У генеральному плані буде чітко розписано передусім новий підхід до економіки Харкова. Створимо індустріальні парки, ITкластери, щоб Харків був самодостатнім, сильним та незалежним в економічному плані містом, таким, яким він був до війни», — повідомив Ігор Терехов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Щодо адміністративних будівель, особливо центральної частини Харкова, міський голова хоче модернізувати її, але зберегти неповторний стиль, який створювали видатні архітектори минулого, серед яких Олексій Бекетов.

«Я попросив наших архітекторів, щоб ми подивилися на 10 кроків уперед, коли створюватимемо архітектурний ансамбль. Він має бути новим, модерновим, але зберігати фішку міста, бекетівську родзинку. Я попросив їх зберегти бекетівський стиль, попри нові підходи в архітектурі», — зазначив Ігор Терехов.

Європа з нами

За словами міського голови, посередниками у відбудові Харкова можуть бути кілька країн. Про готовність узяти на себе відбудову інфраструктури в Харкові та області заявила Туреччина. Під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана було підписано меморандум між Міністерством інфраструктури України та міністерством торгівлі Туреччини про відновлення української інфраструктури.

Надаватиме гуманітарну допомогу та візьме активну участь у відбудові України, зокрема Харківщини, Словенія. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вже є перші проєкти від містпобратимів у Харкові. Це відновлення громадського транспорту та відбудова Харківського інституту протезування.

«З огляду на розмір Словенії та її економіки, порівнюючи її з допомогою, яку вона надала Україні, можемо усвідомити, наскільки багато вона зробила для нас», — наголосив міністр на брифінгу з головою МЗС Словенії Танею Файон.

Допомагають у відбудові Литва та Польща. Ці країни взяли на себе відновлювання теле і радіомовлення в регіонах, що найбільше постраждали від російських бомбардувань. Державному концерну радіо­мовлення, радіозв’язку і телебачення як гуманітарну технічну допомогу було передано необхідне обладнання. Уряд Польщі наголосив, що підтримає виробничі потужності українського сільського господарства, зокрема в Харківській області.

Усі ці країни та багато інших у всьому світі у скрутну годину прийшли на допомогу Україні та Харківщині. Це дало змогу пережити страхіття та розгубленість перших місяців війни, допомагає жити і швидко відновлювати інфраструктуру нині та впевнено дивитися у майбутнє. Кожен українець, кожен харків’янин з нетерпінням очікує закінчення війни, щоб спокійно прогулятися вулицями рідного міста, відчути його незламну красу та поринути у мрії, яким буде місто майбутнього.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єру»

(Фото надало Головне управління ДСНС України у Харківській області)