Уряд стабілізує ситуацію на ринку авіаперевезень і забезпечує державні гарантії для лізингодавців і страхових компаній

Рішення про надання понад 16,6 мільярда гривень для гарантування безперебійності польотів територією України у зв’язку із загостренням зовнішньополітичних загроз ухвалив уряд на позачерговому засіданні. Ці кошти буде спрямовано на надання необхідних гарантій страховим і лізинговим компаніям.

Для цього за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради обсяг резервного фонду держбюджету збільшено на таку саму суму. Уряд вніс зміни до порядку використання коштів цього фонду, які зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури. Їх витратять на запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрози нападу та будь-яких воєнних дій на нашій території.

«Уряд спрямовує 16,6 мільярда гривень задля гарантування безперебійності польотів у повітряному просторі України. Це має стабілізувати ситуацію на ринку авіаперевезень і забезпечити державні гарантії для лізингодавців і страхових компаній», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду Дениса Шмигаля.

Ухвалено й протокольне рішення, щоб міністерства — закордонних справ, економіки, інфраструктури підготували план заходів щодо альтернативних шляхів повернення громадян в Україну в разі неможливості виконання вітчизняними пасажирськими авіаперевізниками міжнародних рейсів у нашому повітряному просторі.

«Таке рішення — сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній. Кошти покривають страхові випадки для не менш ніж 23 повітряних суден. Укотре наголошую, що підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюють у штатному режимі. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для запобігання будь-яким можливим кризовим ситуаціям», — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти повернуть до державного бюджету.