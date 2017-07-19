У галереї славетних особистостей, чиї імена знає кожен українець, одне з чільних місць посідає гетьман України Іван Степанович Мазепа.
Державницькі й меценатські проекти гетьмана Івана Мазепи мали колосальний вплив на розвиток нашої країни. Його коштом було збудовано, реставровано та оздоблено 43 церковні споруди. Крім будівництва нових або перебудови старовинних храмів княжої доби, гетьман робив для них коштовні подарунки: ікони, хрести, чаші, митри, дзвони, срібні раки, богослужебні книги, оправлені та оздоблені золотом, сріблом, коштовним камінням, оксамитом тощо.
За підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті Івана Мазепи, за 20 років гетьманування на меценатство він витратив щонайменше 1 110 900 дукатів, 9 243 000 злотих та 186 000 імперіалів.
У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику досі зберігся комплекс оборонних, господарчих і культових пам’яток, пов’язаних з іменем Івана Мазепи і його близького оточення. Одна з найзагадковіших пам’яток цього комплексу — Онуфріївська, або Мазепина триярусна церква-вежа, яка відтворює в цеглі традиційні в Україні козацьких часів форми дерев’яного храму. Деякі дослідники вважають, що Іван Мазепа планував зробити її усипальницею для свого роду. Та церкву-вежу так і не було повністю добудовано, і понад три століття її використовували як господарську споруду.
У понеділок Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник спільно з Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» та Музеєм Шереметьєвих зібрали в приміщенні Мазепиної (Онуфріївської) вежі виставку одного дня «Гетьман Іван Мазепа — особистість, державник, меценат».
Цей захід — пролог великого виставкового проекту, результатом якого має стати відкриття у квітні 2019 року в цій давній пам’ятці першого в Україні музею, присвяченого славетному гетьманові, повідомляють організатори. Першу толоку з упорядкування території біля вежі небайдужі провели 20 березня — в день народження Івана Мазепи.
«Музей Мазепи з’явиться у лаврі за будь-яких обставин. Не відомо лише, скільки треба часу, щоб переконати владу в підтримці цього проекту», — зазначив один з ініціаторів створення музею Івана Мазепи у лаврі лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко під час відкриття виставки.
Реалізацію науково-дослідницької частини проекту й роботу над експозицією беруть на себе громадський оргкомітет і меценати. А ось щодо реконструкції Мазепиної вежі на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, то це сфера відповідальності держави.
До речі, 22 липня цього року в селищі Коломак Харківської області відзначатимуть 330-річчя з часу обрання Івана Мазепи гетьманом України. Під час етнофестивалю «Гетьманська слава» буде відкрито і освячено пам’ятник гетьманові, повідомляє світоглядний портал «Рідна країна».
Оксана ГОЛОВКО,
Володимир ЗАЇКА (фото),
«Урядовий кур’єр»