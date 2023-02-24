Луганський центр надання допомоги став місцем підтримки кількох тисяч переселенців, які знайшли прихисток на Сумщині

Із 17 жовтня в Сумах запрацював координаційний центр надання допомоги внутрішньо переміщеним особам Луганщини, які через військові дії залишили рідні домівки й оселилися в різних куточках сусідньої області. Він став майданчиком єднання земляків, місцем прихистку і підтримки, де можна одержати різні види допомоги й поспілкуватися в земляцькому колі. Як каже координатор центру головний спеціаліст з оборонної роботи та цивільного захисту населення Щастинської РДА — РВА Ярослав Воробйов, щодня сюди приходять 20—60 відвідувачів, а коли видають гуманітарну допомогу, то й більше.

Випало познайомитися з подружжям Світланою та Вадимом К., які переїхали із Сєверодонецька торік у квітні на запрошення двоюрідних сестер чоловіка. Вони запропонували житло із платою лише за комунальні послуги. Глава сім’ї доглядає батьків. Як каже Світлана, яка раніше працювала на хімічному комбінаті «Азот», а тепер на пенсії, їм пощастило, що знайшлися родичі, які допомогли.

А віднедавна дізналися про діяльність координаційного центру. Сюди заходять, щоб отримати юридичну допомогу, консультації щодо пенсії, нарахування субсидій, постановки на облік, оформлення документів тощо. І цього разу подружжя з’ясувало важливі питання і тепер знає, до кого звертатися.

Це лише один приклад, коли переселенці приходять до Луганського хабу. Тут кожному приділяють увагу, роб­лять усе, щоб відвідувач отримав те, по що прийшов. Як наголошують працівники центру, за потреби готові водити за руку кожного. До слова, центр приймає переселенців, зареєстрованих з 2014 року.

Учотирьох допомагають тисячам

Ярослав Воробйов знайомить із колективом центру, в якому четверо працівників: він, представниця благодійного фонду «Право на захист» Інна Артемчук, представник управління соціального захисту населення Старобільської РВА Луганської області Іван Набока і спеціаліст Олена Воробйова. Ярослав та Олена — подружжя, раніше мешкали в селищі Золоте, 2016-го

переїхали до Гірського, де глава сім’ї працював заступником головного механіка ДП «Первомайськ­вугілля». Згодом евакуювалися на Закарпаття, а з 2 квітня 2022-го — в Сумах, бо неподалік в селі живе рідна тітка Ярослава. Мають сина Святослава, який навчається в першому класі Гірського ліцею.

У кожного із працівників певне коло обов’язків, іноді об’єднують зусилля. Гуманітарна допомога надходить від різних благодійних організацій, спонсорів, меценатів. Нещодавно отримали від Луганської ОДА — ОВА генератори, обігрівачі, зарядну станцію, старлінки. 150 комплектів з подушками, пледами, теплими ковдрами, постільною білизною, 107 — з харчовими продуктами й предметами гігієни — передав благодійний фонд «Восток — SOS» із Сєверодонецька. Підтримує біженців гуманітарна місія БО «Проліска» із Сум, інші.

Видають переселенцям харчові продукти, теплі речі, набори для новонароджених. Адже життя триває: впродовж січня в луганців народилося троє дітей, для яких Сумщина стала рідною.

Із початку цього року в хабі започаткували виїзди до районних центрів, куди доставили гуманітарні набори для тамтешніх переселенців. Перший здійснили 28 січня до Ромен. Планують побувати в усіх районних центрах, щоб луганці не мали зайвого клопоту з поїздками до Сум.

Левова частка звернень до центру стосується юридичних та правових аспектів — їх роз’яснює Інна Артемчук. Хаб підтримує контакти з фахівцями департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА, за потреби його спеціалісти надають допомогу. Створили робочу групу з координації поточної діяльності. У її складі представники двох театрів: Луганського обласного академічного українського музично-драматичного, який пере­їхав до Сум, і Сумського національного ім. М. Щепкіна. Тож земляцькі зв’язки міцні й надійні.

Спілкування — душі утіха

Як каже Ярослав, хаб для луганців, яких на Сумщині не менш як 4 тисячі, став місцем зустрічей, спілкування, відпочинку. Нині на його базі функціонує пункт незламності.

Іноді трапляються курйози. Саме тут познайомилися переселенці із Сєверодонецька, які мешкали в одному будинку, лише в різних під’їздах. Як тут не згадати, що світ вузький і його стежки тісно переплетені.

Зустрічаючись, земляки розповідають про мрії. Вона одна на всіх: день перемоги і потяг на Луганськ, який повезе їх із сумського залізничного вокзалу до рідних домівок.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині зареєстровано 79 565 ВПО, з яких 20 822 дитини, 3045 осіб з інвалідністю, 14 068 пенсіонерів. Із початку введення воєнного стану обліковано 69 418 ВПО, з яких 18 886 дітей, 2308 осіб з інвалідністю, 9874 пенсіонери. З них у Сумську область переїхали з інших регіонів майже 22 000 осіб. За програмою «Прихисток» 2633 особи прийняли 5898 ВПО.

Протягом березня — грудня компенсацію за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану, що надається відповідно до постанови Кабміну України від 19 березня 2022 року №333, нараховано на суму 23,1 мільйона гривень.