Понад десять років харків’яни очікують на завершення наймасштабнішої й найтривалішої реконструкції однієї з перлин культури міста — славнозвісної і багатої історією обласної філармонії. За цей час вдалося ввести в дію лише перший пусковий об’єкт — органний зал, а це навіть не половина запланованих обсягів робіт.
За словами головного архітектора області Михайла Рабіновича, великі реконструкції Харківська філармонія, зведена 1829-го, вже переживала в 1890 і в 1955 роках. Але такої докорінної, де основним завданням фахівців стало збереження і відтворення історії, стіни будівлі ще не бачили. Деякі приміщення її мають безсумнівну історичну цінність, адже, скажімо, великий зал проектували за кресленнями знаменитого залу палацу Тюїльрі у Франції. Харківський зал нині єдиний у світі зразок унікальної акустики, оскільки палац Тюїльрі свого часу знищила пожежа.
На другому пусковому об’єкті, а це зал філармонії, не баченими раніше темпами тривають відновлювальні роботи. Нині тут працюють майже 150 осіб — архітектори, скульптори, будівельники, оздоблювачі. Фахівці розпочали найбільш відповідальну і складну частину роботи — відтворення унікальної гіпсової ліпнини у старовинній великій залі. Паралельно монтують підіймальний механізм в оркестровій ямі, який дасть змогу їй працювати у трьох різних площинах і збільшувати залу до 770 місць.
Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична пообіцяла харків’янам завершити реконструкцію за два роки.
«Реконструювати будівлю обласної філармонії харків’янам обіцяли протягом 10 років, а ми завершимо будівництво за два. Маємо в цьому питанні велику підтримку Президента й Кабінету Міністрів України, — сказала Юлія Світлична. — Значну кількість робіт уже виконано, ідемо за графіком і зробимо все, щоб двері великої зали відчинити для харків’ян у 2019 році».
Керівник області зазначила, що, крім великої зали обласної філармонії на 770 місць, створюють камерну залу на 100 місць. Разом зі зданою в 2016 році органною залою комплекс вміщатиме майже 1,5 тисячі глядачів.
Триває монтаж металоконструкцій історичної зали-фойє та основного вестибюля, який з’єднуватиме всі приміщення філармонії у великий комплекс. У кулуарах другого поверху будівлі тривають оздоблювальні роботи. Після завершення монтажу ліпнини у великій залі будівельники планують перейти до монтажу сцени.
«Коли роботи завершать, харків’яни побачать залу такою, якою вона була в ХІХ столітті. Там буде 30 гербів Харкова, герб із Кадуцеєм, Ріг достатку. Унікальне те, що буде тільки в нашій залі, — мушля для акустики, яка фокусуватиме звук і посилатиме його слухачам — не буде потреби в мікрофонах», — розповів директор і головний диригент Харківської обласної філармонії Юрій Янко.
Він підкреслив, що в Харкові вже є унікальна для всієї України органна зала зі змінною геометрією стелі.
«Сподіваюся, що й велика зала буде так само прекрасною. Відновлення Харківської обласної філармонії — одне з грандіозних будівництв у галузі культури в країні. Можемо цим пишатися. Постійно відчуваємо підтримку керівництва області. Голова облдержадміністрації тримає руку на пульсі, — сказав Юрій Янко. — Це буде єдиний і неповторний храм музики в країні».