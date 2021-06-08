…Заходиш у зал і тебе зустрічають сотні знайомих очей. Зі світлин. Таким є перше враження від оригінальної виставки фотографій, представлених у найавторитетнішому музеї області. Це спільний проєкт її директорки Оксани Важатко та автора — заслуженого журналіста України Валерія Мельника, донедавна — власкора «Урядового кур’єра».

Автор жартує: намагався фіксувати розумні очі волинських медійників. Вже як вдавалося, бо робив це не на замовлення, не для фотосесій, здебільшого колеги і не підозрювали, що за ними пильнує невсипуще око фотоапарата Валерія. А ситуації, у яких працюють журналісти, бувають різні. Це відобразилося в їхніх очах: сум і радість, співпереживання і насмішкуватість, наполегливість й іронія, доброта і гіркота, словом, все як у житті. Таких фотопортретів працівників інформаційної сфери Волині, які автор зробив у різні роки, представлено на виставці понад 200. Тож усі, хто прийшов на її відкриття, глянули на себе через призму років.

Підзаголовком до виставки «Очі волинської журналістики» Валерій Мельник обрав ємке слово «Ностальгія». Це передусім його сум за колегами, з якими чимало років працював пліч-о-пліч, яких вчив і у яких вчився журналістики. І які, на жаль, не побачать його ставлення до них, висловлене у портретах. Тому й вирішив фотохудожник усі стенди зі світлинами журналістів передати у фонди Волинського краєзнавчого музею.

А також журналіст, який віддав журналістиці понад 40 років, хоче, щоб прийдешнє покоління волинських медійників знало і шанувало попередників, продовжувало традиції і пам’ятало, що, перефразовуючи відому пісню, «до них тут теж щось стояло». Тобто що на Волині ЗМІ зародилися не з їхнім приходом у професію. І має право це сказати. Він — член Національної спілки журналістів України з 1978 року та Національної спілки краєзнавців України — з 2011-го.

Його матеріали різної тематики десяток літ постійно публікували у газеті «Урядовий кур’єр». «Природничі» світлини Валерія Мельника також використовують газети «День», «Волинь-нова», «Волинська газета», «Віче», «Лісовий та мисливський журнал» та інші.

Лариса ВІЛІЩУК,

заслужений журналіст України,

Леонід МАКСИМОВ

для «Урядового кур’єра»