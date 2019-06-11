Попри усталену думку, не всі люди поважного віку побою-ються сучасних технологій та новітніх гаджетів. Особливо коли рідні мають час і бажання допомогти їм опанувати цю не надто складну науку. Адже одразу стає зрозуміло, що це дає змогу зекономити чимало сил і часу. Відтепер і під час звернення до Пенсійного фонду.

Тож якщо раніше з кожного питання та по кожну довідку дідусям і бабусям доводилося їздити до відділень ПФ й вистоювати в довжелезних чергах, нині ситуація кардинально змінилася. Для ефективної взаємодії з людьми та оперативного надання їм інформації й інших послуг в інтернеті запрацював портал електронних послуг ПФУ. Знайти його можна за електронною адресою: https://portal.pfu.gov.ua.

Орієнтовано його не лише на тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку. Ці сервіси стануть у пригоді тим, хто тільки збирається подавати документи на оформлення пенсійного посвідчення, застрахованим особам працездатного віку, роботодавцям і страхувальникам.

Можливості широкі та корисні

Вебпортал надає доступ до таких послуг:

♦ отримання інформації про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески із системи персоніфікованого обліку із 2000 року;

♦ перегляд даних власної пенсійної справи без відвідування Пенсійного фонду в будь-який зручний час;

♦ формування запитів на попередню підготовку необхідних документів;

♦ подання скарги або електрон-ного звернення до Пенсійного фонду;

♦ запис на прийом до фахівців фонду, не виходячи з дому;

♦ отримання інформації про стан розрахунків платників з Пенсійним фондом (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

♦ налаштування отриман-ня безкоштовного CMC-інфор-мування:

— для застрахованих осіб — про зарахування/незарахуван-ня єдиного соціального внеску підприємством, на якому вона працює, інформацію про зароблений особистий страховий стаж;

— для пенсіонерів — про підсумки розгляду звернення по призначення/перерахунок, поновлення пенсії, необхідність звернення до ПФУ для підтвердження даних про особу;

♦ отримання довідок про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із Реєстру застрахованих осіб, довідки про розмір пенсії тощо (достовірність таких довідок фахівці відповідних установ перевірятимуть через QR-код та спеціальний багатозначний номер під ним);

♦ отримання інформації про свій зароблений страховий стаж (загальний та в розрізі кожного року), щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем через кабінет страхувальника.

Отже, навіть не виходячи з дому нині можна отримати інформацію про дані з особистої електронної пенсійної справи. І для цього на вебпорталі слід зареєструватися і створити особистий кабінет.

Способи реєстрації

Реєстрація на вебпорталі електронних послуг здійснюється за допомогою логіна і пароля або з використанням електронного цифрового підпису.

Логін і пароль

Щоб отримати логін та пароль, треба подати заяву на реєстрацію, завітавши до органів Пенсійного фонду за місцем проживання. Слід виконати такі кроки:

1. Прийдіть до обраного вами органу Пенсійного фонду та оформіть заяву. Документи, необхідні для оформлення заяви: паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (ідентифікаційний номер).

2. Отримайте розписку про одержання заяви та реєстраційний код. Він буде необхідний вам для реєстрації на вебпорталі. Зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації.

3. Завершіть реєстрацію, зайшовши на вебпортал ПФУ і обравши пункт меню «Реєстрація» в закладці «Реєстрація за заявою». Заповніть реєстраційну форму.

Логін і пароль бажано підбирати такими, що не містять справжніх імен та прізвищ. Дотримання цієї рекомендації підвищить рівень захисту персональних даних.

4. Після реєстрації на введену електронну адресу надійде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження ви отримаєте повідомлення з вебпорталу про успішне закінчення реєстрації. Строк надання послуги — у день звернення.

Електронний цифровий підпис

Для реєстрації онлайн за електронним цифровим підписом (ЕЦП). Його слід уже мати або можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. Такі послуги можуть надавати і недержавні центри сертифікації ключів за оплату, і центри, створені при податкових органах, безкоштовно.

Адреси отримання ключів та зразки заповнення заявок можна переглянути на сайті центру сертифікації ключів Державної фіскальної служби www.acskidd.gov.ua/reglament.

Для отримання ЕЦП у Державній фіскальній службі потрібно принести в найближче регіональне представництво ДФС такі документи:

• заповнену та підписану реєстраційну картку (для фізичної особи) встановленого зразка у двох примірниках;

• копію паспорта підписувача (1—2 сторінок, 3—6 за наявності відміток та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копію паспорта підписувача, виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (лицьового та зворотного боку та паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання або довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи);

• копію довідки про отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчену підписом власника.

За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків замість копії картки платника податків можна подати копію сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчену підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково слід подати копію сторінки паспорта з відміткою про таку відмову.

Для отримання електронного ключа слід мати порожній CD-R або USB-накопичувач для запису.

Електронний цифровий підпис дає змогу застрахованій особі увійти до персонального кабінету, в якому можна дізнатись про свій зароблений страховий стаж (загальний та у розрізі кожного року), інформацію про щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем.

Різниця між способами реєстрації, пояснив голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус, у тому, що власник логіна та пароля має змогу побачити багато корисної інформації про свою пенсійну справу, але не всю. Адже логін та пароль — менш захищений спосіб користування порталом, ніж ЕЦП. Його власники отримують змогу дізнатися всі дані, які мають про них фахівці Пенсійного фонду. Нині з 3,2 мільйона користувачів порталу майже половина (1,5 мільйона) застосовує саме ЕЦП.

Відео з покроковими інструкціями, як користуватись особистим кабінетом, отримувати онлайн-довідки та замовити послугу CMC-інформування, можна переглянути на офіційному вебресурсі фонду www.pfu.gov.ua у розділі «Інструкції».

Люди працездатного віку, зареєструвавшись на порталі, можуть отримати дані з реєстру застрахованих осіб, зареєструвати заяву на призначення пенсії найближчим часом, залишити запит на підготовку електронних або паперових документів, замовити індивідуальні відомості про застраховану особу, залишити повідомлення про необхідність легалізації трудових відносин (якщо роботодавець відмовляє працівникові в офіційному оформленні на роботу і відрахуванні коштів до ПФ, позбавляючи його права на достойну пенсію у майбутньому). Цю функцію вебпорталу нині розробляють.

Кабінет страхувальника

Пенсійний фонд створив кабінет страхувальника, через який можна перевірити інформацію про подання звітності, бачити повну інформацію щодо сплати підприємством та фізичними особами-підприємцями єдиного соціального внеску, зокрема щодо заборгованості з цього виду платежу. Через кабінет страхувальника можливо отримати інформацію для розрахунку суми виплати за час тимчасової непрацездатності працівника (листки тимчасової непрацездатності).

Зареєструватися в ньому можна лише за допомогою ЕЦП.