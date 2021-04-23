Стан навколишнього природного середовища невпинно погіршується. Факт важливості лісів та лісового господарства на сьогодні є загальновизнаним і не викликає жодних сумнівів.

У Державному агентстві лісових ресурсів України помітили стійку тенденцію до зменшення обсягів суцільних рубок лісу, починаючи з 2017 року, що має безпосереднє відношення до зменшення обсягів лісовідтворення.

За даними публічного звіту Держлісагентства за 2020 рік, у минулому році в Україні відтворено лісів на площі 39,2 тисячі га (створено нових лісів — 2,1 тисяч). У 2019 році площа суцільних зрубів становила 35,7 тисячі га.

Причинами виникнення незаконних рубок називають: соціальну — низький рівень соціально-економічного розвитку сільських регіонів (високий рівень безробіття серед населення, яке здійснює заготівлю дров’яної деревини для задоволення життєво необхідних потреб, низькі заробітні плати, низька інвестиційна активність тощо), а також економічну — отримання швидкої вигоди окремими громадянами або організованими групами, що здійснюють заготівлю крупномірних та цінних сортиментів деревини для переробки або комерційного продажу. Головним споживачем такої деревини є лісопильні (пилорами), що діють за межами чинного законодавства.

Не залишаються осторонь гострих проблем незаконного вирубування лісів активні громадяни. Як повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, упродовж 2020 року та з початку 2021 року на урядову «гарячу лінію» та веб-сайт Центру надійшло майже 700 звернень, що стосувалися питань охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень у нашій країні. Кількість таких звернень щороку збільшується.

Як свідчить аналіз, українців глибоко турбує питання збереження лісів, законності та раціональності використання лісових ресурсів.

Здебільшого громадяни повідомляли про факти масштабних вирубувань у лісах дерев, які на їх думку, є незаконними, а тому просили сприяння у проведенні перевірки законності рубок та у разі виявлення порушень притягнення винних до відповідальності.

Заявники наголошують, що нерідко порушниками є самі працівники лісових господарств, які під виглядом санітарних рубок (вилучення з лісу сухостійних, усихаючих, дуже ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами або внаслідок стихійних явищ, техногенних впливів окремих дерев або їх груп) вирубують цілком здорові дерева. Потім їх реалізують на «чорному ринку» деревини, часто навіть вивозять за кордон для переробки. Повідомляли громадяни також про помічені ними вантажні автомашини, що рухалися із лісових насаджень, завантажені свіжоспиляними деревами (так званий «ліс-кругляк»), на яких було відсутнє відповідне маркування, що проставляється при законних рубках.

Найбільше таких звернень надійшло з Житомирської, Львівської, Київської, Закарпатської та Харківської областей. Заявники повідомляли про вирубування дерев, у тому числі й на заповідних територіях, наприклад, у Національному природному парку «Дворічанський», що у Дворічанському районі Харківської області; Національному природному парку «Голосіївський» КП «Святошинське лісопаркове господарство», м. Київ; Регіональному ландшафтному парку «Надсянський» (у межах Турківського району Львівської області); Ічнянському національному природному парку, що в Ічнянському районі Чернігівської області тощо.

Крім того, громадяни зверталися за роз’ясненнями щодо можливості збирати у лісах сухе гілля для опалювання будинків та висловлювали пропозиції якнайшвидше провести засаджування ділянок лісів, де були вирубані дерева, новими молодими саджанцями, щоб лісові насадження якомога скоріше відновлювалися.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернувся житель Старосамбірського району Львівської області зі скаргою на масову вирубку лісових насаджень у Старосамбірському районі, зокрема у селах Біличі, Стрільбиці, Тур’є, Топільниця, Гвоздець, Головецько, Грозьово. На його думку, вирубка здійcнюється працівниками лісогосподарських підприємств. Заявник наголосив на тому, що лісові насадження зазначеного району знаходяться на території національного природного парку «Королівські Бескиди», який є заповідною та природоохоронною зоною. Він вважає масову вирубку лісів екологічною катастрофою та варварством, а також обурений тим, що правоохоронні органи не вживають заходів щодо вказаного порушення.

Заявник просив перевірити законність вирубки ліcу у Старосамбірському районі.

У Державній екологічній інспекції у Львівській області повідомили, що

Указом Президента України від 30 листопада 2020 року № 526/2020 створений національний природний парк «Королівські Бескиди», до складу якого увійшов лісовий фонд Старосамбірського та Дністрянського лісництв Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» загальною площею 8997 га, в тому числі 8691 гектарів — з вилученням земель у постійного землекористувача та 306 гектарів — без вилучення.

У ході перевірки встановлено, що у згаданому лісфонді, протягом 2020 року проведено рубки лісу під лініями електропередач на площі 8,7 га, з вирубуванням 480 м³ деревини, на що виділено лісорубні квитки.

Всі зазначені ділянки натурно оформлені, описані. Порушень вимог природоохоронного законодавства не виявлено.

Крім цього, слід зазначити, що у згаданих лісових масивах протягом 2020 року спеціалістами Державної екологічної інспекції у Львівській області, громадськими інспекторами, лісовою охороною Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» та співробітниками Старосамбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області виявлено та зафіксовано 272,94 м³ самовільних рубок деревини, вчинених місцевими мешканцями та невстановленими особами.

Розрахований розмір шкоди від них, завданий лісу, становить 2 151 555,71 грн.

Небайдужа пенсіонерка з Куп’янського району Харківської області у січні 2021 року зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з проханням сприяти у вжитті заходів щодо незаконної вирубки лісу та дерев на території природно-заповідного фонду в межах Дворічанського району Харківської області.

За результатами розгляду звернення у Державній екологічній інспекції України у Харківській області (Інспекція) повідомили, що у жовтні 2020 року були проведені позапланові заходи державного нагляду (контролю) ДП «Куп’янське лісове господарство» та Національний природний парк «Дворічанський».

У ході проведення перевірки в межах території Національного природного парку «Дворічанський», переданої для забезпечення режиму охорони та збереження ДП «Куп’янське лісове господарство», були зафіксовані факти порушення режиму території, вжиті заходи інспекційного

реагування та розрахована шкода, заподіяна порушенням чинного законодавства про природно-заповідний фонд України.

Звернення заявниці було надіслано до Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області для встановлення осіб, причетних до незаконної рубки дерев на території Дворічанського району. У разі встановлення осіб, якими було здійснено знесення дерев, Інспекцією будуть вжиті заходи інспекційного реагування в межах компетенції.

Житель Великоолександрівського району Херсонської області про своє занепокоєння з приводу незаконної вирубки дерев у заповідному урочищі «Летючі піски» повідомив фахівцю урядової «гарячої лінію». За його словами, вирубують 200-літні дуби. Крім незаконної вирубки дубів приховуються фактичні розміри знищення пожежею дерев, зокрема у Малій Олександрівці біля річки Інгулець. Також було незаконно відкрито кар’єр, з якого вивозять пісок.

Заявник просив сприяння у вжитті заходів щодо припинення незаконної вирубки дерев у заповіднику «Летючі піски» та притягненні до відповідальності осіб, причетних до знищення дерев заповідної зони і вивезення піску.

У Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства поінформували, що спільно з працівниками ДП «Великоолександрівське лісомисливське господарство» перевірили факти, викладені у зверненні заявника, з виїздом на місцевість. За результатами було встановлено, що за порушення Правил пожежної безпеки притягнуто до відповідальності 2 порушники, на яких накладено штраф у сумі 3060 грн.

Крім того, було виявлено 33 випадки незаконної порубки (ст. 65 КУпАП) обсягом 60,606 м³. Сума завданих збитків — 1001,904 тис. грн, (ст. 66 КУпАП) Новоствореною рейдовою бригадою проведено 46 рейдів, складено 7 протоколів за порушення лісового законодавства.

Незаконної вирубки дерев (дубів) у заповідному урочищі «Летючі піски» не виявлено.

За фактом пожежі обраховано збитки та передано матеріали до правоохоронних органів,

Виявлено незаконне видобування та вивезення піску. За даним фактом підприємством також передано матеріали до правоохоронних органів.

Житель Гребінківського району Полтавської області просив допомоги у припиненні вирубки дерев на території заповідника «Плисів Яр». З цього приводу звертався до голови сільської ради та дільничного офіцера поліції.

У відповіді Державної екологічної інспекції Центрального округу зазначається, що за результатами проведеної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства сільською радою були встановлені особи, винні у порушенні природоохоронного господарства, які притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 91 КУпАП. Інспекцією проводяться заходи з метою розрахунку збитків, завданих державі внаслідок незаконної вирубки дерев на території заповідника «Плисів Яр».

В електронному зверненні, прийнятому через веб-сайт Урядового контактного центру www.ukc.gov.ua у грудні 2020 року, заявник з Ічнянського району Чернігівської області порушив питання щодо природоохоронної роботи в Ічнянському національному природному парку. Зокрема, він наголосив, що в мобільному додатку «Ліс в смартфоні» лісокористувача «Ічнянський НПП» взагалі немає і рубки на даній території не зафіксовані. Проте, вирубки лісу проводяться дуже активно.

За підсумками розгляду звернення у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, зокрема, повідомили, що міністерством дано доручення адміністрації Ічнянського національного природного парку забезпечити у найкоротші терміни запровадження системи електронного обліку деревини в межах Парку відповідно до вимог, визначених Указом Президента України від 9 липня 2019 року № 511/2019 «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів» та постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених».

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби —

(044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua