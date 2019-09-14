Волинь — один із найдавніших регіонів України, який входив до Галицько-Волинського князівства. Саме сюди фактично перемістився центр Київської Русі після татаро-монгольської навали у ХІІ столітті. І хоч нині тут лишилося чимало не лише архітектурних, а й природних пам’яток, є місцини, які зачарують з першого погляду, а після їх відвідин сюди захочеться повернутися знову. Недаремно Леся Українка оспівувала цей регіон і, вважається, що саме у волинських лісах жила її Мавка із «Лісової пісні».

Тут можуть здійснитися ваші бажання

Окраса обласного центру — замок Любарта, який звели у XIV ст., і зберігся він у первозданному вигляді. Його в Луцьку побудував литовський князь Любарт після того, як одружився на місцевій княжні та прийняв православну віру. У 1429 році у замку відбулася знакова подія — зустріч тисяч високопоставлених гостей, які приїхали на з’їзд європейських монархів.

Нині на території замку можна побачити залишки церкви Святого Іоанна Богослова ХІІ століття. Серед його експозицій — виставка давніх будівельних матеріалів і пристосувань, Музей зброї, старовинна в’язниця. Цікаво подивитися на манускрипти в Музеї книги, облаштованому в одній із трьох веж. Тут є також єдиний в Україні Музей дзвонів, розташований у Владичій вежі.

А якщо піднятися на оглядовий майданчик В’їзної вежі (її зображено на банкноті 200 гривень), вашому погляду відкриється чудова панорама Старого міста. Це місце часто обирають закохані, щоб освідчитися. У замку щорічно влаштовують фестиваль «Ніч у Луцькому замку», який проходить в останній тиждень червня — перший тиждень липня.

Як у будь-якому замку, тут є таємниці і привиди. Так, у Підгорецькому замку бродить Дама в білому, у білоруському Несвізькому — теж Дама, але в чорному. А ось у Луцькому — Пан у білому, який, кажуть, не байдужий до гарних дівчат.

На території державного заповідника «Старий Луцьк» є будинок скульптора Миколи Голованя. Цей дім, як і той, що на вулиці Банковій у Києві, називають будинком химер. Зовні він нагадує середньовічний замок, який оберігають 500 скульптур. Його господар до сьогодні створює неймовірні роботи й проводить екскурсії своєю оселею.

У місті стоїть також найбільший в Україні костел — Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла. Його побудували 1616—1639 рр. як церкву при монастирі єзуїтів. У соборі є триярусне підземелля, в окремих місцях його висота сягає шести метрів. У храмі збереглися сакральні об’єкти, трапезна, в’язниця, гробниці та інші артефакти, які справляють на відвідувачів незабутні враження. Цей підземний комплекс, за оцінками експертів, входить у п’ятірку найзагадковіших підземель України. Вхід платний: для дорослих — 25 грн, для студентів — 15 грн.

Якщо у Вроцлаві туристи шукають гномів, то в Луцьку відкрито рахунок на кликунів (у давні часи міська сторожа). Підказуємо, в старому місті можна побачити з десяток різних бронзових фігурок. Якщо знайти всі, ваші бажання обов’язково здійсняться. У місті також втілено проєкт першої нічної театралізованої екскурсії «Романтика і містика Лучеська». Охочі стануть учасниками театралізованої мандрівки Старим містом. У світлі факелів і ліхтарів вони заново відкриють для себе його найцікавіші куточки, почують романтичні та містичні історії, з ним пов’язані, і скуштують «Нектар кохання».

Луцьк — невелике місто, тому хостелів, готелів та апартаментів не так багато. Місце в хостелі коштує від 135 грн, номер у мотелі — від 315 грн, гостьові будинки пропонують розміщення від 360 грн із загальною ванною кімнатою, а в готелях вартість номерів від 450 грн. Апартаменти в Луцьку можна знайти від 500 грн.

Тут звучить мелодія «Лісової пісні»

І, безумовно, кожному, хто завітає на Волинь, гріх не побувати там, де починався творчий злет славетної дочки нашого народу Лесі Українки. В село Колодяжне її сім’я переїхала з Луцька у 1882 році, коли майбутній поетесі виповнилося 11 років. І хоча прожила вона тут лише 15 років, але завжди після довгих від’їздів поверталася, вважаючи Колодяжне своєю малою батьківщиною.

Експозиція музею-садиби Лесі Українки розташована у двох меморіальних будинках, де представлено документальні матеріали з життя і творчості Лесі Українки та інших членів сім’ї Косачів.

Дістатися до Колодяжного найзручніше приміськими поїздами з Луцька та Ковеля. Музей працює з 9:00 до 17:00 щодня, окрім понеділка та вівторка.

Пам’ятки на кожному кроці

Перші писемні згадки про містечко Олика, що в Ківерцівському районі, датуються ХІІ століттям. У XVІ столітті воно отримало Магдебурзьке право та стало резиденцією литовських князів Радзивіллів. Саме тоді звели замковий комплекс у бароковому стилі з елементами ренесансу. Олика не може похвалитися велелюддям, зате тут чи не найбільше пам’яток на квадратний кілометр. Тому архітектурні шедеври і пам’ятки старовини ви зустрічатимете ледь не кожному кроці.

У містечку зберігся замок Рад­зивіллів з палацами, фортифікаціями, Троїцький костел з магнатською усипальницею (XVII ст.), костел Петра і Павла (XVст.), Стрітенська церква (XVII ст.), Луцька брама (XVI ст.) та католицький цвинтар.

Ровесник прийняття християнства

Уперше Володимир-Волинський згадано ще в «Повісті минулих літ» 988 року, коли місто було столицею Володимирського і Галицького князівств. Побувавши тут, обов’язково навідайтеся в білокам’яний Успенський собор, побудований за часів Мстислава Ізяславича (XII ст.). Є чим захоплюватися та дивуватись і під час оглядин Василівської церкви-ротонди, аналогів якої нема у світовій архітектурі (XII—XIV ст.). Про давню оборонну роль міста вам нагадають земляні замкові вали (ХIII – XIV ст.), а костел Якима та Анни (XVIII ст.), Миколаївська церква (XVIII ст.) запам’ятаються неповторною архітектурою і подарують умиротворення, яке панує в цих храмах.

Прогулюючись вулицями міста, загляньте також у каплицю Святого Володимира, Домініканський монастир та Лютеранську кірху, які теж мають неповторний вигляд.

Відпочити і знайти заняття для душі

Густі ліси, чисте повітря і неймовірної прозорості (завдяки іонам срібла) води озер щороку ваблять тисячі туристів. Тут кожен знайде собі заняття до вподоби: любителі тихого полювання можуть податися збирати гриби, хтось зустрічатиме ранок на березі одного з озер з вудочкою в руках чи вчитиметься ходити під вітрилами. Саме тут найглибше і найбільше озеро України — Світязь, глибина якого 58,6 м, а площа — 27,5 кв. кілометра.

Гастрономічні витребеньки

Волинська кухня вирізняється неймовірним смаком і калорійністю. Тільки тут можна спробувати автентичні страви — наприклад, старолуцький борщ на вишні, який подають з битком зі свинини та пиріжками з квасолею, чи вареники із зайчатиною, копчений вугор, мацик. У регіоні виготовляють крафтовий волинський сир.

Скуштувати автентичних страв можна під час гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest у замку князя Любарта, на фестивалях національної кухні та пива і м’яса.

А в жовтні вас чекають на багатоденний Музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Тож вибір за вами, куди і коли поїхати. Але будьте впевнені: Волинь вас не розчарує!

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Волинської області можна дізнатися:

- управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за адресою:

вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 301, 302.

тел: (0332) 77-79-24; (0332) 77-79-56

електронна скринька: lutsktourism@gmail.com

- центр туристичної інформації та послуг за адресою:

вул. Сенаторки Левчанівської, 2

тел.: (0332) 72-34-19

електронна скринька: info@visitlut