Волинь — один із найдавніших регіонів України, який входив до Галицько-Волинського князівства. Саме сюди фактично перемістився центр Київської Русі після татаро-монгольської навали у ХІІ столітті. І хоч нині тут лишилося чимало не лише архітектурних, а й природних пам’яток, є місцини, які зачарують з першого погляду, а після їх відвідин сюди захочеться повернутися знову. Недаремно Леся Українка оспівувала цей регіон і, вважається, що саме у волинських лісах жила її Мавка із «Лісової пісні».

Тут можуть здійснитися ваші бажання

Окраса обласного центру — замок Любарта, який звели у XIV ст., і зберігся він у первозданному вигляді. Його в Луцьку побудував литовський князь Любарт після того, як одружився на місцевій княжні та прийняв православну віру. У 1429 році у замку відбулася знакова подія —  зустріч тисяч високопоставлених гостей, які приїхали на з’їзд європейських монархів.

Нині на території замку можна побачити залишки церкви Святого Іоанна Богослова ХІІ століття. Серед його експозицій — виставка давніх будівельних матеріалів і пристосувань, Музей зброї, старовинна в’язниця. Цікаво подивитися на манускрипти в Музеї книги, облаштованому в одній із трьох веж. Тут є також єдиний в Україні Музей дзвонів, розташований у Владичій вежі.

А якщо піднятися на оглядовий майданчик В’їзної вежі (її зображено на банкноті 200 гривень), вашому погляду відкриється чудова панорама Старого міста. Це місце часто обирають закохані, щоб освідчитися. У замку щорічно влаштовують фестиваль «Ніч у Луцькому замку», який проходить в останній тиждень червня — перший тиждень липня.

Як у будь-якому замку, тут є таємниці і привиди. Так, у Підгорецькому замку бродить Дама в білому, у білоруському Несвізькому — теж Дама, але в чорному. А ось у Луцькому — Пан у білому, який, кажуть, не байдужий до гарних дівчат.

На території державного заповідника «Старий Луцьк» є будинок скульптора Миколи Голованя. Цей дім, як і той, що на вулиці Банковій у Києві, називають будинком химер. Зовні він нагадує середньовічний замок, який оберігають 500 скульптур. Його господар до сьогодні створює неймовірні роботи й проводить екскурсії своєю оселею.

У місті стоїть також найбільший в Україні костел — Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла. Його побудували 1616—1639 рр. як церкву при монастирі єзуїтів. У соборі є триярусне підземелля, в окремих місцях його висота сягає шести метрів. У храмі збереглися сакральні об’єкти, трапезна, в’язниця, гробниці та інші артефакти, які справляють на відвідувачів незабутні враження. Цей підземний комплекс, за оцінками експертів, входить у п’ятірку найзагадковіших підземель України. Вхід платний: для дорослих — 25 грн, для студентів — 15 грн.

Якщо у Вроцлаві туристи шукають гномів, то в Луцьку відкрито рахунок на кликунів (у давні часи міська сторожа). Підказуємо, в старому місті можна побачити з десяток різних бронзових фігурок. Якщо знайти всі, ваші бажання обов’язково здійсняться. У місті також втілено проєкт першої нічної театралізованої екскурсії «Романтика і містика Лучеська». Охочі стануть учасниками театралізованої мандрівки Старим містом. У світлі факелів і ліхтарів вони заново відкриють для себе його найцікавіші куточки, почують романтичні та містичні історії, з ним пов’язані, і скуштують «Нектар кохання».

Луцьк — невелике місто, тому хостелів, готелів та апартаментів не так багато. Місце в хостелі коштує від 135 грн, номер у мотелі — від  315 грн, гостьові будинки пропонують розміщення від 360 грн із загальною ванною кімнатою, а в готелях вартість номерів від 450 грн. Апартаменти в Луцьку можна знайти від 500 грн.

Замок Любарта — окраса Луцька. Фото з сайту toury.com.ua

Тут звучить мелодія «Лісової пісні»

І, безумовно, кожному, хто завітає на Волинь, гріх не побувати там, де починався творчий злет славетної дочки нашого народу Лесі Українки. В село Колодяжне її сім’я переїхала з Луцька у 1882 році, коли майбутній поетесі виповнилося 11 років. І хоча прожила вона тут лише 15 років, але завжди після довгих від’їздів поверталася, вважаючи Колодяжне своєю малою батьківщиною.

 Експозиція музею-садиби Лесі Українки розташована у двох меморіальних будинках, де представлено документальні матеріали з життя і творчості Лесі Українки та інших членів сім’ї Косачів.

Дістатися до Колодяжного найзручніше приміськими поїздами з Луцька та Ковеля. Музей працює з 9:00 до 17:00 щодня, окрім понеділка та вівторка.

Пам’ятки на кожному кроці

Перші писемні згадки про містечко Олика, що в Ківерцівському районі, датуються ХІІ століттям. У XVІ столітті воно отримало Магдебурзьке право та стало резиденцією литовських князів Радзивіллів. Саме тоді звели замковий комплекс у бароковому стилі з елементами ренесансу. Олика не може похвалитися велелюддям, зате тут чи не найбільше пам’яток на квадратний кілометр. Тому архітектурні шедеври і пам’ятки старовини ви зустрічатимете ледь не кожному кроці.

У містечку зберігся замок Рад­зивіллів з палацами, фортифікаціями, Троїцький костел з магнатською усипальницею (XVII ст.), костел Петра і Павла (XVст.), Стрітенська церква (XVII ст.), Луцька брама (XVI ст.) та католицький цвинтар.

Ровесник прийняття християнства

Уперше Володимир-Волинський згадано ще в «Повісті минулих літ» 988 року, коли місто було столицею Володимирського і Галицького князівств. Побувавши тут, обов’язково навідайтеся в білокам’яний Успенський собор, побудований за часів Мстислава Ізяславича (XII ст.). Є чим захоплюватися та дивуватись і під час оглядин Василівської церкви-ротонди, аналогів якої нема у світовій архітектурі (XII—XIV ст.). Про давню оборонну роль міста вам нагадають земляні замкові вали (ХIII – XIV ст.), а костел Якима та Анни (XVIII ст.), Миколаївська церква (XVIII ст.) запам’ятаються неповторною архітектурою і подарують умиротворення, яке панує в цих храмах.

Прогулюючись вулицями міста, загляньте також у каплицю Святого Володимира, Домініканський монастир та Лютеранську кірху, які теж мають неповторний вигляд.

Відпочити і знайти заняття для душі

Густі ліси, чисте повітря і неймовірної прозорості (завдяки іонам срібла) води озер щороку ваблять тисячі туристів. Тут кожен знайде собі заняття до вподоби: любителі тихого полювання можуть податися збирати гриби, хтось зустрічатиме ранок на березі одного з озер з вудочкою в руках чи вчитиметься ходити під вітрилами. Саме тут найглибше і найбільше озеро України — Світязь, глибина якого 58,6 м, а площа — 27,5 кв. кілометра.

Гастрономічні витребеньки

Волинська кухня вирізняється неймовірним смаком і калорійністю. Тільки тут можна спробувати автентичні страви — наприклад, старолуцький борщ на вишні, який подають з битком зі свинини та пиріжками з квасолею, чи вареники із зайчатиною, копчений вугор, мацик. У регіоні виготовляють крафтовий волинський сир.

Скуштувати автентичних страв можна під час гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest у замку князя Любарта, на фестивалях національної кухні та пива і м’яса.

А в жовтні вас чекають на багатоденний Музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Тож вибір за вами, куди і коли поїхати. Але будьте впевнені: Волинь вас не розчарує!

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Волинської області можна дізнатися:

- управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за адресою:

вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 301, 302.
тел: (0332) 77-79-24; (0332) 77-79-56
електронна скринька: lutsktourism@gmail.com

- центр туристичної інформації та послуг за адресою:

вул. Сенаторки Левчанівської, 2
тел.:  (0332) 72-34-19
електронна скринька: info@visitlut