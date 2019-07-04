Служити суспільству — таке положення щодо Національної поліції закріплено в статті 1 Закону України «Про Національну поліцію». Служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Чотири роки триває реформа Національної поліції, народженої Революцією гідності. Будь-яке реформування — це постійний процес, особливо коли воно стосується забезпечення охорони прав і свобод людини. Основний критерій оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції — рівень довіри населення. Про це йдеться у статті 11 зазначеного вище закону.

У кінці 2016-го — на початку 2017 року Урядовий контактний центр шляхом опитування громадян, які звертаються на урядову «гарячу лінію», провів дослідження на тему «Оцінка населенням результатів реформування системи правоохоронних органів». За його результатами зроблено загальний висновок: головне надбання реформи — те, що правоохоронцям вдалося позбутися сформованого попередньою правоохоронною системою негативного сприйняття населенням міліції (нині поліції) загалом.

Опитування виявило значну кількість респондентів, які не задоволені змістом і темпами перетворення правоохоронної системи, проте більшість все-таки оцінила реформу позитивно. Українці були готові оцінювати поліцію саме за результатами її діяльності, а не за негативним кліше.

Через недостатню інформаційну роботу та слабку практику застосування знань про свої права та їх захист значна кількість населення не знає, якої допомоги можна очікувати від співробітника правоохоронних органів певного профілю, а що до його обов’язків не входить.

Висновки, отримані в дослідженні, знайшли підтвердження у наступному кроці реформи Національної поліції — створенні інституції поліцейського офіцера територіальної громади. Основна мета проєкту — новий рівень поліцейського сервісу не лише у великих містах, де працює патрульна поліція, а й на всій території держави, у віддалених населених пунктах.

Розпочався проєкт наприкінці 2018 року у Дніпропетровській області. Керівництво Національної поліції поінформувало громадськість, що передбачено два етапи його реалізації: у 2019 році — 802 об’єднані територіальні громади, а в 2020-му — уся територія держави.

Напередодні професійного свята — Дня Національної поліції, який відзначають в Україні 4 липня, «Урядовий кур’єр» поцікавився в Урядовому контактному центрі, з якими питаннями щодо діяльності Національної поліції звертаються на «гарячу лінію» громадяни.

В управлінні взаємодії з громадськістю центру повідомили, що з початку цього року з питань дотримання законності, громадського порядку та протидії злочинності надійшло майже 11 тисяч звернень. Частіше зверталися жителі Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Донецької областей.

Найбільш актуальними виявилися питання:

• діяльність працівників поліції;

• порушення громадського порядку, зокрема стосовно незаконного виготовлення та обігу алкоголю, тютюну, наркотиків, їх вживання у не встановлених місцях, порушення правил утримання домашніх тварин, підвищений рівень шуму від роботи технологічного обладнання та відвідувачів магазинів, кафе, ресторанів, порушення спокою сусідами тощо;

• посягання на власність, знищення майна, грабежі та крадіжки, шахрайство і привласнення чужого майна силовими методами або шляхом переоформлення документів, заборона доступу до природних об’єктів, несанкціоноване підключення до мереж надання послуг тощо;

• посягання на життя та здоров’я людини (заявники повідомляли про висловлювання образ та наклепів, словесні погрози, завдання тілесних ушкоджень, насильство в сім’ї, розшук зниклих осіб тощо).

На розгляд Національній поліції надіслано понад 9,5 тисячі таких звернень.

Також на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано понад 100 подяк працівникам Національної поліції України та її структурних підрозділів за позитивне розв’язання проблем заявників з питань підтримки громадської безпеки та порядку. Подяки зокрема адресовані:

— із Дніпропетровської області — працівникам поліції міста Дніпро за пошук онука заявниці;

— з міста Києва — слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за врятування членів сім’ї заявниці від рейдерського захоплення помешкання;

— з Кіровоградської області — черговому Гайворонського відділу поліції Кіровоградської області за оперативну реєстрацію заяви, тактовність та ввічливість;

— із Запорізької області — працівникам Дніпровського відділу поліції м. Запоріжжя за надання необхідної правової та психологічної допомоги.

Колектив Урядового контактного центру щиро вітає працівників Національної поліції з професійним святом — Днем Національної поліції!

Дякуємо за службу, вір­ність присязі та відданість Українському народові!

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua