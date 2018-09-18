«Кропивницький — це місце козацьких історичних традицій, колиска сучасного реалістичного театру, столиця сільськогосподарського машинобудування, науковий, спортивний, танцювальний та творчий осередок у центрі Степової Еллади», — такими теплими словами звернувся до містян глава держави.
Він прогулявся центральною частиною міста та поспілкувався з городянами. Оглянув численні творчі та мистецькі інсталяції та виступ народно-хореографічного колективу «Пролісок» — відомого своїми танцювальними постановками не тільки в Україні, а й за її межами.
В одному з кафе Петро Порошенко зустрівся та поспілкувався з чемпіонами та призерами паралімпійських і дефлімпійських ігор — членами збірної України, які живуть та тренуються в Кропивницькому. Серед них — чемпіон Європи, рекордсмен і призер Паралімпійських ігор Андрій Деревінський, призери Дефлімпійських ігор Ірина Терещенко та Дар’я Тарасенко, а також їхній тренер Олена Кузніцова.
Петро Порошенко привітав спортсменів з перемогами на міжнародних змаганнях і побажав нових звершень. Президент зазначив, що Україна пишається ними та їхнім незламним духом, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава держави також сказав, що приїхав привітати з днем народження командира 3-го окремого полку спецпризначення Героя України Олександра Трепака. «Бачите, день народження командира полку збігся з днем народження міста Кропивницького. Я думаю, це дуже символічно. Ми всі пишаємося командиром і його полком. Про таких героїв, як ви, треба знімати фільми», — сказав Петро Порошенко, додавши, що Кропивницький у нього асоціюється, насамперед, із 3-м полком спецпризначення.
Президент подякував всім жителям міста, які разом з іншими українцями обстоюють зі зброєю в руках незалежність країни та мир і побажав тепла й радості кожній родині, злагоди та добра Україні.
Президент також відвідав 3-й окремий полк Сил спеціального призначення Збройних сил України імені князя Святослава Хороброго, де ознайомився зі славним героїчним шляхом частини та оглянув відновлені приміщення полку, зокрема їдальні.
Верховному Головнокомандувачу продемонстрували Кімнату бойової слави, де зібрано артефакти бойової історії полку за час виконання завдань з перших днів російської агресії проти України. Героїчний шлях підрозділ пройшов від Криму до Савур-могили, Донецького аеропорту та Дебальцевого. Бійці полку брали участь в основних бойових зіткненнях з російськими окупантами та проросійськими терористами під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.
Усі артефакти було зібрано бійцями полку під час бойових дій. Тут, зокрема, можна побачити зброю, форму, спорядження та прапори, які належали російським окупантам і проросійським терористам.
У Кімнаті бойової слави є кілька залів з різними за тематикою експозиціями: від перших днів російської окупації і до сьогодні. Окремий зал присвячено боям у Донецькому аеропорту, де представлено особисті речі українських спецпризначенців, бронежилети, які врятували життя українських бійців, фотографії, символічний ключ від ДАПу та прапор, який майорів в аеропорту і був збережений бійцями. Сьогодні цей прапор двічі на рік урочисто піднімають в частині: в День Державного прапора та в День полку. Президент згадав, що в його кабінеті зберігається лялька, яку передали з ДАПу наші воїни-десантники.
Разом з командиром частини глава держави вшанував пам’ять загиблих спецпризначенців, яким присвячено окрему експозицію.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»