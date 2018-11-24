Цього року головний фінансовий документ Україна отримала не під ялиночку в новорічну ніч, як зазвичай, а на ранок 23 листопада. Депутатам знадобилася година, щоб ухвалити проект закону про Державний бюджет України на 2019 рік у другому читанні та в цілому. Тож о шостій ранку країна вже була з держбюджетом-2019. Цьому передувало ухвалення Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Документ, покликаний збалансувати держбюджет, передбачає підвищення ставок деяких податків і зборів.

Наприклад, у другому півріччі зростуть ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% та ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами із 0,41 гривні до 10 гривень за тонну й поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023 року (щорічне підвищення на п’ять гривень). Крім того, запроваджено податок на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро. Щоправда, до 1 липня наступного року ПДВ оподатковуватимуть товари, сумарна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Основні цифри й показники

Депутати ухвалили держбюджет-2019 із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП. Бюджет передбачає доходи обсягом 1,026 трильйона гривень і витрати — 1,112 трильйона гривень, що на 18 мільярдів вище від показників початкового проекту, ухваленого в першому читанні. Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,06 трильйона гривень, гарантованого державою боргу — 388,6 мільярда. Розрахунки проведено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 гривні за долар. В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% з урахуванням інфляції 7,4%. Прожитковий мінімум на людину на місяць наступного року з 1 січня становитиме 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень. Мінімальну заробітну плату з 1 січня буде підвищено до 4173 гривень на місяць, або до 25,13 гривні в погодинному розрахунку.

Документ встановлює, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може становити понад 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Усі основні програми збережено

За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, державний бюджет на 2019 рік цілковито збалансований та реалістичний. Глава уряду наголосив, що проект бюджету було представлено відповідно до вимог Бюджетного кодексу, документ пройшов усі процедури обговорення. І вперше його ухвалено до початку грудня. А це відкрило для України можливість не лише планового входження в наступний фінансовий період, а й посилення співпраці з міжнародними партнерами за програмами макрофінансової допомоги.

«Маємо стабільність і наприкінці цього року, і наступного. 2019-й буде непростим економічно й політично. Але ми зберегли всі програми: безпеки та оборони, в медицині, освіті, будуватимемо дороги, продовжуватимемо децентралізацію», — підкреслив глава уряду.

Як констатувала міністр фінансів Оксана Маркарова на урядовому брифінгу (першому в новому статусі, без приставки в.о.), коштів, закладених у держбюджеті-2019, вистачить на забезпечення потреби в субсидіях. «58 мільярдів гривень витрачатимуть за двома програмами, одна з яких передбачає перехід на монетизацію субсидій до кінця наступного року. Програму надання субсидій буде розширено в плані переходу на монетизацію. Коштів вистачить і для індексації пенсій українцям, і на збільшення пенсій військовим», — запевнила вона.

Умови міжнародних партнерів виконано

Оксана Маркарова заявила, що раннє ухвалення держбюджету-2019 означає не лише те, що можна набагато раніше здійснювати планування на наступний рік, а й те, що Україна передбачувана і для українського бізнесу, і для міжнародних партнерів. Міністр нагадала, що наша країна виконала попередні умови для започаткування 14-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню радою директорів фонду. «Для започаткування програми необхідно було затвердити збалансований держбюджет на наступний рік і провести реформу в енергетичному секторі, зокрема підвищити тарифи на газ для населення до ринкового рівня», — констатувала Оксана Маркарова. Вона додала, що уряд обговорює з МВФ питання підвищення ціни на газ і відповідно підвищення тарифів.

Як повідомляли раніше, Національний банк прогнозує отримання першого траншу за новою програмою МВФ до кінця року обсягом 1,5—1,9 мільярда доларів. За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.

Міністр не прокоментувала, скільки планують отримати до кінця року від Міжнародного валютного фонду, і додала, що ухвалений держбюджет-2019 буде направлено фонду. Після цього слід дочекатися конкретного рішення ради директорів МВФ за програмою співпраці з Україною і надання траншу.

«Можу лише сказати, що кошти МВФ підуть у резерви Національного банку, що стане плюсом для макроекономічної стабільності», — підкреслила Оксана Маркарова.

Мінфін до кінця року хоче залучити на ринках запозичення (зовнішніх чи внутрішньому) до півтора мільярда доларів кредитних коштів. «Цього року план із залучення кредитів становив до 3,5 мільярда доларів, тому після нещодавнього розміщення євробондів на 2 мільярди планують добрати решту суми. Україна виконала всі умови для отримання першого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу 500 мільйонів євро, тому очікується надходження цих коштів ще цього року. Що стосується залучення кредитних коштів під гарантії Світового банку, то до кінця року можна розраховувати на суму до 650 мільйонів доларів», — резюмувала Оксана Маркарова.