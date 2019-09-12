Уперше про цей будинок, розташований у Рубіжному за адресою: вул. Будівельників, 16Б, почали говорити 2016 року — саме тоді було надано фінансування для відновлювальних робіт. Минуло майже три роки. Строки введення в експлуатацію споруди постійно змінювалися. Будинок досі не може прийняти мешканців, хоча майже готовий до заселення. У цьому переконався перший заступник голови Луганської ОДА Юрій Погуляйко, коли відвідав об’єкт. За його словами, у квартирі, яку йому показали, сантехніка, двері, котел автономного опалення є. Щоправда, наскільки якісно виконано роботи, перевірятимуть експерти. І буде проведено аудит, запевнив він.

Але чому 109 квартир, розрахованих на проживання більш як трьох сотень людей, досі пустують в області, де вже п’ять років тривають бойові дії? Виявляється, за словами першого заступника голови ОДА, не надано документів, які підтверджують законність будівництва. «На сьогодні мені не пояснили і не принесли документи, які підтверджують законність цієї побудови. Звідки вона з’явилася? Хто ухвалив рішення вкласти гроші саме в будівлю у Рубіжному? І найбільш кричуще питання — списки тих, хто перебуває в черзі і має отримати там квартири», — підкреслює Юрій Погуляйко.

За словами першого заступника голови ОДА, замовник будівництва — департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування (колишнє управління капітального будівництва) облдержадміністрації. Договір було укладено з ТОВ «БК Будсистеми» (м. Дніпро). Будівельники освоїли вже майже 62 мільйони гривень. Загальна сума договору — близько 72 мільйони гривень. Виконання робіт, так би мовити, на фінішній прямій.

Та виявилася й інша проблема: недобудова, яку взялися відновити за кошти обласного бюджету, аби розселити там вимушено переміщених осіб, стояла з 1993 року і перебуває на балансі Рубіжного. Тобто тут є пайовики, котрі свого часу вклали власні кошти в це будівництво. Як уникнути ситуації, коли тут захочуть розв’язати власну проблему квартирної черги з місцевих мешканців, а не переселенців?

Доводиться розбиратися в цілому колі питань, залучивши до роботи представників правоохоронних органів.

В облдержадміністрації вже пройшло кілька нарад із залученням представників прокуратури області, поліції, Рубіжанської міської ради. ГУ НПУ в Луганській області відкрило кримінальне провадження за фактами зловживання під час спорудження будинку в Рубіжному. Юрій Погуляйко запевняє, що невдовзі будемо знати, хто «придумав цю аферу».

Слід додати, що аналогічних об’єктів у Рубіжному три. Це будинки, в яких планували надавати квартири для осіб зі статусом вимушених переселенців як соціальне житло. Саме тому перший заступник голови Луганської ОДА вважає, що настав час проаналізувати ефективність цього будівництва.

Щодо списку вимушено переміщених осіб, які можуть готуватися до новосілля, то цю проблему допоможе вирішити постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». У ній чітко визначено пріоритетні та загальні критерії надання ВПО житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

За даними ОДА, нині на житло в Луганській області претендують 566 внутрішньо переміщених осіб, з яких першочергове право мають 236, а 59 осіб — право на позачергове забезпечення.

Та коли все ж таки чекати новосілля переселенцям, які страждають від житлових проблем? «За словами підрядника, через два-три місяці він готовий здати будинок, але за умови, що буде вирішено всі проблемні питання», — заявив Юрій Погуляйко.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»