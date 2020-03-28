Оголошення надзвичайної ситуації на Харківщині, ухвалене 21 березня рішенням обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, жителі регіону сприйняли по-різному, але із занепокоєнням і тривогою. Область долучилася до списку регіонів, де виявлено хворих на коронавірусну інфекцію. Щоправда, харків’янка, дружина одного із заступників голови Харківської облради, в якої підтверджено COVID-19, перебуває в Київській області. Її чоловіка через високу температуру і погане самопочуття госпіталізували в Києві. Встановлюють осіб, з якими спілкувалося подружжя після повернення з Європи.

Однак не всі жителі регіону і мегаполіса зрозуміли сутність запобіжних заходів. Плутаючи надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, говорили про припинення роботи всіх підприємств і торговельних закладів, про заборону виходити на вулицю, інші нарікали на можливе повне припинення внутрішньоміських транспортних перевезень. Проте всі підтримали намагання влади взяти ситуацію під контроль.

Збірну з боксу повернули додому

Фактично одночасно в Харкові почали діяти два штаби з організації та забезпечення ефективної боротьби з коронавірусом. Створенню штабу ХОДА, до якого, за словами голови облдержадміністрації Олексія Кучера, увійшли народні депутати України, заступники голови облдержадміністрації, лікарі, голови РДА, передувала робота обласної координаційної ради за участі представників правоохоронних органів, які контролюватимуть надходження та витрати коштів від меценатів, що теж долучилися до боротьби із загрозою пандемії. Олексій Кучер зазначив, що вже провів перемовини з не менш ніж сотнею представників бізнесу області, які готові допомагати їй у вирішенні нагальних потреб, пов’язаних з протидією COVID-19.

«Наприклад, UBC-груп закупила апарат штучної вентиляції легень для дергачівської лікарні. Ще близько 10 ШВЛ від бізнесу надходять. Вони залишаться власністю бізнесу, але їх встановлять в обласних інфекційних лікарнях і використовуватимуть для надання допомоги людям. Народний депутат Шенцев оплатив літак і повернув у нашу країну збірну з боксу з Лондона. Народний депутат Фельдман надав автобуси, які перевезли понад 100 осіб через пункт пропуску на кордоні з Російською Федерацією», — зазначив Олексій Кучер, наголосивши, що це добрий приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу в кризових ситуаціях.

Серед нагальних гострих проблем керівник області назвав забезпечення жителів Харківщини масками, дезінфікувальними засобами, ліками, підвезення медичного персоналу до роботи, допомогу людям похилого віку у придбанні продуктів харчування, ліків, засобів гігієни, забезпечення зв’язком. Він наголосив, що об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичному режимі, для підвезення працівників надано 50 шкільних автобусів. А для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області створюють штаб, який очолить заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

Олексій Кучер заспокоїв громадян та медиків районів, занепокоєних розпорядженням голови департаменту охорони здоров’я ХОДА щодо передачі апаратів ШВЛ з районних лікарень до обласних, заявивши, що це рішення він заблокував, а очільника департаменту звільнено з посади.

Необхідно зібрати 6 мільйонів доларів

Паралельно у Харкові почав діяти штаб, створений за підсумками зустрічі в Офісі Президента представників влади та великого бізнесу, який очолив харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Це перша в Україні практика об’єднання ресурсів бізнесу й державної влади, яка, сподіваються жителі області, значною мірою допоможе об’єднати зусилля різних людей. Як розповів на засіданні штабу Олександр Ярославський, на потреби Харкова та області, за розрахунками, необхідно зібрати 6 мільйонів доларів. Бізнесмен повідомив, що надав на боротьбу з коронавірусом у регіоні 3 мільйони доларів, з яких 2 мільйони вже перерахував на закупівлю необхідних матеріалів. За ці гроші придбають 450 тисяч експрес-тестів, які закуплять на додаток до тестових ПЛР-систем, що днями прибудуть в Україну з Китаю відповідно до домовленостей Олександра Ярославського і власника Alibaba Джека Ма.

Харківські бізнесмени вже оплатили пересувний рентген-апарат, два апарати ШВЛ для немовлят, 16 сучасних УЗД-апаратів, сформовано і вже упаковують 22 тисячі аптечок для соціально незахищених людей похилого віку, і для них зібрано гроші на 100 тисяч продуктових наборів та ін.

Щодень до групи соціально орієнтованого бізнесу долучаються нові учасники, готові внести пожертвування на спільну справу. До діяльності штабу долучилася і міська влада, за рішенням якої буде закуплено 20 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, а також засоби захисту для медпрацівників. На це міськрада спрямовує 40 мільйонів гривень з резервного фонду.

Маски на пам’ятнику

Звичайні харків’яни відгукнулися допомогою в боротьбі із загрозою пандемії. Працівники ONTaxi, розповів директор Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Кухар, запропонували підвозити до роботи медперсонал, деякі підприємці організували доставку продуктів для літніх людей.

«Ось бачите, — показав на оголошення на овочевому магазинчику Олександр, — власник кіоску вивісив номер у вайбері. За цим номером можна замовити доставку овочів і фруктів додому. За доставку ми грошей не беремо».

Студенти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна наділи маски на пам’ятники біля вишу, щоб нагадувати перехожим про необхідність дотримання маскового режиму.

Люди сподіваються, що таке об’єднання зусиль дасть позитивні результати і це найближчим часом зупинить розповсюдження коронавірусу.