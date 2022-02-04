Екологи та громадські активісти не одне десятиріччя боролися за створення в Холодному Яру на Черкащині національного природного парку. На території цього унікального природного та історико-культурного об’єкта розміщені близько 150 унікальних історичних, археологічних, культурних, природних пам’яток, які потребують збереження та постійної охорони. Це реліктовий лісовий масив у центрі України, де зафіксовано зростання видів рослин, вписаних у Червону та Зелену книги України. Територія парку входить до Смарагдової мережі Європи (UA000026 Kholodnyi Yar).

Тепер ми ще на крок наблизилися до того, щоб зберегти ці унікальні природні комплекси та передати їх під особливий режим охорони держави. Указом Президента №2/2022 передбачено створення на території Черкаської області Національного природного парку «Холодний Яр» (Черкаський район), до складу якого передано в постійне користування 6,8 тисячі гектарів земель державної власності. Парк перебуватиме у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Згідно з документами, Кабінет Міністрів має забезпечити затвердження в шестимісячний термін положення про новостворений парк та внести зміни щодо зазначеного природоохоронного об’єкта, межі якого було розширено.Свого часу й газета «Урядовий кур’єр» присвятила кілька публікацій обговоренню шляхів збереження багатств національної пам’ятки. Зокрема в кореспонденції, опублікованій 1 липня 2020 р. із заголовком «Яке майбутнє в історичної території», йшлося про те, що суперечності, які виникли під час дискусії, необхідно розв’язувати спільно, враховуючи й думки місцевої влади та людей, які живуть на території об’єднаних територіальних громад.

Хай там як, а відповідний документ підписано, і його слід виконувати. Цілком очевидно, що з підписанням указу робота над створенням повноцінного заповідника тільки починається. Із проханням розповісти про перші кроки на шляху здійснення запланованого наш кореспондент звернувся до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, яке фінансує установи природно-заповідного фонду. Як повідомили там, коштів державного бюджету на фінансування парку на 2022 рік не передбачено. Проте надій на початок певних робіт не втрачено, адже Міндовкілля має намір у встановленому порядку звернутися до Міністерства фінансів із проханням під час підготовки змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» врахувати пропозиції для збільшення бюджетних асигнувань за зазначеною бюджетною програмою на утримання установ природного заповідного фонду, зокрема і новостворених.

Національні природні парки, як відомо, фінансують із державного бюджету за окремими визначеними бюджетними програмами з обсягом, який залежить від площі установи, чисельності штатних працівників та особливостей регіону. Загалом Законом «Про Державний бюджет України на 2022 рік» Міндовкілля передбачено 664 945,9 тисячі гривень на утримання установ природно-заповідного фонду, які належать до його сфери управління, за бюджетною програмою КПКВК 2701160 «Збереження природно-заповідного фонду».

За словами заступника міністра Олександра Краснолуцького, попередні розрахунки міністерства передбачають, що із загальною площею парку 6833,5071 гектара чисельність штатних працівників новоствореної установи Національного природного парку «Холодний Яр» становитиме 65 осіб.

До заповідної зони парку пропонують внести урочище Атаманський парк та найцінніші лісові масиви, які не мали статусу природно-заповідного фонду раніше і їх не відвідують масово місцеве населення й туристи, а саме визначені квартали Креселецького та Грушківського лісництв.

До зони регульованої рекреації запропоновано зарахувати території комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Холодний Яр», ботанічні заказники місцевого значення «Зубівський», «Оля», «Грушківський», гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення «Маляреве», смуги по 20 метрів уздовж основних лісових доріг, якими користується місцеве населення, місця, пов’язані з історико-культурною спадщиною, місця, які відвідують туристи і місцеве населення, зокрема визначені квартали Креселецького та Грушківського лісництв. До господарської зони — решту території в межах цих лісництв.

Як зауважують у міністерстві, розробляючи проєкт організації території, необхідно здійснити невідкладні роботи і взяти до уваги певні особливості. Зокрема з огляду на високу історико-культурну цінність та відвідуваність місцевим населенням джерела «Живун» у межах Атаманського парку слід передбачити внесення кварталів 73—76 Креселецького лісництва в зону регульованої рекреації з унесенням відповідних змін у межі заповідного урочища Атаманський парк з обмеженням усіх лісогосподарських заходів, крім вирубування небезпечних дерев. У зв’язку з високою природною цінністю території треба подбати про внесення до заповідної зони тих кварталів пам’ятки природи загальнодержавного значення, в яких немає об’єктів історико-культурного призначення і які не відвідують туристи.

На думку фахівців Міндовкілля, до заповідної зони потрібно внести всі цілісні масиви лісів природного походження віком понад 100 років, у яких немає об’єктів історико-культурного призначення і які не відвідують туристи. Необхідно провести детальні дослідження використання території й зарахувати до складу зони регульованої рекреації 20-метрові смуги вздовж основних туристських маршрутів та доріг загального користування, які проходять через заповідну зону.

Слід відмовитися від проведення рубок усіх видів, крім рубок небезпечних дерев у пристигаючих, стиглих і перестiйних деревостанах у межах господарської зони та зони регульованої рекреації. Загалом же вимоги до охорони природних комплексів та об’єктів національних природних парків та їх зон визначено статтею 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Їх і слід додержувати.

Насамкінець. Місцем прощі для багатьох патріотів і військових Холодний Яр став із середини 1990-х років. Тут щороку відбуваються заходи національно-патріотичного спрямування, в яких беруть участь гості з багатьох куточків нашої держави. Силами небайдужих в урочищі встановлено десятки пам’ятних знаків, присвячених героїчним подіям і діячам кількох останніх століть. Є тут і пам’ятний знак героям нинішньої російсько-української війни — 93 окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Цікаво, що першим правовим актом про охорону урочища був універсал гетьмана Петра Дорошенка від 22 червня 1671 року. Тоді гетьман підтвердив давні вольності й права Мотрониного монастиря й заборонив рубати ліс за пів милі довкола нього.