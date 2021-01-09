Уранці 8 січня 2020 року в столиці Ірану Тегерані зазнав авіакатастрофи український пасажирський літак, який виконував рейс Тегеран — Київ. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули. Екіпаж і двоє пасажирів були громадянами України.

Лише 11 січня 2020-го Іран офіційно визнав, що саме його ракета «земля-повітря» збила літак МАУ. В офіційній заяві йшлося, що трагедія сталася через людський чинник. Літак помилково сприйняли за ворожий об’єкт після того, як він повернув у бік військового центру корпусу вартових ісламської революції. Адже за кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

Рік тривало розслідування, яке мало на меті з’ясувати всі обставини трагедії. Торік 30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити родинам жертв катастрофи літака компенсації — по 150 тисяч доларів США або еквівалент у євро.

Україна може звернутися до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй у цій справі. «Але ми можемо перейти до фази судового розгляду, тільки якщо зрозуміємо, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпано. І зрозуміти це має не лише Україна, а й інші постраждалі країни. Я наголошую, що в процесі переговорів з Іраном Україна не діє сама. Ми лідери команди постраждалих країн і виступаємо від їхнього імені. Тому це має бути наше спільне рішення», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що розмір компенсацій для родичів жертв треба спочатку визначити шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. Визначаючи обсяг компенсацій, слід врахувати міжнародну практику в подібних катастрофах.

8 січня 2021 року Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада та Швеція оприлюднили спільну заяву.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертв трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів і друзів, які втратили близьких. Ми терміново закликаємо Іран надати повне й всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості й забезпечать виплату компенсацій Іраном повною мірою сім’ям загиблих і постраждалим державам», — зазначено в документі.

Спеціальний радник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з питань іранської авіакатастрофи Ральф Гудейл наголосив: «Передбачено процес переговорів, який ще не почався. Тому поки що рано конкретним цифрам з’являтися в суспільній площині, оскільки в жодної із залучених сторін ще не було змоги внести пропозиції». Він додав, що коли йдеться про відшкодування, Іран не може їх визначати односторонньо.

8 січня цього року українська сторона почала досліджувати льотний планшет екіпажу, знайдений на місці катастрофи, про що повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook. Вона нагадала, що за рік проведено понад дві сотні процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн. У межах міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути й сфотографувати уламки літака.

«В Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин і характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків і дотримання правил міжнародних польотів, — зазначила Генпрокурор, додавши: — Розпочато дослідження планшета, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні».

Ірина Венедіктова повідомила, що днями українська сторона отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу.

«На аналіз цього документа й внесення до нього зауважень і пропозицій маємо 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) його оприлюднять», — поінформувала вона.

Учора на території парку «Вербовий гай» у Дніпровському районі столиці відбулася панахида. На цьому місці буде створено сквер пам’яті жертв катастрофи.

Керівник авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне зазначив, що відтепер в українців і рідних загиблих буде місце пам’яті. Він проголосив хвилину мовчання за загиблими, під час якої інтерактивне табло показувало їхні фото та поіменний перелік з датами народження. Євгеній Дихне повідомив, що саме це місце обрано з-поміж 11 в Києві. Було розглянуто 11 проєктів від архітекторів міжнародного рівня. Обрано проєкт, що складається з кількох елементів, а всі разом вони поєднуватимуться в силует літака. Це буде металевий міст, який імітуватиме крило, хвіст судна з номером рейсу, дев’ять великих металевих щитів — за кількістю членів екіпажу і 167 рослин — саме стільки пасажирів загинуло. Роботи планують розпочати навесні.

У церемонії взяли участь представники Генпрокуратури, МЗС, Мін’юсту, інших державних установ.

Президент Володимир Зеленський у фейсбуці висловив переконання, що всіх винних у загибелі людей під час катастрофи обов’язково буде притягнуто до відповідальності. «Ми дуже добре пам’ятаємо цей день і цю жахливу трагедію. Трагедії такого масштабу — це завжди рубець на серці нації», — зазначив він і додав, що в сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності в таких злочинів теж немає.

Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам’яті наших людей, — відзначити їх званнями Героїв України, назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії. Адже екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Президент підкреслив, що хоч би скільки часу й зусиль потребував процес переговорів і необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та компенсації.