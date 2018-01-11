Про реформу державного управління в Кабінеті Міністрів говорять другий рік поспіль. Цьогоріч настав час тотальних змін. На 2018-й урядовці покладають особливі надії, адже реальні зміни зачеплять десять міністерств. У них діятимуть абсолютно нові структури — директорати. Автори концептуальних державно-управлінських змін сподіваються, що такі кроки вплинуть на ефективність формування державної політики. За рахунок технічної допомоги від ЄС уряд планує вивести заробітні плати директорам генеральних директоратів до 55 тисяч гривень, керівникам експертних груп — до 45 тисяч гривень, а експертам — до 35 тисяч. Тому не дивно, що в конкурсах на кілька сотень вакантних посад взяли участь майже десять тисяч претендентів. Ситуація ускладнювалася оціночними коментарями конкурсантів, мовляв, організація процедур була далеко не блискучою, а переможцям приписували підозри про попередні «блатові» домовленості. Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко розвіяв ці міфи в інтерв’ю агенції «РБК-Україна». Аби усунути в подальшому можливі запитання в контексті реформи державного управління, він чітко означив функції, які будуть у компетенції міністерств.

На що чекати міністерствам

Олександр Саєнко переконаний, що нині існує великий запит суспільства на нові відносини з державою. Тут головні слова: ефективність, професійність, прозорість, якісні послуги. Реформа держуправління складається з кількох частин. На першому етапі створюється система стратегічного планування нової якості. Саме тому в КМУ почали займатися бюджетним плануванням не на рік, а на три. Відповідно, у програмі дій уряду передбачено реформи освіти, медицини, пенсійного забезпечення, програми підтримки аграрного сектору економіки, енергоефективності. Особлива увага приділятиметься алгоритму розробки рішень КМУ.

Наразі будь-яке відомство розробляє проект акта й розсилає його на узгодження, отримуючи правки й зауваження інших відомств. Посадовці оперують уже готовим нормативно-правовим актом, і дискусія часто відбувається виключно між юридичними службами. Цей механізм слід вдосконалити.

Реформа в десятьох міністерствах — пілотна програма. «У нинішній моделі міністерства залишаються холдингами, якими їх створив закон ще 1965 року. Міністерства управляли цілими галузями промисловості, відповідали за певний перелік підприємств, фінансування, планування галузей. Але ми вже давно не в плановій економіці, не в СРСР, а міністерства дуже часто продовжують по накатаній виконувати ті функції, які їм тоді делегували», — сказав посадовець.

Міністри ж не повинні керувати тисячами компаній, а міністерства не повинні займатися контрольно-інспекційною діяльністю, встановлюючи правила поведінки для бізнесу й людей. У межах реформи дерегуляції скасовуватимуться або передаватимуться іншим органам функції з видачі сертифікатів, ліцензій. Неефективні держпідприємства пройдуть прозору приватизацію. Решта отримають незалежні наглядові ради й незалежний менеджмент. Рішення, які виходять з міністерств, повинні бути максимально якісними, спрямованими на розв’язання конкретної проблеми. Кожне з рішень пройде консультації у громадському секторі, одержить оцінку того, який воно дасть ефект, як вплине на ті чи інші процеси в суспільстві. «Міністерства стануть потужними аналітичними центрами, які працюватимуть над підготовкою та супроводженням впровадження рішень у ввіреній їм сфері», — уточнив Олександр Саєнко.

Третій блок реформи держуправління — питання кадрів. Воно включає конкурсний відбір, принцип політичної нейтральності, зміну оплати праці. Наступний блок роботи — впровадження електронних технологій. Наразі електронний уряд впроваджує технологію блокчейн. Незабаром не лише в центрі, а й у регіонах обмін документацією відбуватиметься виключно в електронному вигляді. Виняток — лише документи з обмеженим доступом.

Повноваження не дублюватимуть

Проект нового регламенту КМУ схвалюватимуть у першому кварталі 2018 року. Запрацює й концепція нової системи нагляду. Перевірки контролюючих органів матимуть ризик-орієнтований підхід. У цей самий час завершиться пілот щодо десяти міністерств. З другого півріччя зміни стосуватимуться інших восьми міністерств.

«З переможців конкурсів на вакансії в генеральних директоратах 47% — люди, які вперше прийшли на посади в органи влади. Тобто майже половина — ті, хто прийшов на держслужбу ззовні, — сказав Олександр Саєнко. — По завершенні конкурсів у пілотних міністерствах на столи Прем’єр-міністру і кожному міністру ляже звіт, підготовлений незалежною рекрутинговою компанією: наскільки професійно спрацювала конкурсна комісія та держсекретар». До слова, в 45 директоратах заповнено 36 вакансій гендиректорів. Загалом закритих вакансій — 224. Дві третини з них заповнено. Ще 153 конкурси тривають.

Випробувальний термін для працівників директоратів — півроку. «Вони займатимуться безпосередньо проблематикою своєї сфери і пропонуватимуть те чи інше рішення тих чи інших проблем», — сказав посадовець, запевнивши, що це не паралельний уряд. Розподіл повноважень між міністром і держсекретарем закладено в законі «Про державну службу» і законі «Про центральні органи виконавчої влади». «Будь-яке законне доручення міністра обов’язкове для держсекретаря. Якщо є підстави вважати, що держсекретар неефективно працює і не відповідає посаді, то, згідно з порядком оцінювання держсекретарів і держслужбовців категорії «А», ухвалюють рішення про негативну оцінку і воно виноситься на засідання Кабміну», — додав Міністр КМУ.

І в Будинку Уряду готові до змін

Розповів Олександр Саєнко і про зміни в структурі урядового Секретаріату. Так, один директорат займатиметься стратегічним плануванням і координацією політики, відповідатиме за блок підготовки й моніторинг програми дій уряду. Другий опікуватиметься реформою публічної адміністрації, третій — експертно-аналітичною роботою над проектами нормативно-правових актів у Секретаріаті КМУ, готуватиме експертний висновок, чи дотримало міністерство всі процедури під час розробки документа, чи правильно оцінено всі можливі ризики. Будуть також інші служби — кадрова, юридична, документообігу.