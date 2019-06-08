Львівська область — це не тільки Львів. Тут у невеликих містечках чи навіть селах причаїлися справжнісінькі скарби культурної та історичної спадщини. І приїжджаючи у Львів уперше, цікавишся, що неповторне можна побачити навколо міста, щоб було недорого й недалеко.

Для зручності можете мешкати в місті Лева й звідти планувати маршрут. Вартість проживання залежить від того, де збираєтеся зупинитися. Звичайно, найдешевший варіант — хостел, за ліжко у восьмимісному номері проситимуть від 130 гривень, апартаменти обійдуться в понад 450 гривень, а готель — від 300 до 6000 за одного.

Оскільки пам’ятки розташовані на великих відстанях одна від одної й у віддалених частинах області, найзручніше між ними курсувати машиною. А якщо у вас немає власного автотранспорту, не біда: оренда автомобіля обійдеться від 450 гривень за день. Можна купити екскурсійний тур визначними містами Львівщини. За груповий тур ви заплатите від 300 гривень, а ось індивідуальний може обійтись вам у 2500 гривень. Якщо ж ви плануєте пересуватися міжміськими автобусами, то дорога в обидві сторони коштуватиме 70—350 гривень на одну особу. Обираючи останній спосіб, уточнюйте наявність рейсів у зворотному напрямку заздалегідь.

Золота підкова

Львівська земля — це край, де народилося чимало видатних осіб, відбувались епохальні для країни події. Тут сходилися дороги купців, точилися воєнні баталії, жили князі й вельможі, відпочивали королі. Не знаєте, чому? З’ясуймо це разом.

Популяризуючи замки Галичини, мистецтвознавець директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький створив маршрут із назвою «Золота підкова Львівщини» загальною довжиною 283 км. Він проходить поряд з основними автошляхами, й протягом дня можна оглянути всі замки. Що охоплює Олеський (смт Олеськ, Буський район), Підгорецький (с. Підгірці, Бродівський р-н) та Золочівський (м. Золочів, Золочівський р-н) замки. Часто до нього вносять ще Свірзький (с. Свірж, Перемишлянський р-н) і Старосільський (с. Старе Село, Пустомитівський р-н).

Олеський видніється здалека. Під’їжджаючи до його мурів, розумієш, наскільки це потужна фортеця. І недарма, адже його збудував у ХІІІ столітті онук Данила Галицького Юрій Львович. Із цим замком пов’язують чимало легенд. Одна розповідає про ласого до жінок Яна Каспера, ченця-капуцина, інша — історію кохання доньки власника замку Марціани і шляхтича Адама Жолкевського. До речі, саме батько Марціани Ян (Іван) Данилович — дід польського короля Яна ІІІ Собеського.

Після екскурсії замком можна відпочити в парку в оточенні неймовірних скульптур чи поїсти в ресторані. Тільки будьте обережні: у дворі є 40-метровий колодязь, всередині якого, стверджують перекази, сидить диявол, який у будь-який момент може потягнути вас на дно.

Підгорецький замок зовсім інший, його ще називають польським Версалем. Архітекторам Гійомові Левассеру де Боплану та Андреа дель Аква вдалося поєднати легкість і вишуканість ренесансу з могутністю бастіонних укріплень. Але ночами тут не треба гуляти: кажуть, що коридорами замку блукає привид замурованої дружини власника — «Біла Панна». Не вірите? Перегляньте американську програму «Мисливці на привидів» чи українське шоу «Битва екстрасенсів». Обидва підтвердили, що привид живе тут.

Золочівський замок, мабуть, єдиний, який зберігся до нашого часу фактично в первозданному вигляді. Його збудували в першій половині XVII століття в неоголландському стилі palazzo in fortezzo. Це водночас оборонний комплекс і будинок. В Україні, мабуть, таких споруд більше немає. У XVII сторіччі Золочівський замок був королівською резиденцією Якуба Собеського. Цікаво, що тут уже тоді була каналізація. Якщо у Версалі було всього два туалети, то у Золочівському замку — шість!

У цьому місці можна загадати бажання біля тритонного каменя із написом, якого ще досі не розшифрували науковці.

Свірзький і Старосільський замки нині потребують реставраційних робіт. Але піднявшись на масивні кріпосні стіни, побачите неймовірні краєвиди, від яких перехоплює подих. Сюди слід приїжджати хоч для того, щоб наповнити легені нескореним духом свободи.

Жовква

Усього за 30 км від Львова лежить місто, яке незабаром стане місцем прощі поціновувачів архітектури. Його збудували всього за кілька десятків років у XVII столітті, коли король Ян ІІІ Собеський вирішив перетворити невелике поселення на свою резиденцію.

Храми, замок, костели, синагога — все це на невеликій території. Приїхавши сюди, немов потрапляєш в особливий світ. Тут час спливає повільніше, ніж у Львові, а панство виходить на променаду не тільки у вихідні, а й у будні. За філіжанкою кави не чути розмов про політику. До речі, для зручності туристів у місті відкрито кілька готелів.

Здавалося, основні пам’ятки Жовкви можна оглянути за кілька годин, але не поспішайте ставити галочки. Відвідуючи музей міста, обов’язково візьміть аудіогід. Так ви дізнаєтеся значно більше про це невелике галицьке містечко. Деякі дослідники вважають, що у цій місцевості народився гетьман Богдан Хмельницький, а назву річка Свиня отримала, коли в неї впав з коня, добряче хильнувши горілки, цар Петро І.

Самбір

На перехресті доріг Львів — Ужгород і Дрогобич — Перемишль лежить Самбір. Раз на рік — 14 лютого, у День святого Валентина, населення цього невеликого містечка зростає у чотири, а то й у п’ять разів. А все тому, що у церкві Різдва Пресвятої Богородиці перебувають мощі святого Валентина, автентичність яких підтверджує документ Папи Римського від 1759 року. Тому сюди з’їжджаються закохані, щоб подякувати святому, і ті, хто хоче знайти кохання. Відкриємо невелику таємницю: не обов’язково чекати Дня закоханих, щоб приїхати сюди, — церкву відчинено щоденно, а мощі святого нікуди не переносять.

Завітавши у Самбір, підніміться на Ратушу, звідки відкривається краєвид на місто, погуляйте парком, зайдіть у костел Матері Божої і щастя святого Івана Хрестителя, костел і монастир ордену отців бернардинів XVII ст., а вечір проведіть на концерті органної музики.

Ми розповіли тільки про деякі визначні пам’ятки Львівщини. Та хоч би в яке село Львівської області ви заїхали, там знайдеться щось унікальне і особливе: чи стародавня церква, чи будинок, чи пам’ятник видатним діячам славного минулого Галичини.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути можна дізнатися у фахівців в управлінні туризму та курортів Львівської обласної держадміністрації.

Координати: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18,

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e-mail: tourism@loda.gov.ua