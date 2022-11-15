Поліція Тернопільщини в умовах війни. Чи збільшилася кількість кримінальних злочинів в області, які завдання виконують поліцейські в зоні бойових дій та на деокупованих територіях, чи багато нині охочих одягнути форму правоохоронця? На ці та інші запитання відповідає начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області генерал поліції 3 рангу Олександр Богомол.

— Пане генерале, з 2014 року зведений загін тернопільських правоохоронців несе службу на сході країни, де дбає передусім про правопорядок у населених пунктах, які контролюють наші військові. Які завдання виконують від початку війни поліціянти з Тернопілля в зоні бойових дій та на деокупованих територіях?

— 2014 року на сході країни до несення служби були залучені одночасно до 350 правоохоронців Тернопільщини. І тоді, й тепер, це були представники спецпідрозділів. Нині вони долучені до військових формувань, беруть участь у штурмових діях, перевірках територій після визволення від рашистів. Зведені загони працюють на деокупованих територіях, де допомагають місцевим поліціянтам підтримувати правопорядок, виявляти колабораціоністів, розкривати й документувати злочини, розміновувати території. Кілька груп тернопільських вибухотехніків постійно з кінця березня перебувають спочатку в Київській та Сумській областях, нині — на Харківщині. Із нашої області на передовій, крім спецпідрозділів, які виконують бойові завдання, працюють слідчі, оперативники, вибухотехніки, кінологи, криміналісти.

Тернопільські спецпідрозділи разом з військовослужбовцями брали участь у визволенні Балаклії, Ізюма та Лимана. Тепер на передовій перебувають представники КОРДу, роти поліції особливого призначення, роти «Тернопіль». Я нещодавно зустрічався з ними на місці їхньої теперішньої дислокації. Побував у маленькому селі біля Козачої Лопані, в якому залишилося 20 жителів поважного віку без світла, газу, воду використовують із криниць. Наші працівники надають їм різноманітну допомогу. З двох боків цього села були позиції ворога, які знищено, але найприкріше, що всі поля навколо заміновано. Наші вибухотехніки працюють, щоб допомогти енергетикам, газовикам налагодити тут життєдіяльність. Ворожий снаряд влучив у газову магістраль за півтора кілометра від кордону, й три наші вибухотехніки 12 годин прочищали дорогу до місця цього вибуху, щоб газовики могли підійти та почати ремонтні роботи. Газогін полагодили, забезпечили газом найближчі села, а щойно закінчили, як почався мінометний обстріл. Ось така нині робота правоохоронців.

Наші фахівці, які працюють у зоні бойових дій, розповідають, що ворог удосконалюється, вигадує різні пастки, щоб нашкодити нашим воїнам і правоохоронцям. Нині там міни не лише у землі, а й на деревах. Цивільне населення у великій небезпеці. З нових повідомлень, що надійшли з територій Харківської області, які обслуговують тернопільські правоохоронці, було два повідомлення про підривання на міні. Якось на міну наїхав комбайн, і комбайнера було поранено, іншим разом вибухнув автомобіль. Як наслідок — двоє цивільних загинуло.

— Про які втрати тернопільських поліціянтів з 2014 року можемо стверджувати?

— Із 2014 року й до повномасштабного вторгнення рашистів у нас було троє загиблих, 15 поранених бійців. Щоправда, півтора року ми перебували на першій лінії в Попасній на Луганщині, згодом несли службу на другій та третій позиціях. На щастя, тоді в бік Попасної ворог не сунувся. З початком великої війни в нас загинули три працівники під Золотим, а під Лисичанськом і Запоріжжям майже 30 осіб зазнали поранення, кілька з них — важких. Більшість поранених уже у строю й надалі несуть службу.

— Як підтримують та допомагають поліціянтам, бійцям спецпідрозділів Національної поліції Тернопілля волонтери, небайдужі краяни?

— 2014 року був досить активний спалах волонтерської допомоги, із часом він затихав, бо не було необхідності. Останніми роками лише рота «Тернопіль» несла на постійній основі службу в Лисичанську Луганської області. З початком повномасштабного вторгнення відгукнулося дуже багато доброчинців. Я приємно здивований, що їхня активність не згасає. Нині правоохоронці, які несуть службу на передовій, мають усе, що їм потрібно, — від озброєння, зв’язку й до побутових речей. Ми налагодили тісний контакт і з місцевими волонтерами, меценатами, і з донорськими закордонними організаціями, які нам допомагають. Нині поліція Тернопільщини забезпечена майже 50 одиницями волонтерських автомобілів, які використовуємо для ведення бойових дій (перероблені на так звані бандеромобілі) та забезпечення роботи на деокупованих територіях. Я дуже вдячний людям за допомогу.

Кожен транспорт, який нам надають, реєструємо, встановлюємо на позабалансовий облік, офіційно на них використовуємо паливно-мастильні матеріали за рахунок держави. Волонтери постаралися придбати для нас автобус, тож можемо здійснювати ротації власним транспортом. Крім того, забезпечили цифровим зв’язком усі підрозділи, які працюють на передовій та деокупованих територіях.

Побутові умови, які створили для наших бійців, достатні, щоб люди почувалися певною мірою комфортно у бліндажах, місцях, де мешкають, навіть без води, світла та опалення. Тернопільські правоохоронці неодноразово збирали гуманітарну допомогу для місцевих колег, їхніх родин.

— рашисти активно спрямовують свої ракети на знищення української енергосистеми, тому збільшилися випадки вимкнення світла. У темну пору доби збільшилася кількість ДТП на автошляхах?

— Сплеск за загальною кількістю, тілесними ушкодженнями, числом смертей під час ДТП був на початку повномасштабної війни, коли через область проходив масовий транзит. Активно працювали разом з патрульною поліцією, щоб запобігти цьому, виставляли багато блокпостів, потім їх число зменшували, розвантажували траси від транспорту. Нині залишили такі пости лише на кількох стратегічних напрямках.

Після того як ворог почав терористичні акції проти нашої енергосистеми, число ДТП в області трохи збільшилося. Варто зазначити, що останніми роками на Тернопіллі чи не всі дороги державного значення оновили, забезпечили освітлення. Упродовж трьох-чотирьох років зробили освітлення всіх пішохідних переходів, зокрема в Тернополі. Коли вулиці стемніли, сталося кілька трагічних випадків, були травмовані, серед яких четверо дітей.

Ми проаналізували кількість витраченої електроенергії на вуличне освітлення і з’ясували, що це не великі витрати. А штаб ради оборони області прийняв рішення до 22 години не вимикати освітлення на основних транспортних потоках. Ми звернулися до краян із проханням застосовувати світловідбивні елементи на одязі для власної безпеки.

— Що із кримінальними злочинами на Тернопіллі під час війни?

— Першого місяця хвиля злочинів спала ледь не до нуля. Виникали хіба якісь конфліктні ситуації між людьми, фіксували хуліганські дії. Але потім, схоже, ожили зловмисники, які займаються майновими злочинами. Законодавець цьогоріч увів зміни до Кримінального кодексу, й майнові злочини — грабунки, розбійні напади, вимагання, крадіжки, скоєні у воєнний час, кваліфікуються одразу за важчою частиною статті. Ми активно попрацювали із серійниками, які дуже дошкуляли людям і вчиняли десятки протиправних дій, багато хто з них уже відбуває покарання. Майже нанівець зійшли розбійні напади, грабунки. Є кілька фактів вимагань. Удвічі зменшилася кількість випадків побиття, завдання легких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Ситуація в нас набагато покращилася в оперативному сенсі. На це, гадаю, вплинула й комендантська година, адже в мирний час багато злочинів скоювали саме в нічну пору.

— Переглядаючи чи не щодня кримінальну хроніку, думаєш, що в такий важкий для країни та українців час розгулялися шахраї. Помиляюся?

— Нині проблемна ситуація із шахрайством. Багато аферистів працюють з окупованих територій, місць ув’язнення. Шахрайства збільшилися на 30—40 відсотків. Спритники використовують проблеми людей, щоб увійти в довіру та заволодіти їхніми грішми, майном. Здебільшого гачком, на який нечестивці ловлять довірливих, є такі питання: як отримати соціальну допомогу, додатковий заробіток, винайняти помешкання, купити дрова чи товар за зниженими цінами. Не треба оплачувати наперед товари, які замовляєте в інтернет-крамницях, адже цим видом ошуканства активно користуються зловмисники. Шахраї — це переважно технічні інтелектуали або психологи, вони працюють досить підступно. Кіберполіція, управління стратегічних розслідувань, карний розшук виявляють таких зловмисників. Найкраща допомога в боротьбі із шахрайством — усвідомлення людей, що їх можуть обманути.

— Тернопільщина минулими роками взялася за створення поліційних станцій. Наскільки це справа — взаємовигідна співпраця між правоохоронцями та органами місцевого самоврядування?

— Тернопільщина першою в країні впроваджувала пілотний проєкт зі створення поліційних станцій. Нині їх в області 39. Громади надали в користування правоохоронцям відремонтоване приміщення, подбали про облаштування її відповідними меблями, потурбувалися про оргтехніку та витратні матеріали. Поліція забезпечила досвідчений особовий склад, спецзасоби, озброєння, криміналістичну техніку тощо.

Україна побачила, що цей проєкт якісний, тож його удосконалили та розширили. Тепер він називається «Поліційний офіцер громади». І працює цей офіцер саме на поліційній станції, його громада чи держава забезпечує автомашиною, паливно-мастильними матеріалами, він тримає зв’язок між громадою та всіма правоохоронними структурами, допомагає громаді підтримувати правопорядок на місці, реагувати на правопорушення. У поліційного офіцера значно ширші повноваження, ніж були донедавна в дільничного інспектора.

— Щойно завершився конкурсний добір поліційних офіцерів до десяти територіальних громад. Це вже завершення чи лише початок утілення цього проєкту?

— Цих десять осіб спрямуємо зараз на навчання на два місяці, які потім заступлять на чергування на своє місце роботи в громаді. У підсумку буде 15 таких офіцерів. Загалом в області вони працюватимуть у 36 громадах. Якщо ж громада мала за чисельністю населення, то деякі з наших працівників перейматимуться правопорядком одразу й у сусідній ОТГ. Домовляємося з деякими органами місцевого самоврядування, які мають достатнє фінансування, про закупівлю автотранспорту для поліційних офіцерів громади, бо, на жаль, не можемо всім одразу придбати нові Renault Duster. Назустріч нам уже пішли Тернопільська міська та Байковецька сільська громади. Кілька громад за рахунок місцевих меценатів закупили автомобілі, нехай і не нові, але в доброму технічному стані.

— Відомо, що Нацполіція ініціювала проєкт «Вихователь безпеки», згідно з яким, у навчальних закладах мали б запровадити посаду спеціального фахівця щодо протидії правопорушень у дитячому середовищі.

— Пропонуємо громадам, щоб вони відкривали в себе вакансії інспекторів з безпеки. Національна поліція разом з ДСНС України опікується цим проєктом і допомагає таких фахівців готувати.

— Чи багато нині охочих одягнути форму поліціянта?

— Спочатку війни ми не працевлаштовуємо, беремо лише на деякі посади — операторів лінії 102, бухгалтерів. Після окупації деяких українських територій до нас перевели на роботу десятки людей, здебільшого жінок. Некомплект особового складу становить 6—7 відсотків. Охочих звільнитися зі служби небагато. Держава дає додаткову винагороду поліціянтам за несення служби в бойових умовах, за перевантаження. Учасники спецпідрозділу в бойових умовах отримують так, як і військові, а під час роботи за місцем дислокації, вважаю, в них теж непогана зарплата. Тішить, що люди патріотичні. Пів тисячі добровільно вже побували на фронті. Здебільшого це учасники бойових дій, тож вони не їдуть заради посвідчення, а за велінням власного серця стають в обороні української землі.

ДОСЬЄ «УК»

Олександр БОГОМОЛ. Народився 10 лютого 1977 року в Тернополі. 1998-го закінчив університет внутрішніх справ за фахом юрист. В органах внутрішніх справ з 1994 року. Пройшов шлях від слідчого Тернопільського міськвідділу до заступника начальника слідчого управління. Із травня 2014 року — перший заступник начальника — начальник слідчого управління УМВС України в Тернопільській області. 17 березня 2015 року його призначено начальником управління МВС України в Тернопільській області. Із 2016 року — начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Генерал поліції 3-го рангу.