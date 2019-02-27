Бізнес вірить в Україну. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив під час відвідування новозбудованого заводу гарячого цинкування металоконструкцій для електромереж ТОВ «Металогальва Україна», повідомляє департамент прес-служби АП. «Ще у 2017 році на місці заводу було чисте поле, а вже торік стартувало виробництво. Інвестори, які прийшли сюди і вклали 8,5 мільйона доларів, упевнені, що попит на оцинковані деталі в країні буде. Це нові 223 робочі місця, зарплата, яка в середньому становить трохи більше 12 тисяч гривень, але домовлено про її зростання. Тут ресурсозберігальні й екологічно чисті технології.

Бізнес знає, що те зростання інвестицій, яке нині відбувається, точно буде захищено від корупції, тиску правоохоронних органів. Тож інвестування й розвиток виробництва триватиме. За останні п’ять років «у чистому полі» побудовано 207 заводів, зокрема 86 з’явилося торік. Власники, менеджери, місцева й державна влада працюють спільно, щоб такі підприємства зводили регулярно», — підкреслив глава держави.

Перспективні напрями

Петро Порошенко в межах робочої поїздки на Київщину взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку області. Він акцентував на перспективних напрямах залучення інвестицій. «Наприклад, розвиток туризму малих міст. Київщина славиться знаковими історичними містами. Побудуємо дороги, освітлення, якісну інфраструктуру, яка забезпечуватиме високий інтерес. Агросектор області має унікальні можливості для переробки. Наші ІТ-фахівці мають працювати не лише на аутсорсингу за завданнями американських чи індійських компаній. Ми повинні вирощувати свої українські стартапи. Інвестиції у розвиток аеропортів точно виправдаються.

Нині активно розбудовують і розвивають аеропорт Бориспіль. Торік перевезено 12,5 мільйона пасажирів. У Київській ОДА кажуть про перспективи розбудови міжнародного аеропорту в Білій Церкві. Це не просто запасний аеропорт. Це новий об’єкт, який сприятиме стратегічному розвитку Київщини, який дасть сотні нових робочих місць», — зауважив Президент.

Загалом, за його словами, Київська область третя в Україні за обсягом іноземних інвестицій. У межах 44 інвестпроектів, починаючи з 2014 року, створено понад 110 тисяч робочих місць, працює шість індустріальних парків. Крім того, в Богуславському районі відкрито унікальний для сільської місцевості спортивний комплекс зимових видів спорту з льодовою ареною цілорічного користування. У Бородянському районі зведено термінал для зберігання скрапленого газу. У Броварському районі введено в експлуатацію найбільшу сонячну електростанцію в області — першу чергу Димерської СЕС.

Ставка на молодь

Не обійшов увагою Петро Порошенко й реформу з децентралізації, у межах якої місцевій владі передано акцизи, частину інших податків, розширено податкову базу. «Ця реформа — потужна мотивація розвитку громад, мотивація самим заробляти на себе. Наприклад, місцевий бюджет Броварів зріс із 360 мільйонів гривень до понад 1,3 мільярда. Міські бюджети перетворено з кас із виплати зарплат на бюджети розвитку. Неможливо не помітити нові дороги, освітлення вулиць, дитячі садки, відремонтовані школи, амбулаторії.

Ростуть і бюджети ОТГ Київщини — торік у середньому вони поповнилися на 24%, що також іде на розвиток інфраструктури. Зокрема, за п’ять років у дитсадках області створено 13 тисяч нових місць. Область — один із лідерів розвитку інклюзивної освіти: тут діє 41 центр для дітей з особливими потребами. В Україні 700 тисяч таких дітей, яких було замкнено в чотирьох стінах. Понад 14 тисяч їх за останні 2,5 року пішли у звичайні школи. Подивіться, які вони щасливі», — підкреслив Президент.

Беручи участь у молодіжному форумі, глава держави констатував, що українська молодь — рушійна сила країни на шляху до ЄС і НАТО. «Рівень підтримки інтеграції серед молоді набагато вищий, ніж у середньому. Тож наша формула майбутнього — правильна й безальтернативна. Майбутнє залежить від вашої активності, принциповості, небайдужості», — звернувся Президент до молоді. І нагадав, що за цей шанс заплачено найвищою ціною — життям Героїв Небесної Сотні, наших воїнів на фронті, життям цивільних, які стали жертвами російської агресії.

«Для успішного здійснення реформ украй потрібні молоді спеціалісти з європейською ментальністю й досвідом, без радянських рудиментів. Саме для молоді створено державний фонд із підтримки наукових і освітніх програм. Його фінансування — 1 мільярд гривень, що забезпечить можливість навчатися за магістерськими й докторськими програмами, здійснювати наукові дослідження у провідних світових вишах та наукових інститутах. І щороку можливості для навчальних і наукових обмінів зростатимуть. Є лише одна умова: якщо фонд співфінансує наукову чи навчальну діяльність студента, той має повернутися й використовувати набуті знання для України. Можливостей тут для цього аж ніяк не менше», — резюмував Петро Порошенко.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»