Президент Петро Порошенко разом із дружиною взяв участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія. «Останні два місяці ми як ніколи часто зустрічаємося в тисячолітніх стінах святої Софії Київської. І кожна подія, що нас збирає, по-справжньому історична», — зазначив Петро Порошенко.

Православні українці отримали нового лідера

«Інтронізація предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія означає, що церква і православний український народ отримують нового лідера. З вами, ваше блаженство, пов’язані тепер великі надії багатьох людей. Вірю, що вони виправдаються. Разом з усіма молюся, щоб Господь завжди був з вами у тій високій місії, яку ви взяли на себе», — звернувся Петро Порошенко до митрополита Епіфанія, повідомляє департамент прес-служби АП.

Він привітав митрополита з поставленням на київський престол, а також із днем народження, який владика відзначив 3 лютого. «Дуже радий і дякую Богові, що маю змогу вітати вас. І дуже важливо, що є привід ще для одного привітання. Вітаю вас, ваше блаженство, з 40-літтям. Дуже тішуся, що наша церква має такого молодого предстоятеля. Бажаю вам, ваше блаженство, сил і мудрості, розуміння й підтримки. Нехай Бог благословить усі ваші справи», — сказав Петро Порошенко.

Він зауважив, що цього урочистого святкового дня ми віддаємо належну пошану всім великим українцям на київському престолі — від Іларіона і Петра Могили до Василя Липківського, Мстислава Скрипника, Володимира Романюка: «Їхня молитва, їхня невтомна праця наближали цей святковий день».

Президент підкреслив, що належить сказати слова поваги і вдячності Святійшому Філарету, який багато зробив для постання автокефальної Української православної церкви. «Його 90-річчя ми відзначали зовсім нещодавно, і сьогодні ще раз бажаємо йому здоров’я і сил. Окремі слова подяки і владиці Макарієві, владиці Симеонові, владиці Михаїлу, всім ієрархам, які доклали до того, щоб цей день відбувся, багато зусиль. Слова подяки українському народові, який молився за те, щоб Господь послав нам цей день, — підкреслив Петро Порошенко. — Упевнений, що жертовність і мудрість наших предстоятелів, які зробили рішучі кроки в ім’я об’єднання українського народу, стали прикладом для всіх нас. І назавжди увійдуть в історію церкви й нашої держави», — наголосив глава держави.

Президент висловив щиру подяку його всесвятості Вселенському патріарху Варфоломієві за любов і підтримку прагнення українського народу мати помісну церкву. «Його віра в Україну, український народ, любов до українців і України, мудрість і сміливість надавала нам сил і рішучості», — визнав Петро Порошенко.

Подякував глава держави митрополиту Галльському Еммануїлу «за його величезну роль у нашій спільній роботі з єднання українського православ’я і визнання автокефалії Православної церкви України».

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній подякував Президентові за зусилля, які сприяли створенню Православної церкви України та отриманню Томоса про автокефалію. «Дякую вам, пане Президенте, за ту величезну роботу, яку ви особисто і ваші співробітники, інші гілки та органи влади здійснили, щоб прохання української церкви про Томос було задоволено, щоб було створено умови для церковного єднання. Нехай щедрий Господь дає вам сили і мудрість звершувати своє служіння на благо Українській державі», — звернувся митрополит до глави держави, побажавши йому здоров’я й довголіття.

Предстоятель ПЦУ подякував за зусилля у створенні єдиної української церкви та отриманні автокефалії, яких доклали ієрархи українських церков, представники влади, політичні та громадські діячі, наукова і творча інтелігенція: «Усім вам, дорогі брати і сестри, хто протягом десятиліть допомагав втілити в життя мрію православних в Україні про автокефальну помісну єдину церкву».

Під наглядом Вселенського патріархату

Наступного дня глава держави прийняв делегацію Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі в літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Президент подякував представникам Вселенського патріархату за участь у цій визначній події як для церковного життя і православної громади, так і для Української держави загалом. «Хочу передати мої найтепліші вітання та слова вдячності його всесвятості Вселенському патріархові Варфоломію за цю подію. Це відбулося і стало можливим завдяки його великій любові до України та українців», — сказав Петро Порошенко.

Православна церква України пройшла значний шлях до об’єднання та отримання Томоса про автокефалію, що стало можливим завдяки зусиллям екзархів Вселенського патріархату. «Це великий день для України. І я радий, що делегація Вселенського патріархату з нами», — додав він.

Митрополит Галльський Еммануїл запевнив главу держави у постійній підтримці України та нової Православної церкви від Вселенського патріарха Варфоломія. «Його всесвятість рухався вперед у питанні надання автокефалії українській церкві, бо народ України звернувся із проханням про це. І ви були першим громадянином України, хто взяв на себе, я б сказав, ризик, але водночас і велику відповідальність», — сказав він. І зазначив, що інтронізація предстоятеля Православної цркви України — надважливий історичний момент.

У складі делегації був ігумен Афонського монастиря Ксенофонт Алексій. Саме в цьому монастирі було написано текст Томоса про автокефалію Православної церкви України.

Держава і церква — рівноправні партнери

Президент наголосив, що Православна церква України, відповідно до Конституції, незалежна від держави. А незалежність і взаємна повага відкривають шлях до справжнього партнерства держави і церкви для спільної роботи задля блага країни і народу.

«Президент, Верховна Рада, як і вся Українська держава, зробили все можливе для становлення автокефальної Української православної церкви. Хотів би подякувати Верховній Раді і її Голові, народним депутатам, українському уряду і всім, хто зробив цей день можливим», — урочисто промовив Петро Порошенко.

«Інтронізація предстоятеля Православної церкви України символізує те, що Божим промислом це велике державотворче питання вирішено. Вітаю увесь український народ із цією подією, — зазначив глава держави. — Високо ціную все, що зробили всі українські церкви і релігійні організації — від волонтерства й підтримки армії до соціальної підтримки громадян. Дякую за це українській церкві. Пропоную рівноправне й відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»