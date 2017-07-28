Джазові  фестивалі  у  Дніпрі (Дніпропетровську)  були започатковані ще 1968 року. Під різними назвами і в різних форматах вони відбувалися то щорічно, то  з  кількарічними  перервами.  Після найбільшої — 10 років —  «Джаз на Дніпрі» торік відродився знову.  Минулими вихідними місто заполонили любителі імпровізацій. 

На Монастирському острові на березі річки просто неба два дні лунала жива музика.  «Джаз на Дніпрі-2017» — це майже сотня музикантів від молодих  джазменів-початківців до зірок світового масштабу.  Напередодні відкриття фестивалю  відбулися великі концерти «Молодий джаз» та «Джаз на Пірсі», який зібрав прихильників на Фестивальному причалі на набережній.

Фото з сайту nf.dp.ua

Цього року мистецький захід було присвячено сторіччю з дня народження двох джазових легенд: піаніста Телоніуса Монка і першої леді джазу Елли Фіцджеральд. Американський піаніст  Бенні Грін з італійцем Дадо Мороні зіграли дуетом  на двох роялях  і присвятили  свій виступ Телоніусу Монку, який започаткував власний напрям джазових імпровізацій. Володарка премії «Греммі», легендарна американська вокалістка Патті Остін, яка виступала з програмою на честь Елли Фіцджеральд «For Ella», полонила публіку неперевершеним співом. Її голос буквально  зачаровував і обгортав лагідним теплом слухачів.

Деборі Браун подобається Україна і "Джаз на Дніпрі"

Видатна американська співачка Дебора Браун в Україні  побувала вдруге, але вперше — на дніпровському джазовому фестивалі. Вона виступила у двох різножанрових програмах: із дніпровським камерним оркестром ім. Гаррі Логвина «Времена года» та із джазовим тріо Венсана Буржекса з Франції. «У вас прекрасна країна і прекрасні люди, — сказала співачка на прес-конференції. — Джаз існує давно, і нам треба підтримувати його, щоб не згас цей вогонь.  Ми слухали в Дніпрі молодих джазменів і маємо підстави стверджувати, що в Україні є музиканти, які згодом стануть відомими».

На сцену фестивалю  також виходили гості з Києва  (зокрема тріо Олександра Муренка) та дніпровські колективи. Порадували земляків і знамениті джазмени родом із Дніпра, які багато років живуть в інших країнах.   Це співачка Ірина Роділес (Росія, Москва), контрабасист Віктор Двоскін (США, Вашингтон) та піаніст Андрій Кондаков (Росія, Санкт-Петербург).  Разом із саксофоністом (точніше мультиінструменталістом) Юрієм Біленком вони представили програму-присвяту рідному місту. «Те, що зараз відбувається, — це диво. Підняти таку махіну, як цей фестиваль, неймовірно важко. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває країна», — сказав журналістам Віктор Двоскін,  якого у 1980-ті  критики називали контрабасистом номер один у Радянському Союзі.

Андрій Кондаков, як і Дебора Браун, звернув увагу на молодих дніпровських джазменів:  «Кардинально змінюється ситуація з молоддю  — маємо талановитих самобутніх музикантів з Дніпра. Є колективи, які грають прогресивну сучасну музику».

Серед зіркових учасників фесту були  також Джой Ді Франческо — американський органіст, трубач і вокаліст та Домінік Фаріначчі, представник Лінкольн-джаз-центру в Нью-Йорку. А ведучий цьогорічних концертів (в парі з заступницею міського голови Дніпра Янікою Мерило), куратор молодіжних програм у Лінкольн-джаз-центрі Майкл Мвенсо «Джаз на Дніпрі» вже вважає своєю родиною. Він  зі своїм унікальним бендом The Shakes буквально з першої ноти змусив глядачів навіть затанцювати.

Музиканти з різних країн радували глядачів своєю виконавською майстерністю.

Справжньою родзинкою  фестивалю  стала незрівнянна  і  чарівна  співачка з Франції Ніколь Рошель. Її виступи з електросвінг- гуртом «Ginkgoa» та українським біг-бендом Олексія Вікулова підкорили  поціновувачів джазу.

Наступного року фестиваль «Джаз на Дніпрі» відзначатиме півсторіччя. Будемо сподіватися, що він стане щорічним. 