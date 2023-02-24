Із 17 жовтня в Сумах запрацював координаційний центр надання допомоги внутрішньо переміщеним особам Луганщини, які через військові дії залишили рідні домівки й оселилися в різних куточках сусідньої області. Він став майданчиком єднання земляків, місцем прихистку і підтримки, де можна одержати різні види допомоги й поспілкуватися в земляцькому колі. Як каже координатор центру головний спеціаліст з оборонної роботи та цивільного захисту населення Щастинської РДА — РВА Ярослав Воробйов, щодня сюди приходять 20—60 відвідувачів, а коли видають гуманітарну допомогу, то й більше.
Випало познайомитися з подружжям Світланою та Вадимом К., які переїхали із Сєверодонецька торік у квітні на запрошення двоюрідних сестер чоловіка. Вони запропонували житло із платою лише за комунальні послуги. Глава сім’ї доглядає батьків. Як каже Світлана, яка раніше працювала на хімічному комбінаті «Азот», а тепер на пенсії, їм пощастило, що знайшлися родичі, які допомогли.
А віднедавна дізналися про діяльність координаційного центру. Сюди заходять, щоб отримати юридичну допомогу, консультації щодо пенсії, нарахування субсидій, постановки на облік, оформлення документів тощо. І цього разу подружжя з’ясувало важливі питання і тепер знає, до кого звертатися.
Це лише один приклад, коли переселенці приходять до Луганського хабу. Тут кожному приділяють увагу, роблять усе, щоб відвідувач отримав те, по що прийшов. Як наголошують працівники центру, за потреби готові водити за руку кожного. До слова, центр приймає переселенців, зареєстрованих з 2014 року.
Учотирьох допомагають тисячам
Ярослав Воробйов знайомить із колективом центру, в якому четверо працівників: він, представниця благодійного фонду «Право на захист» Інна Артемчук, представник управління соціального захисту населення Старобільської РВА Луганської області Іван Набока і спеціаліст Олена Воробйова. Ярослав та Олена — подружжя, раніше мешкали в селищі Золоте, 2016-го
переїхали до Гірського, де глава сім’ї працював заступником головного механіка ДП «Первомайськвугілля». Згодом евакуювалися на Закарпаття, а з 2 квітня 2022-го — в Сумах, бо неподалік в селі живе рідна тітка Ярослава. Мають сина Святослава, який навчається в першому класі Гірського ліцею.
У кожного із працівників певне коло обов’язків, іноді об’єднують зусилля. Гуманітарна допомога надходить від різних благодійних організацій, спонсорів, меценатів. Нещодавно отримали від Луганської ОДА — ОВА генератори, обігрівачі, зарядну станцію, старлінки. 150 комплектів з подушками, пледами, теплими ковдрами, постільною білизною, 107 — з харчовими продуктами й предметами гігієни — передав благодійний фонд «Восток — SOS» із Сєверодонецька. Підтримує біженців гуманітарна місія БО «Проліска» із Сум, інші.
Видають переселенцям харчові продукти, теплі речі, набори для новонароджених. Адже життя триває: впродовж січня в луганців народилося троє дітей, для яких Сумщина стала рідною.
Із початку цього року в хабі започаткували виїзди до районних центрів, куди доставили гуманітарні набори для тамтешніх переселенців. Перший здійснили 28 січня до Ромен. Планують побувати в усіх районних центрах, щоб луганці не мали зайвого клопоту з поїздками до Сум.
Левова частка звернень до центру стосується юридичних та правових аспектів — їх роз’яснює Інна Артемчук. Хаб підтримує контакти з фахівцями департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА, за потреби його спеціалісти надають допомогу. Створили робочу групу з координації поточної діяльності. У її складі представники двох театрів: Луганського обласного академічного українського музично-драматичного, який переїхав до Сум, і Сумського національного ім. М. Щепкіна. Тож земляцькі зв’язки міцні й надійні.
Спілкування — душі утіха
Як каже Ярослав, хаб для луганців, яких на Сумщині не менш як 4 тисячі, став місцем зустрічей, спілкування, відпочинку. Нині на його базі функціонує пункт незламності.
Іноді трапляються курйози. Саме тут познайомилися переселенці із Сєверодонецька, які мешкали в одному будинку, лише в різних під’їздах. Як тут не згадати, що світ вузький і його стежки тісно переплетені.
Зустрічаючись, земляки розповідають про мрії. Вона одна на всіх: день перемоги і потяг на Луганськ, який повезе їх із сумського залізничного вокзалу до рідних домівок.
ДОВІДКА «УК»
На Сумщині зареєстровано 79 565 ВПО, з яких 20 822 дитини, 3045 осіб з інвалідністю, 14 068 пенсіонерів. Із початку введення воєнного стану обліковано 69 418 ВПО, з яких 18 886 дітей, 2308 осіб з інвалідністю, 9874 пенсіонери. З них у Сумську область переїхали з інших регіонів майже 22 000 осіб. За програмою «Прихисток» 2633 особи прийняли 5898 ВПО.
Протягом березня — грудня компенсацію за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану, що надається відповідно до постанови Кабміну України від 19 березня 2022 року №333, нараховано на суму 23,1 мільйона гривень.