Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Темою 14-го Міжнародного конкурсу карикатури імені Георга ван Раємдонка організатори обрали «Вихід». Талановитий український карикатурист Ігор Лук’янченко своє бачення намалював у формі перевернутого корабля, який мав би потонути, та завдяки винахідливому весляреві утримується на плаву. Журі припала до вподоби ця робота. І в підсумку Ігор посів перше місце. Це було торік у жовтні в затишному бельгійському містечку Бухаут неподалік Брюсселя. Організатор конкурсу Рональд Вайнштейн забезпечив переможцеві пізнавальну програму, під час якої український карикатурист познайомився з очільником громади Бухаута Коеном Тсіженом. Вони зустрілися на місцевому ярмарку й серед іншого обговорили деталі майбутньої виставки. Ігор отримав пропозицію представити більше робіт саме завдяки першій премії у престижному міжнародному конкурсі, який вже давно став візитівкою майже 15-тисячного містечка.
Анонсуючи майбутній захід, запланований на початок жовтня, організатори зазначають, що стиль Ігоря Лук’янченка барвистий і різнобарвний. Він почав писати в дитинстві, а здобувши освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки, співпрацював із засобами масової інформації. Нині Ігор співпрацює з «Урядовим кур’єром», ілюструючи часом несподівані для карикатуриста теми.
В активі художника понад 10 тисяч малюнків у понад 100 виданнях. А ще більш як 30 високих нагород, серед яких перший приз конкурсу карикатури імені Георга ван Раємдонка. А серед недавніх здобутків — перше місце на VI Міжнародному конкурсі карикатури «Час — гроші 2018. Криптовалюта: біткойн та інші». Разом з перемогою Ігор отримав бронзового «Рудого Панька», а виставку-презентацію робіт провели в Полтаві на День сміху 1 квітня. Охочих покепкувати з нового явища на валютному ринку не бракувало, тому на вересень заплановано ще одну виставку в місті, яке небезпідставно називають столицею вітчизняної карикатури — завдяки відомому фестивалеві «Карлюка».