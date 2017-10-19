Упродовж року українці вже втретє мали змогу почути від Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відповіді на запитання, яким шляхом країна просувається і якої мети вона здатна досягти. Річ у тім, що нинішній захід глава уряду присвятив звітуванню за третій квартал роботи у 2017 році. Цей звіт колективний. Він містить як показники в цифрах, так і перелік пріоритетів на найближчі три роки.

Головний акцент Прем’єра був неприхованим: він кілька разів наголосив, що уряд провів чітку сумлінну роботу, а не розкидався порожніми гаслами. Доказ цього — старт оновленої пенсійної системи. Наскільки якісно поповняться гаманці літніх українців, остаточно стане зрозуміло вже на початку листопада. Нині Володимир Гройсман запевняє людей, що реформа правильна і системна, як, до речі, й адресна підтримка українців, не спроможних сплачувати за житлово-комунальні послуги повну вартість.

Монетизацію субсидій розпочато, на часі верифікація та відповідні виплати. «Треба стимулювати не безробіття, а створення нових робочих місць», — це наступна глобальна реформа.

Глава уряду запевнив, що зміни будуть такими самими успішними, як і пенсійні. «Уже перепризначено 6 мільйонів 530 тисяч субсидій для домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні. Це адресна підтримка й допомога для тих, кому вона потрібна, — поділився даними Володимир Гройсман. — Не бачу жодних підстав для підвищення тарифів на тепло й гарячу воду. Це відповідальність місцевої влади — не допустити перевитрат, що може призвести до зростання тарифів».

Окрема тема — медицина. Кабмін очікує на ухвалення парламентаріями змін у системі охорони здоров’я. Ліки мають бути доступними — це вже обов’язок. Для цього у 2018 році передбачено мільярд гривень. В уряді вважають, що такої суми цілком достатньо. Окрім цього, наступного року у 18 областях діятиме не 22 кардіологічних центри, як цьогоріч, а 35. У такий спосіб Прем’єр боротиметься за триваліше життя українців. Проблемні питання «Охматдиту» він обіцяє також закрити, щоправда, ближче до грудня 2017-го. Здоров’я дітей, на його думку, не менш важливе, ніж хороший фізичний стан дорослих. До кінця року в уряді планують розробити навіть спеціальний план підтримки маленьких українців.

«Ми маємо в системі охорони здоров’я катастрофічну ситуацію. Ми не можемо консервувати і далі безлад у системі. Усі хочуть мати можливості лікуватися в нормальних умовах», — після цих слів Прем’єр презентував стан закладів охорони здоров’я. Такою насправді була його відповідь скептикам, котрі виступають проти змін у системі, відмовляючись ухвалювати реформу. На відеоролику жахів про стан справ у вітчизняних лікарнях останній кадр — двері з вивіскою «Виходу немає. Вихід — підвал поліклініки». За сценарієм Прем’єра, виходом стане поява нових лікарень на кшталт вінницького лікувально-діагностичного центру. «Закликаю всіх. У четвер — зелена кнопка. 226», — поставив крапку на цій темі Володимир Гройсман. Бо якісна медицина — одна з основ розвитку держави.

Власного газу видобувають більше

Що стосується самого звіту, то найвагомішою цифрою стали 34%. Такий показник зростання митних надходжень до державного бюджету України у січні — вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом торік. Усе завдяки боротьбі з контрабандою на митницях. Прем’єр не втрачає надії, що правильні системні реформи й зміни сприятимуть досягненню зростання економіки на понад 3%. Їх уряд закладає в проект державного кошторису на наступний рік. «3% зростання — це на понад 400 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Це 10 тисяч робочих місць. Цифри ще не граничні. Ми можемо їх збільшити за умови правильних системних реформ і змін», — означив позицію глава уряду.

Потім озвучили показник 3,7%. На стільки Україні вдалося за січень — вересень збільшити видобуток природного газу. Ідеться про майже 600—700 мільйонів кубічних метрів українського блакитного палива.

Найактуальнішою новиною стали слова Володимира Гройсмана про повну готовність енергетичної системи до проходження осінньо-зимового опалювального сезону 2017—2018 років. «Хоч як нам заважали проводити модернізацію системи в міжопалювальний період, ми це зробили. Також ми розвиваємо атомну енергетику, яка, вважаємо, має великі перспективи», — наголосив Прем’єр.

За його словами, обсяг пасажирських авіаперевезень зріс на 32%, а пасажиропотік на Укрзалізниці — на 3,2%, транзит вантажів через порти став більшим на 4,2%. Що стосується українських виробників аграрної продукції, то вони отримали 23 мільярди гривень виручки від реалізації своєї продукції на зовнішніх і внутрішньому ринках. За 9 місяців зафіксовано зростання експорту сільгосппродукції на 25%.

Фінанси йдуть на інновації

Окремо глава уряду висловлювався щодо подій під Верховною Радою. Він переконаний: там були й ті, кому потрібні зміни, і ті, кому вигідно «під гарними гаслами приховати жагу до влади». Він особисто підтримує громадян, котрі готові «важкою працею, а не гаслами робити реальну справу і приходити до реальних рішень».

Першою вчора схвалили постанову щодо декотрих питань визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017—2021 роки. Вона дасть змогу центральним органам виконавчої влади спрямувати фінансові ресурси на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей економіки.

Потім урядовці віддали голоси за план заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2017 рік, порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації. Затверджено й план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017—2020 роки, схвалено постанову щодо утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.