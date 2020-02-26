Оперативно реагуючи на ситуацію з поширенням китайського коронавірусу у світі, зокрема Італії, де зафіксовано новий виток захворювання, Кабінет Міністрів посилив заходи безпеки для запобігання завезенню й поширенню цієї інфекції в нашій країні. Як повідомив під час брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, у всіх, хто прибуває із країн, де зареєстровано захворювання, перевірятимуть температуру тіла. Перевірки здійснюватимуть у тому самому режимі, в якому раніше перевіряли тільки рейси з азійського напрямку.
«Багато громадян України перебуває в Італії та інших країнах, де зареєстровано випадки захворювання. Ми посилюємо заходи безпеки. Окрім перевірок в аеропортах, запроваджено аналогічні заходи безпеки на пропускному пункті «Тиса» в Закарпатській області, адже його перетинають багато людей. Згодом такий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Усі служби працюють злагоджено в межах оперативного штабу. Підготовлено достатню кількість боксів і бригад інфекціоністів. Жодного дефіциту не відчуваємо. Тому будь-який ажіотаж безпідставний. Україна готова локалізувати будь-яку небезпеку й запобігти поширенню інфекції», — запевнив Олексій Гончарук.
За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, з Італії приймаємо майже 20 авіарейсів на тиждень. На території України 32 пункти пропуску. Найбільший напрямок в’їзду — «Тиса», де щоденно перетинають кордон понад 500 автомобілів з Італії. «Жоден пасажир, який матиме ознаки захворювання, не потрапить в Україну непоміченим. Перевірки будуть на всіх пунктах перетину кордону: автошляхах, аеропортах, залізниці. Прикордонна служба має право заборонити в’їзд в Україну іноземцеві з ознаками захворювання на коронавірусну інфекцію, але громадян України не можна обмежити у праві в’їзду на батьківщину. Законодавство дозволяє примусово направляти захворілого на медобстеження, однак сподіваємося, українські громадяни будуть свідомими і зацікавленими перевірити своє здоров’я», — каже він.
Тож у разі появи хвороби у країні відповідні інфекційні бригади повністю підготовлено й забезпечено необхідними санітарно-епідеміологічними засобами. Прикордонники напрацювали алгоритми в разі виявлення ознак захворювання — на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори. Є ізоляційні приміщення у спеціалізованих лікарнях. У лабораторії доправлено тест-системи, які одразу виявляють збудника хвороби.
Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять близько трьох тисяч реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей.
Утім світ потроху оговтується.
«Протягом десяти днів спостерігається зменшення захворюваності. За статистичними даними, 80% інфікованих перебувають в одній провінції Хубей. На інші 29 країн припадає 3% випадків захворювання. МОЗ України повністю готове прийняти хворих і надавати якісну допомогу в разі необхідності. Першочергове завдання — запобігти ввезенню вірусу в Україну», — каже заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
На 25 лютого у світі зареєстровано понад 80 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2699 — летальні, одужало вже майже 27,7 тисячі осіб, інформує МОЗ.
Щодо спалаху в Італії хвороби, спричиненої коронавірусом, то, за даними нашого посла в цій країні Євгена Перелигіна, українських громадян серед недужих немає. МЗС разом із посольством і генеральними консульствами в Мілані та Неаполі здійснюють цілодобовий моніторинг ситуації навколо поширення коронавірусу в країні. Працюють цілодобові телефони гарячих ліній для наших громадян.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого захворювання на COVID-19 не зафіксовано. В обсервації в Нових Санжарах (Полтавщина) в евакуйованих з Китаю українців підвищеної температури або інших симптомів хвороби також не виявлено.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»