Як вважають медики різних країн, ефективними ліками проти коронавірусу може бути використання плазми крові тих, хто вже перехворів COVID-19. У тих, хто подолав цю хворобу, виробляються антитіла, які можна використати для лікування хворих. Вони й сигналізують про появу в організмі людини вірусів і виробляють імунну відповідь, що знищує патогени. Приміром, у США проводять клінічні випробування терапії коронавірусу з використанням плазми крові пацієнтів, які одужали. Подібні дослідження та напрацювання здійснюються і в Україні.

Донор, яка перехворіла на COVID-19, 5 травня прийшла здавати кров у Черкаський обласний центр служби крові «Черкаси-плазма». Як повідомили фахівці, її плазму крові, яка містить антитіла до коронавірусу, використають під час виготовлення препарату для лікування хвороби. Над цим спільно працюють дев’ять найбільших у світі компаній — виробників імуноглобулінів, серед яких українська «Біофарма».

Нині таку плазму вже готуються збирати центри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Тут застосовують метод апаратного плазмаферезу: еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються в донора, для виробництва ліків збирають лише плазму. На відміну від донації крові, цю процедуру організм переносить легше. Ліки, створені з реконвалесцентної плазми, як вважають медики, допоможуть урятувати мільйони життів і повернути світ до нормального життя. Для початку досліджень науковцям потрібно зібрати принаймні 300 літрів плазми у майже 500 донорів.

— Ми вже розпочали клінічні випробування внутрішньовенного імуноглобуліну, який одержуємо із плазми людської крові, для лікування гострих пневмоній, ускладнених хворобою COVID-19, — розповіла заступниця директора зі стратегічного розвитку компанії «Біофарма» Оксана Плотникова.

— Перші підсумки показали, що ми на правильному шляху.

Але найголовніше, наголосила Оксана Миколаївна, — те, що здати кров прийшла дівчина, яка перехворіла на коронавірусну недугу.

— Її кров можна переливати людям, що хворіють COVID-19 у тяжкій формі, і для виробництва імуноглобуліну, над яким активно працює компанія. Уже є чітке розуміння, як виготовити препарат, аби він міг лікувати хворих на COVID-19. Для його виробництва необхідна плазма з високим рівнем антитіл від людей, які вже перехворіли. Сподіваємося, що цей приклад стане поштовхом для тих, хто вже здолав недугу.

Перший донор у Черкасах — дівчина на ім’я Юлія — вже здала понад 600 мілілітрів плазми. Виготовлятимуть ліки близько місяця. Зібрану плазму спочатку витримають у карантині, після цього з неї виготовлять потенційно ефективний препарат. Потім проведуть клінічні випробування в лікарнях. Фахівці сподіваються, що вже восени можна буде отримати готові ліки. На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат міститиме антитіла. Аби робота була ефективнішою, наші науковці планують співпрацювати з колегами зі США, Японії, Німеччини та Великої Британії.

— Я рада, що здала у центрі крові всі аналізи, обстежилась і знаю, що здорова, — ділиться радістю Юлія Кикоть. — Свою плазму для виготовлення препаратів від коронавірусної хвороби здаю безплатно. Готова здавати її щодва тижні, якщо це рятуватиме комусь життя.

Насамперед таким способом планують лікувати пацієнтів, у яких ускладнений перебіг хвороби. Як вважають медики, достатня кількість антитіл у плазмі людей з імунітетом до COVID-19 може повністю вбити вірус в організмі тих, хто не може вилікуватися самостійно.

Терапія вірусу з використанням плазми крові — це не відкриття в медицині. Її застосовують ще з початку XX століття для лікування різних хвороб, зокрема нових форм грипу і навіть вірусу Ебола. Щоправда, таке лікування може не врятувати пацієнтів, у яких хвороба дала занадто багато ускладнень. Можлива пасивна імунізація людей, які перебувають у контакті із хворими.