Співробітники обласного управління Пенсійного фонду вдосконалюють роботу, щоб максимально зручно для людей вирішувати питання навіть в умовах карантину.

«Передовсім велике навантаження припало на фахівців, які організовують та провадять програмне забезпечення і супровід усіх процесів нарахування й перерахування пенсій. Але ми дружною командою впоралися з поставленими завданнями», — розповідає про особливості роботи в цей період начальник Головного управління Пенсійного фонду в Луганській області Ольга Шарунова.

Нині особистий прийом громадян в управліннях ПФУ обмежено.

«Рекомендуємо нашим пенсіонерам і всім, хто має намір відвідати управління Пенсійного фонду, працювати через онлайн-сервіси фонду, телефонувати на «гарячу лінію», — розповідає посадовець.

За її інформацією, кількість особистих відвідувань управлінь у період карантину зменшилася приблизно на третину. Проте є люди, яких доводиться приймати. Щоправда, роботу установ організовано так, щоб убезпечити співробітників і максимум питань вирішувати в буквальному сенсі на порозі.

Тобто біля входу в кожне пенсійне управління області облаштовано спеціальні бокси, перебуває черговий. Через бокс громадяни передають оригінали документів, черговий співробітник відносить їх фахівцеві, в якого на обслуговуванні перебуває питання. Спеціаліст заводить електронну пенсійну справу, роздруковує заяву, потім документи для підпису надають громадянинові, який звернувся. Доводиться попереджати людей, щоб підійшли через певний час. Людина гуляє на вулиці, а фахівці за цей час опрацюють її документи.

«Щодня в області до нас приходять майже 200 людей з різних питань. Звертаються із приводу призначення та перерахунку пенсій. Нині багато звернень від пенсіонерів-медиків, які працюють, щодо перерахування у зв’язку зі звільненням-скорочення чисельності, що відбулося в березні, з новим етапом реформування системи охорони здоров’я, — розповідає Ольга Шарунова. — З тих двох сотень, які фіксують щодня, майже 60 осіб приймаємо, щоб виплатити допомогу на поховання.

Чимало звернень і за телефонами «гарячої лінії», яку ми організували на період карантину. Наприклад, у Сєверодонецьку звернень настільки багато, що довелося додати ще два номери, щоб приймати такі дзвінки.

І якщо ми щодня майже 200 осіб приймаємо в управліннях, то за телефонами «гарячої лінії» доводиться щодня відповідати не менш ніж на 300 звернень. Люди просять проаналізувати пенсійну справу або облікову картку, надати відповідь на спірні питання. Але попри всі обставини, наші фахівці працюють дуже сумлінно. На сьогодні немає порушень десятиденного терміну від моменту подачі заяви на призначення пенсії».

Саме у період карантину співробітники Пенсійного фонду масово нараховують доплати згідно з Порядком виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, окремим категоріям населення та перераховують пенсії у зв’язку з індексацією.

У квітні пенсійники підготували необхідні документи з нарахування додаткових 500 гривень для громадян, старших 85 років. У Луганській області таку допомогу отримали 39 995 літніх людей. Було проведено нарахування з виплати одноразової допомоги 1000 гривень. Таких одержувачів в області 269 278. На сьогодні допомогу повністю профінансовано, і її виплату закінчують зокрема співробітники Укрпошти громадянам, які отримують пенсію на дому.

Щойно було закінчено розрахунки карантинної тисячі, довелося проводити роботу з індексації пенсій з 1 травня. Це серйозний перерахунок виплат, який проводять без звернення пенсіонерів.

«Великий обсяг роботи, і щоб встигнути все вчасно, довелося працювати у вихідні. Крім усього, потрібно було перевірити всіх претендентів на отримання проіндексованих пенсій, щоб уникнути помилок у нарахуванні. Але ми все встигли. Перерахунок було проведено для 316 333 пенсіонерів. Саме така кількість людей отримає пенсії, підвищені не менш як на 100 гривень. За оперативними даними, в області підвищення пенсій становить у середньому 335 гривень. Тобто якщо середня пенсія була 3757 гривень, то з 1 травня цього року розмір середньої пенсії дорівнюватиме 4092 гривні», — інформує Ольга Шарунова.

Вона зазначає, що в Луганській області й раніше активно агітували пенсіонерів, щоб зверталися з усіх питань через електронні сервіси. Ця обставина допомогла і в непростий період карантину.

«Ми постійно рекламували вебсервіси Пенсійного фонду. І ця робота результат: за період карантину 41 особа подала заяви на призначення пенсії через такі ресурси. Це небувале зростання», — наголошує начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»