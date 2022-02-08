Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук разом з координатором системи ООН в Україні Оснат Лубрані дала старт практичній реалізації проєкту «Залучення молоді зі сходу України до сприяння соціальної згуртованості, національної єдності й культури діалогу».

Під час засідання об’єднаного керівного комітету проєкту Ірина Верещук зауважила, що його реалізація — спільна робота МінТОТу, Мінмолодьспорту й Мінкультури. Його спрямовано на молодь з Донецької, Луганської та Херсонської областей, яка проживає поряд з тимчасово окупованими територіями. Молодь долучатиметься до суспільного життя, діалогу з однолітками, зокрема й з ТОТ, щодо переваг життя під українським прапором.

Очікують, що сотні хлопців і дівчат візьмуть участь у тренінгах і діалогових ініціативах, що сприятиме розбудові миру в Україні. У межах проєкту працюватиме й Український наццентр розбудови миру, який МінТОТ створило в листопаді 2021 року відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони. Окрім створення діалогового майданчика, фіксуватимуть порушення прав людини на ТОТ.

«У цьому досвід ООН, Фонду розбудови миру неоціненний. Докладатимемо всіх зусиль, щоб цей досвід перетворювався в Україні на результативні проєкти», — зазначила Ірина Верещук.

Заступниця міністра молоді та спорту Марина Потапенко акцентувала, що напрями проєкту повністю відповідають основній меті держпрограми «Молодь України» на 2021—2025 роки. Ідеться про активізацію участі молоді в житті суспільства.

«Важливо, щоб міністерства у співпраці спланували заходи реалізації проєкту так, щоб уникнути дублювання діяльності, яка вже здійснюється для молодих людей в областях — учасницях проєкту. На базі молодіжних центрів в областях зосереджуватимуться активності проєкту. Держустанова «Всеукраїнський молодіжний центр» координує їхню діяльність, слугує платформою для обміну досвідом, навчання», — розповіла Марина Потапенко. Вона додала, що у 2020—2021 роках ця держустанова була партнером проєкту ООН «Соціальна згуртованість через участь молоді». Було розроблено навчальну програму й методологію для молодіжних центрів щодо соцзгуртованості. Проводили навчання для тренерів і тренінги для молоді, і цей досвід доцільно використати, плануючи заходи реалізації нового проєкту.