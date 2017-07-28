Джазові фестивалі у Дніпрі (Дніпропетровську) були започатковані ще 1968 року. Під різними назвами і в різних форматах вони відбувалися то щорічно, то з кількарічними перервами. Після найбільшої — 10 років — «Джаз на Дніпрі» торік відродився знову. Минулими вихідними місто заполонили любителі імпровізацій.

На Монастирському острові на березі річки просто неба два дні лунала жива музика. «Джаз на Дніпрі-2017» — це майже сотня музикантів від молодих джазменів-початківців до зірок світового масштабу. Напередодні відкриття фестивалю відбулися великі концерти «Молодий джаз» та «Джаз на Пірсі», який зібрав прихильників на Фестивальному причалі на набережній.

Цього року мистецький захід було присвячено сторіччю з дня народження двох джазових легенд: піаніста Телоніуса Монка і першої леді джазу Елли Фіцджеральд. Американський піаніст Бенні Грін з італійцем Дадо Мороні зіграли дуетом на двох роялях і присвятили свій виступ Телоніусу Монку, який започаткував власний напрям джазових імпровізацій. Володарка премії «Греммі», легендарна американська вокалістка Патті Остін, яка виступала з програмою на честь Елли Фіцджеральд «For Ella», полонила публіку неперевершеним співом. Її голос буквально зачаровував і обгортав лагідним теплом слухачів.

Видатна американська співачка Дебора Браун в Україні побувала вдруге, але вперше — на дніпровському джазовому фестивалі. Вона виступила у двох різножанрових програмах: із дніпровським камерним оркестром ім. Гаррі Логвина «Времена года» та із джазовим тріо Венсана Буржекса з Франції. «У вас прекрасна країна і прекрасні люди, — сказала співачка на прес-конференції. — Джаз існує давно, і нам треба підтримувати його, щоб не згас цей вогонь. Ми слухали в Дніпрі молодих джазменів і маємо підстави стверджувати, що в Україні є музиканти, які згодом стануть відомими».

На сцену фестивалю також виходили гості з Києва (зокрема тріо Олександра Муренка) та дніпровські колективи. Порадували земляків і знамениті джазмени родом із Дніпра, які багато років живуть в інших країнах. Це співачка Ірина Роділес (Росія, Москва), контрабасист Віктор Двоскін (США, Вашингтон) та піаніст Андрій Кондаков (Росія, Санкт-Петербург). Разом із саксофоністом (точніше мультиінструменталістом) Юрієм Біленком вони представили програму-присвяту рідному місту. «Те, що зараз відбувається, — це диво. Підняти таку махіну, як цей фестиваль, неймовірно важко. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває країна», — сказав журналістам Віктор Двоскін, якого у 1980-ті критики називали контрабасистом номер один у Радянському Союзі.

Андрій Кондаков, як і Дебора Браун, звернув увагу на молодих дніпровських джазменів: «Кардинально змінюється ситуація з молоддю — маємо талановитих самобутніх музикантів з Дніпра. Є колективи, які грають прогресивну сучасну музику».

Серед зіркових учасників фесту були також Джой Ді Франческо — американський органіст, трубач і вокаліст та Домінік Фаріначчі, представник Лінкольн-джаз-центру в Нью-Йорку. А ведучий цьогорічних концертів (в парі з заступницею міського голови Дніпра Янікою Мерило), куратор молодіжних програм у Лінкольн-джаз-центрі Майкл Мвенсо «Джаз на Дніпрі» вже вважає своєю родиною. Він зі своїм унікальним бендом The Shakes буквально з першої ноти змусив глядачів навіть затанцювати.

Справжньою родзинкою фестивалю стала незрівнянна і чарівна співачка з Франції Ніколь Рошель. Її виступи з електросвінг- гуртом «Ginkgoa» та українським біг-бендом Олексія Вікулова підкорили поціновувачів джазу.

Наступного року фестиваль «Джаз на Дніпрі» відзначатиме півсторіччя. Будемо сподіватися, що він стане щорічним.