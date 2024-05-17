Володимир Зеленський заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого про оперативну ситуацію, завдання і потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині поблизу Вовчанська та Липців.

На засіданні Ставки докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

На четвер ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупантові відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним — підрозділи посилюють.

Очільники ГУР Кирило Буданов та СЗР Олег Іващенко доповіли про наміри окупанта, керівник СБУ Василь Малюк — про контрдиверсійні заходи. Визначено план подальших дій і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Президент також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків, ключових потреб і дав відповідні доручення.

Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікуютьКзахисників, які зазнали поранень під час наступу російських окупантів на Харківщину. Главі держави розповіли, що в закладі підсилили хірургічні групи, а також лікарські бригади, які надають цілодобову спеціалізовану допомогу військовим. Також збільшили кількість транспорту для евакуації важкопоранених.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами й подякував їм за захист України. Президент відзначив бійців орденамиКБогдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалямиК«За військову службу Україні».

«Дякую вам за вашу службу, за мужність. Одужуйте. Це найголовніше. Бажаю вам перемоги!» — сказав він.

Глава держави також нагородив орденами Данила Галицького військових медиків.

«Дякую вам за служіння Україні, за лікування наших бійців. Ви зараз проходите важке випробування під час захисту Харківщини. Я вдячний, що ви робите все можливе, щоб повернути воїнів до життя», — наголосив Президент.

Джерело: Офіс Президента