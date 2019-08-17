Завдяки унікальному географічному розташуванню Миколаївська область рік у рік притягує дедалі більше туристів. З одного боку, є безліч охочих насолодитися популярними морськими курортами. З іншого — приїжджають сюди і любителі екстриму, аби, наприклад, зайнятися кайтингом на Тилігульському лимані або рафтингом на Південному Бузі. Є й любителі незвичайних місць, пов’язаних із козацькою історією краю, і поціновувачі природних ландшафтів.

Бери весло, сідай у рафт!

Бажаєте отримати нові враження та відчуття, спробувати себе в екстремальному спорті? Якщо так, то можете сміливо вирушати до села Мигія в Первомайському районі на березі Південного Бугу. Саме тут спокійна річка перетворюється на бурхливий потік із кам’янистими порогами і мальовничими краєвидами. Тут пропонують екстремальний вид відпочинку — швидкісний спуск порогами на надувному човні (рафті), плоті або байдарці. Спуск на рафтах має чимало переваг.

По-перше, Південний Буг — єдина в Україні рівнинна річка, що має такі самі пороги, як гірські. Її каньйон — одна з найдавніших ділянок Євразії, яка вже 60 мільйонів років не опускалася в морські глибини. Наслідок цього геологічного явища — скелі та гори, впадини і рівнини, майже американські каньйони. І ще одна перевага — вода у Південному Бузі з травня по вересень неймовірно тепла. Тож навіть якщо довелося мимохіть скупатися, дискомфорту не відчуєте. Для родин з дітьми пропонують взяти спеціальні човни. Звісно, кожен отримує обладнання та екіпірування, завдяки чому вдається запобігти небезпеці.

Послуги відпочинку в Мигії та спуск на рафтах пропонують нині багато приватних садиб і спеціалізованих організацій. Найкраще обирати комплексний відпочинок — проживання і спуск. Наприклад, варіант «лайт» коштуватиме 550 гривень з людини, одноденний тур з ночівлею — 900 гривень, триденний рафтинг-тур — 2200 гривень. Проживання в рафтинг-таборі — 100 гривень з людини. Тут можна замовити харчування на будь-який смак: перші й другі страви вартістю 80—120 гривень за порцію. Пропонують й інші послуги, серед яких екскурсія Національним природним парком «Бузький Гард».

Лісовий спадок Віктора Скаржинського

За селом Трикрати у Вознесенському районі з початку ХІХ століття існує лісове урочище Лабіринт, так званий парк Скаржинського. Спеціалісти запевняють, що він нічим не поступається знаменитому Софіївському парку в Умані. Заснував рукотворний острівець лісу серед посушливого степу Віктор Скаржинський. Нині на підставі архівних документів достеменно відомо, що саме він першим на півдні Новоросійського краю посадив ліс.

Розпланував його Скаржинський за власними проєктами. Ліс висаджено у формі лабіринту у вигляді двох літер «Г». Найбільш визначна пам’ятка парку — 150-річні дуби заввишки 30 метрів і понад метр у діаметрі. Нині їх 154, кожен узято на облік, пронумеровано. Їх охороняють як пам’ятки природи. Кажуть, справжній ліс — це коли голову закинеш, щоб побачити крону, і шапка падає. Так ось, у Лабіринті ліс справжній. Крім дубів, є тут інші дерева, екзотичні, завезені із заморських країн.

Парк площею 60 гектарів — це не лише ліс. Звивисті береги річки Арбузинки укріплені гранітом, тому водойма зберегла чисте й рівне не замулене дно. Штучні дамби, шлюзи, рукотворні ставки, озера, водоспади, місток закоханих, алейки і галявини милують око відвідувачів.

Для степової Миколаївщини ліс — особлива цінність і велике благо. Він надійний заслін вітрам-суховіям. Серед степового роздолля і літньої спеки ліс — острівець особливого мікроклімату. Зрештою, це просто неповторна краса і насолода. Нині туристи можуть пройтися з екскурсією лісом, зупинитися перепочити в численних альтанках за символічну плату й вирушити далі до небачених красот — Актівського та Петропавлівського каньйонів, які лежать за кілька кілометрів від села Трикрати, в селі Актове Вознесенського району.

У Долині диявола

Уявіть, що посеред рівного степу, де не видно жодного пагорба, яру чи урвища, раптом опиняєтеся у країні каньйонів. Просто серед степу в селі Актове є цілий комплекс каньйонів завглибшки з 20-поверховий будинок з прямовисними гранітними стінами, порожистою річкою внизу й унікальними рослинами і тваринами. Саме такий вигляд має Актівський каньйон. Його ще називають Долиною диявола. Версій щодо походження назви чимало, але те, що тут надзвичайно гарно, сумнівів немає.

Цей каньйон — частина Українського кристалічного щита, величезної гранітної платформи, на якій лежить більша частина країни. За мільярди років дощі, вітри, а пізніше води річки сформували стіни каньйону і кам’яні стовпи в ньому. Сюди не дійшло останнє заледеніння, що робить формування каньйону ще більш унікальним.

Часто Актівський каньйон позиціонують як ідеальне місце для екстремальних видів спорту: скелелазіння, альпінізму, туризму. Але пройтися його стежками під силу навіть не підготовленому до гірських перепон відвідувачеві. Жодної небезпеки тут немає. Ідуть уторованими туристським шляхами і діти, і дорослі. Про найскладніші місця чи перепони обов’язково попередить екскурсовод, роль якого часто виконує співробітник парку. Єдине, на що скаржаться туристи, — погана автодорога до каньйону. Натомість тут завжди можна зустріти сотні велосипедистів, любителів активного відпочинку, які насолоджуються і дорогою, і краєвидами. А ще ці місця полюбляють фотографи. Мальовничі ділянки каньйону ідеальні для фотосесій.

Відпочити тут стало простіше: в селі Актове обладнали кемпінг для туристів. У ньому є все необхідне для перебування на природі в комфортних умовах, а місцеві господині приготують їжу з домашніх продуктів. Вартість ночівлі — понад 70 гривень з людини, смачно і повноцінно можна пообідати за 100 гривень.

Усі ці пам’ятки входять до складу Національного природного парку «Бузький Гард», який створено у 2009 році для збереження, відтворення і раціонального використання унікальних природних та історико-культурних комплексів у басейні Південного Бугу на території п’яти районів області. Отже, відкрийте для себе невідому Миколаївщину зі скелями, каньйонами, рукотворним лісом. Відвідайте Національний природний парк «Бузький Гард»!

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Миколаївщини можна дізнатися в управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації.

Адреса: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

e-mail: tourism@mk.gov.ua Тел. (0512)37-23-32.