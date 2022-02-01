Початок року став випробуванням не лише для правоохоронних органів, фахівців із надзвичайних ситуацій, які реагують на всі повідомлення про замінування, а й для учнів, батьків і педагогічних колективів освітніх закладів. Не раз і не двічі школярі серед зими змушені були раптово переривати заняття та повертатися додому. Як інформує МВС України, лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 — електронною поштою, 27 — телефоном і 6 — особисто або поштою. І це тільки половина таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік.

У соцмережі заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна повідомляла, що з 18 січня в усіх школах міста запроваджено дистанційне навчання не через пандемією, а через загрозу теракту. Такі заходи в обласному центрі тривали два тижні. Відповіла вона й на кілька найпоширеніших запитань батьків: «Це ви так економите на опаленні?» Ні. Проблем в оплаті за опалення в закладах загальної середньої освіти немає. А коли дітей евакуюють із першого чи другого уроку, опалення у школі не вимикають. «Навіщо вестися на цю провокацію, вчімося далі?» Але життя й здоров’я дітей — найвища цінність, ніхто не наражатиме їх на бодай найменший ризик. До того ж, є чіткий алгоритм реагування на такі повідомлення.

Щоденні евакуації створюють багато дискомфорту учням, батькам і загалом шкодять навчальному процесу. Наступного дня, дізнавшись, що школи Черкас перейшли на дистанційне навчання, псевдомінери взялися за коледжі: УСБУ в Черкаській області надійшло повідомлення про замінування Черкаського художньо-технічного коледжу. Приміщення закладу перевірили, всіх студентів та працівників евакуювали. Підозрілих предметів не знайшли — факт мінування знову не підтвердився.

На засіданні міськвиконкому заступник начальника Черкаського районного управління поліції Олександр Чіпець повідомив, що таких фактів в обласному центрі було більш як п’ять. Їх зафіксовано і в інших містах України. Замінування черкаських шкіл ставалися 12, 13, 14, 17 січня, повідомляли й про замінування всіх торговельних центрів, але жодного разу, на щастя, інформація не підтвердилася.

З аналогічних причин на дистанційне навчання переведено й школи Миколаєва. У Києві мінували 39 шкіл. Невідомий надіслав СБУ інформацію з адресами закладів освіти столиці, які нібито заміновано. У жодній зі шкіл вибухонебезпечних предметів не виявили.

Служба безпеки України встановила зловмисників, які здійснили дев’ять анонімних повідомлень на Черкащині про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, якими керують із території РФ. Виконавцем у злочинному ланцюжку став студент-першокурсник одного з місцевих коледжів — він виконував замовлення на псевдомінування різних об’єктів, повідомила речниця УСБУ в області Катерина Дрога. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торговельно-розважальні центри Черкащини. Анонімний терорист створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото- та відеоматеріали про підсумки своїх діянь, отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти.

Встановлено, що трьом замовникам вдалося реалізували свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал хлопець отримував завдання від російських кураторів на псевдомінування, а також оплату за виконану роботу. Псевдомінера затримали в навчальному закладі. Він зізнався у своїх діях, а мотивував їх тим, що хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу й отримати прибуток.

Правоохоронці впевнено констатують: серія псевдозамінувань — елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція. Експерти встановили, що повідомлення про замінування надходять із тимчасово не підконтрольної території України або Російської Федерації. Мета цього інформаційного тероризму — тримати українців у напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці. Жодне з повідомлень про замінування не підтвердилося, наголошують в МВС.

Прикро, але такі невеселі жарти, не розуміючи відповідальності та ризику для навколишніх, бере за приклад й інша молодь. Неповнолітній зі Сміли жартома замінував чотири школи, бо хотів, як у Черкасах, перейти на дистанційне навчання. На спеціальну лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що дві школи заміновано. У яких саме містах, молодий голос не уточнив і швидко кинув слухавку. Правоохоронці встановили, що школи з такими номерами є в Черкасах та Смілі. До навчальних закладів негайно виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи. На щастя, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Тим часом працівники карного розшуку встановили особу, що повідомляла про неправдиве замінування. Правопорушником виявився учень 9 класу однієї зі смілянських шкіл. Тож правоохоронці роз’яснюють хлопцеві та його батькам, до яких наслідків призводять такі жарти. А ще закликають батьків і вчителів провести з дітьми бесіди про неприпустимість таких вчинків і нагадують, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу Украіни, карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.