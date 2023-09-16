Метеорологічні агентства ЄС та ООН заявляють, що тримісячний період із червня до серпня цього року був найспекотнішим за всю історію спостережень за погодою. Служба з контролю за зміною клімату Copernicus та Всесвітня метеорологічна організація 6 вересня заявили, що середня глобальна температура протягом періоду і червня до серпня становила 16,77 градуса за Цельсієм. Це найвищий показник інструментальних метеорологічних спостережень. Повідомляють, що серпень 2023 року став другим найспекотнішим місяцем із середньою температурою 16,82 градуса після рекордних 16,95 градуса місяцем раніше. У серпні цього року середня температура поверхні Світового океану становила 20,98 градуса, що також рекорд для всіх місяців.

Тож глобальна температура Землі цього року може бути рекордною. Це пов’язано з активізацією у Тихому океані фази Ель-Ніньйо — природного явища, що спричиняє нагрівання планети. Американські науковці вважають, що 2024 рік у зв’язку з активізацією Ель-Ніньйо стане найспекотнішим в історії. Ель-Ніньйо досягне піку наприкінці 2023 року, а наступної весни його наслідки відступлять.

Явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья спричинені природною мінливістю клімату. Це цикл, який має дві фази: теплу, відому як Ель-Ніньйо, і холодну — Ла-Нінья, коли пасати дмуть дуже сильно із заходу, спричиняючи зниження екваторіальних температур. Коли ці температури досягають нижчих за норму значень, що зазвичай трапляється на пізніх осінніх та ранніх зимових етапах, ефект пульсації відчувається у всіх частинах світу, спричиняючи посухи, шторми або повені.

Ель-Ніньйо і Ла-Нінья відбуваються щодва-сім років, зазвичай тривають від дев’яти до дванадцяти місяців і спричиняють істотний вплив на погоду в усьому світі. Ель-Ніньйо 2015—2016 років було одним з найсильніших за всю історію спостережень. Це найбільші чинники, хоч і не єдині, які впливають на клімат.

А якою була температура цьогорічного літа в Україні?

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили підсумки цьогорічного літа, яке у столиці зайняло лише шосту позицію в рейтингу найтепліших з 1881 року, коли розпочалися регулярні метеорологічні спостереження. У Києві й загалом в Україні рекордним залишається літо 2010 року, про що свідчить таблиця.

Хоч літо в Києві не було рекордним, воно запам’яталося тропічними ночами, коли температура повітря вночі не опускалася нижче за 20,0°С. Їх виявилося 15, що майже удвічі менше, ніж улітку 2010 року. Днів зі спекою, коли максимальна температура досягла вище за +35,0°С, цього року було лише два, а 2010-го їхня кількість становила 14.

Загалом за весь період спостережень у столиці був 21 рік зі спекотною температурою повітря вище за +35,0°С, а за період з 1881-го (120 років) було 13 років, тобто кожний дев’ятий, а в XXI столітті — вісім. Тобто вже кожного третього року була така висока температура.

З огляду на глобальне потепління кількість спекотних днів і надалі зростатиме. До речі, серпень в Україні виявився найтеплішим місяцем року, хоч, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, загалом на земній кулі це був липень.

Порівняльна таблиця середньомісячних температур влітку в Києві 2010-го та 2023 року, а також кількість температурних рекордів і тропічних ночей

Рекорди Тропічні ночі Місяці Кліматична норма 2010 2023 2010 2023 2010 2023 Червень 19,5 22,0 19,6 2 1 3 4 Липень 21,3 24,4 21,5 10 12 2 Серпень 20,4 24,6 23,8 38 12 18 9

Кліматологи обсерваторії визначили, що середньомісячні температури за період січень — серпень 2023 року перевищили кліматичну норму на 1,4°С. Тобто ці дані дають підставу передбачити, що нинішній рік увійде у п’ятірку найтепліших. Нагадаємо читачам «УК», що найтеплішим залишається 2020 рік із середньорічною температурою 10,9°С.

Оскільки метеорологічне літо триває у вересні, воно закінчиться, коли середньодобова температура знизиться до +15,0°С. Зазвичай після тривалого похолодання настає період так званого бабиного літа. Його спостерігають майже щороку.

Кліматологи обсерваторії проаналізували і визначили критерії бабиного літа, які характеризуються антициклональною погодою із середньодобовою температурою не нижче як +11,5°С. Середня тривалість його у XXI столітті — вісім днів. До речі, найдовшим бабине літо було 2018 року і тривало два тижні — із 7 по 20 жовтня. Цього року його також очікують у жовтні.

Хоч обсерваторія не займається прогнозуванням погоди, на основі статистичних даних з 2001-го до 2022 року можна зробити припущення, що наступна зима буде теплішою за кліматичну норму з імовірністю 59%. За останні ж десять років у столиці ймовірність теплих зим становила 80%.

З огляду на посилення Ель-Ніньйо наступного року температура в Україні 2024-го буде вищою, ніж нинішнього.

Олександр КОСОВЕЦЬ,

член вченої ради Українського географічного товариства,

Андрій КУЦИЙ,

директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Фото з сайту sumy.ua