«Ти вийдеш гулять серед ночі — усюди горять ліхтарі». Слова старої пісні мимоволі спливають у пам’яті, коли в темну пору доби виходиш, приміром, на вулицю 30-річчя Перемоги в Черкасах. Як удень, видно вечірньої пори й на деяких центральних вулицях міста. Працівники комунального підприємства «Міськ­світло» недавно з гордістю відрапортували про заміну більш як сотні старих натрієвих освітлювальних ламп на нові, сучасні світлодіодні світильники. Крім того, що така реконструкція дасть змогу зекономити на енергоспоживанні чималу суму з міськ­бюджету, достатнє освітлення сприяє зменшенню злочинності.

Саме про це й варто поговорити детальніше. Адже останнім часом не раз доводилося бути свідком обговорення в місті та області програм забезпечення правопорядку.

Камера бачить, а чи розкаже?

А що така проблема дуже гостра й давня, свідчать і самі охоронці правопорядку, які торік називали Черкаси найкримінальнішим містом України. Тільки в першому півріччі цього року поліція, за даними, опублікованими у ЗМІ, зареєструвала у Черкасах 2470 злочинів. З них розкрили тільки 465. Це приблизно 19%. Загалом розкриття злочинів у місті за три минулі роки — у межах 30%.

«Рівень кримінальних право­порушень на 10 тисяч населення зменшився та становить 71 правопорушення порівняно з 82 торік. Знизився рівень скоєння тяжких злочинів, на 10% зменшилася кількість скоєних злочинів проти життя та здоров’я особи», — сказано в піврічному звіті обласної прокуратури. Навряд чи ті 10% зниження помітили зокрема жителі обласного центру, де вже мало не звичними стають збройні розбірки, вбивства. Згадаймо численні так і не розкриті злочини проти журналістів, недавні вбивства місцевих підприємців.

Одну з причин такого становища поліцейські вбачають у неефективній роботі системи «Безпечне місто». У поліції резонно заявляють: встановлення вуличних камер могло б значно поліпшити криміногенну ситуацію. Система відео­нагляду могла б не тільки допомогти розкривати злочини по гарячих слідах, а й загалом краще контролювати ситуацію із прибиранням вулиць, особливо в зимовий період, рух громадського транспорту, безпеку руху на шляхах.

Система «Безпечне місто» — це вже далеко не ноу-хау. Її успішно застосовують багато років і за кордоном, і в Україні. Приміром, жителі сусідніх Кропивницького, Полтави, Вінниці, Чернігова, а також Києва та Дніпра переконалися в ефективності відеомоніторингу, всіляко розвивають його, збільшуючи в людних місцях число камер. Яскравим прикладом «Безпечного міста» став Дубай, де після встановлення системи безпеки поліції за 18 місяців вдалося відстежити й затримати 2739 злочинців.

Неодноразово обговорювали проблеми та можливості, пов’язані із запровадженням у місті подібної системи, й у Черкаській міській раді. Оскільки частина депутатів на собі випробувала безпечність життя в обласному центрі, а депутат Михайло Бінусов навіть поплатився життям (злочин, до речі, також досі не розкрили), проблему гаряче обговорюють. Свої послуги пропонують відомі фірми, які вже встановлювали такі системи в багатьох містах. Загалом необхідність встановлення відеомоніторингу на вулицях міста визнають і керівники міської ради, і міські жителі, зокрема підприємці. Останні навіть пропонують свою участь у цій корисній справі. Деякі з них (наприклад, McLaut) готові встановити камери безплатно. А кошти, закладені в бюджеті, можна витратити на моніторинговий центр і сервісне сховище, а також підключити до них наявні камери, які є у закладах освіти й на вулицях міста.

Відеокамеру недарма називають найкращим свідком. На записі можна розглянути ситуацію в деталях. Камери допомагають розкривати злочини, розбиратися в дорожньо-транспортних пригодах та з’ясовувати, чому вони періодично відбуваються на тих чи інших ділянках, вулицях і перехрестях.

Почавши реалізовувати цю програму ще 2012 року, в Черкасах спромоглися встановити лише… 15 камер. Ще 25 камер закуплено наприкінці 2016-го, але їх і досі не встановлено через брак коштів на монтаж. Цього року місто надало 1,6 мільйона гривень на придбання нових камер спостереження та приєднання до електромережі й інтернету раніше закуплених. Проте коштів так досі й не освоїли.

Складається враження, що далі балачок справа не рухається. Нині ж у зв’язку з реорганізацією департаменту організаційного забезпечення, який відповідав у міській раді за реалізацію Програми забезпечення правопорядку, і зовсім втрачаються важелі контролю за здійсненням запланованого.

Тим часом придбанням і монтажем камер відеоспостереження справа не завершується. Для ефективного управління процесом вкрай необхідні ще й моніторингові центри та оброблення даних. Тобто хтось має збирати й аналізувати одержану з відеокамер інформацію. Однак і тут є камінь спотикання, адже про такі центри у згаданій програмі не йдеться. Одне слово, далі гарних побажань справа поки що не рухається, попри нібито палку зацікавленість міської влади.

Комплексний підхід

А вже навіть у Смілі, поряд із Черкасами, думають, щоб встановити систему, яка могла б розпізнавати автомобільні номери, обличчя, без радара визначати швидкість машин, реагувати на звуки пострілів, вибухів, розбитого скла. Таку систему сертифіковано і випробувано в Україні уже протягом п’яти років.

«Безпечне місто» передбачає не тільки використання відеоспостереження. Це, як справедливо зауважують містяни, й належне освітлення вулиць (і не тільки центральних), і швидке реагування правоохоронців на повідомлення про правопорушення, й додержання чистоти, правильного паркування автомобілів, і організація торгівлі, й багато інших чинників, які мала б забезпечувати обрана людьми міська влада.

Хтось із гострословів якось назвав обласний центр словом «Черкаго», очевидно, за асоціацією з містом Чикаго, яке прославилося високим рівнем злочинності. На щастя, Черкасам ще далеко до американського міста, проте замислитися вже є над чим.

Цими днями, вітаючи черкасців із Всесвітнім днем міст, яке відзначали під гаслом «Краще місто, краще життя», міський голова Анатолій Бондаренко похвалився, що за чотири роки, відколи обіймає посаду, його команді вдалося здійснити значну роботу з благоустрою Черкас, встановити в лікарнях сучасне медичне устаткування, створити понад 5000 робочих місць, побудувати 30 футбольних полів, спортивних майданчиків та гімнастичний комплекс. Він додав, що владна команда наполегливо працює над розвитком міста, його інфраструктури, якості надання послуг, безпеки, а також станом довкілля. Черкаси, на його думку, мають стати містом добробуту, комфорту й безпеки, де приємно жити, куди хочеться повертатися. Хотілося б, аби всі ці побажання наповнилися реальним змістом.