19 листопада Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у другому читанні та в цілому. Його спрямовано на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних галузей, розвитку критично важливих та відновлення економіки в умовах війни.

«Ухвалення державного бюджету на 2025 рік — виважене стратегічне рішення, побудоване на чітких пріоритетах: оборона держави, підтримка громадян та відновлення економіки. Важливо, що бюджет побудовано з урахуванням реальних потреб сьогодення з акцентом на забезпечення довгострокової стійкості та зміцнення економічної стабільності у непростих умовах війни», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у Верховній Раді.

Доходи загального фонду (без урахування грантів та міжнародної допомоги) заплановано на рівні 2,05 трлн грн. Видатки загального фонду передбачено на рівні 3,6 трлн грн.

Пріоритет №1 — безпека і оборона

2025 року буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону, адже це ключовий пріоритет: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024-го. Це збільшення дасть змогу посилити обороноздатність країни. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік. Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. 2025 року на це передбачено 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж попереднього. Це фінансування дасть змогу закупити новітні системи озброєння і здійснити технічне оновлення армії, що важливо для ефективного ведення бойових операцій.

Окрему увагу приділено розвитку оборонної промисловості. Фінансування Мінстратегпрому, який займається модернізацією оборонно-промислового комплексу, зросте до 55,1 млрд грн. Це на 15,3 млрд грн більше, ніж 2024 року. Кошти буде використано на технологічне оновлення виробничих потужностей, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.

Зростання відбувається також у фінансуванні закупівлі безпілотників — 2025 року буде надано 46,9 млрд грн, що на 3,6 млрд грн більше, ніж 2024-го. Це забезпечить армію сучасними безпілотними системами, які використовують і для розвідки, і для ударних операцій, посилюючи наші позиції на фронті.

Отже, військові видатки містять грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Забезпечення соціально-гуманітарних потреб та відновлення економіки

Однією з інноваційних складових бюджету стала система Public Investment Management (PIM), запроваджена за підтримки Світового банку. Цей підхід до управління державними інвестиціями забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів, спрямовуючи їх на реалізацію пріоритетних проєктів, які відповідають стратегічним цілям країни. Завдяки PIM уряд зможе забезпечити прозорість видатків та підвищити якість інвестицій у критичні галузі, сприяючи швидшому відновленню інфраструктури.

У межах PIM сформовано Єдиний проєктний портфель, що містить 787 проєктів загальною вартістю 2,6 трлн грн. На 2025 рік передбачено фінансування 224,2 млрд грн, яке розподілено так: 115 млрд грн буде залучено під державні гарантії для відновлення критичної інфраструктури, зокрема транспортних та енергетичних об’єктів; 71,8 млрд грн надійде від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів та грантів, що дасть змогу профінансувати проєкти у галузях транспорту, промисловості, охорони здоров’я, освіти та енергетики; 36,4 млрд грн передбачено із загального фонду бюджету на ключові соціальні й інфраструктурні проєкти, зокрема відновлення навчальних закладів, лікарень та систем водопостачання у постраждалих регіонах.

Цей підхід дає змогу не тільки фінансувати відновлення, а й модернізувати наявну інфраструктуру, створюючи базу для подальшого економічного зростання.

Соціальний захист

На соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю. Із них трансферти до Пенсійного фонду становитимуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій — 42,3 млрд грн, а також додаткові кошти на соціальні програми в межах PIM — 1,1 млрд грн, зокрема будівництво житла для багатодітних родин та розвиток соціальних послуг.

Підтримка ветеранів

На підтримку ветеранів війни 2025 року передбачено 10,5 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн спрямовано на фінансування фахівців із супроводу, 1,7 млрд грн — на ментальну, фізичну та психологічну реабілітацію і професійну адаптацію ветеранів, 348 млн грн — на програми Українського ветеранського фонду. У межах PIM додатково передбачено 4,9 млрд грн на публічні інвестиційні проєкти, зокрема будівництво житла для ветеранів.

Освіта

На освіту заплановано спрямувати 198,9 млрд грн. Фінансування покриє видатки на зарплати вчителям обсягом 103,2 млрд грн, 12 млрд грн — на доплати вчителям, закупівлю підручників для школярів (1,4 млрд грн), гранти на вищу освіту — 28 млрд грн. У межах PIM додатково передбачено 11,8 млрд грн на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів та облаштування укриттів для безпеки учнів.

Охорона здоров’я

Фінансування охорони здоров’я становитиме 217 млрд грн. Сюди входять покриття витрат на програму медичних гарантій (175,5 млрд грн), закупівля ліків та медичних виробів (11,8 млрд грн). У межах PIM передбачено 5,6 млрд грн на оновлення медичних закладів, придбання обладнання та створення реабілітаційних центрів.

Підтримка громад

2025 року ресурс місцевих бюджетів зросте порівняно з 2024-м на 15% — з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн, а також додаткова дотація для місцевих бюджетів, яка зросте до 36,5 млрд грн, зокрема на підтримку деокупованих територій.

Базова дотація зросте до 25,5 млрд грн, а введення реверсної дотації дасть змогу ефективніше розподіляти ресурси.

Окрім цього, передбачено видатки з держбюджету на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій обсягом 4,0 млрд грн, а також на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) — 1,0 млрд грн.

Культура та медіапростір

На підтримку культури та медіапростору передбачено 10,3 млрд грн. Фінансування охоплює збереження культурної спадщини, підтримку національних театрів та концертних організацій (2 млрд грн), а також проєкти з розвитку стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (4,1 млрд грн).

Наука

На фінансування науки передбачено 14,5 млрд грн, що спрямовано на підтримку дослідницьких проєктів, модернізацію наукової інфраструктури та гранти для пріоритетних досліджень. Особливу увагу буде приділено розробкам в оборонно-промисловому комплексі та царині енергетичної безпеки.

Цифрова трансформація

На цифрову трансформацію пріоритетних галузей передбачено 4 млрд грн. Серед ключових проєктів — розвиток електронного урядування, розширення можливостей порталу «Дія», інноваційні рішення для підвищення ефективності державних послуг та впровадження новітніх технологій у царині безпеки.

Спорт

Фінансування спортивної галузі становитиме 5,7 млрд грн. Видатки спрямовано на підтримку олімпійського та паралімпійського руху, розвиток фізичної культури, а також підготовку спортсменів до міжнародних змагань.

Підтримка бізнесу

Для розвитку підприємництва в межах програми «5—7—9%» передбачено 18 млрд грн. Це фінансування спрямовано на доступне кредитування малого та середнього бізнесу, що допоможе стимулювати економічне відновлення та зберегти робочі місця. На гранти для бізнесу передбачено 1,4 млрд грн, а на Фонд розвитку інновацій — 3 млрд грн.

Джерело: Міністерство фінансів