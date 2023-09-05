Така філософія бізнесу Рівненщини, який у воєнний час поглиблює співпрацю з державою

З нагоди Дня підприємця на Рівненщині зазвичай ушановують найсумлінніших бійців економічного фронту. Не зрадили традиції й після 24 лютого 2022-го.

«Хоч Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» у воєнний час на паузі, ми єдина область в Україні, яка вирішила не припиняти цю добру справу. Як на мене, пошанування тих, хто в цей буремний час працює на рідній землі та має надвисоку соціальну відповідальність, — особлива місія», — вважає голова територіального відділення Асоціації платників податків України Мар’ян Года.

Обласний рейтинг «Сумлінний платник податків» — спільне рішення не лише тервідділення АППУ, а й громадської ради при ГУ ДПС області, яке підтримала обласна військова адміністрація. Тому учасником Форуму сумлінних платників податків був її начальник ОВА Віталій Коваль, який нагородив номінантів.

«Нині керівник підприємства чи бізнесу, що сповна сплачує податки, — це воїн економічного фронту. Ви не просто вірите в перемогу, а наближаєте її через глибинне єднання з Батьківщиною. Ви розширюєте кількість робочих місць і створюєте додану вартість на рідній землі, і це неоціненно для країни, яка воює за свободу.

2022 року доходи бюджетів усіх рівнів у нашій області зросли на чверть, а кількість підприємців — на три з половиною відсотки. Нині на Рівненщині 40 тисяч 500 підприємців, серед яких і представники релокованого бізнесу. І вже цього року маємо зростання надходжень ще на третину», — відзначив він.

Важливо, що від початку великої війни бізнес поглиблює співпрацю з державою. І вона тримається на взаємній довірі. Судіть самі: лише від початку 2023-го за урядовою програмою «5—7—9%» отримано 2,3 мільярда гривень, щоб розширювати виробництво і стимулювати експорт (який, до речі, повністю орієнтований на країни Євросоюзу).

1300 робочих місць у різних галузях економіки створено за програмою «єРобота» завдяки грантам від держави, одного з головних інвесторів у розвиток країни.

«Людей, які готові ризикувати й бути підприємцями, у світі, за статистикою, лише 5 відсотків. Ви каста обраних, бо не просто ризикуєте, а робите це під час повномасштабної війни, усвідомлюючи: зайняті руки ніколи не опустяться. З такого усвідомлення, віри в перемогу на рівні ДНК й формується нація переможців», — каже Віталій Коваль.

Керівник ГУ ДПС області Андрій Троцко підтверджує впевнений економічний поступ Рівненщини: за перші сім місяців цього року до зведеного бюджету спрямовано вже понад 10 мільярдів надходжень, ідемо з перевиконанням.

Самі підприємці визнають: нині ризикують як ніколи. Але роблять це заради своєї країни і для того, щоб довести: тут є і буде перспектива для розвитку. Так, нині вони працюють багато, навіть дуже багато заради того, щоб діти й онуки завжди жили мирно. Дякують за підтримку державі та обласній військовій адміністрації в особі начальника Віталія Коваля. Стверджують, що хоч би з якою проблемою звернулися б, мають підтримку й допомогу. Чи то йдеться про отримання доступних кредитних ресурсів, чи про ліміти на енергоносії тощо.

До прикладу, підприємство з іноземною інвестицією ПрАТ «Вераллія-Україна», колишній склозавод у селі Зоря під Рівним. Воно, до речі, 19 вересня відзначить пів століття. Із цієї нагоди відкриють сучасну піч та інвестують у розвиток ще 16 мільйонів євро. Європейці, як бачимо, сміливо вкладають в Україну, а це маркер і для вітчизняного бізнесу.

Набирає обертів ТОВ «Автоплюс-А». До кінця року на в’їзді до Рівного зведуть нові потужності, що значно розширить можливості. Директор підприємства Андрій Біланчук добре відомий як меценат Збройних сил України. Його життєва філософія вкладається у формулу «Один плюс один дорівнює три».

За нею живе весь соціально відповідальний бізнес, що працює у форматі 24 на 7, допомагаючи фронтові. Тому й у рейтингу з’явилася нова номінація: сумлінний платник податків з високим рівнем участі в соціальних програмах.

Серед таких платників — яскраві представники молокопереробної промисловості «Агропереробка» та «Радивилівмолоко», фірма з міжнародних перевезень «Камаз-Транс-Сервіс», «Волинь-Цемент» групи компаній «Діккергоф», ТОВ ВПК «Україна» групи компаній Foods. Директор «України» Олена Ярощук повідомила: незабаром запросить на відкриття одразу п’яти ліній з виготовлення продуктів харчування на нових виробничих потужностях. На площі 11 тисяч квадратних метрів створюють 800 робочих місць для жителів Рівненської громади.

«Від початку війни ми не зупинилися ні на день. Віталій Коваль та його команда стали для нас інвестиційною нянею, запропонувавши скористатися підтримкою держави. Тож 63 мільйони гривень ми отримали за програмою «5—7—9%», ще 16 мільйонів — на обладнання від українського виробника. Це обладнання з Харківщини, тож принцип «Свій до свого по своє» працює справно. А ще ми великий експортер українських продуктів харчування. І якщо я не впізнала керівника Рівненської митниці Ігоря Козлинця, який присутній на форумі, то він на своєму місці».

Справді, вже цього року на Рівненщині додалося 300 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Ефективну співпрацю з митницею підтверджують і у фірмі «Продекологія», яка експортує власні наукові розробки в 49 країн. І у «Вілісі», який нещодавно уклав угоду на постачання макаронів власного виробництва в європейську мережу супермаркетів Lidl, яка налічує 12 тисяч магазинів.

Підприємці розуміють: битви виграють військові, а війну — економіка. Тож переформатовують не лише виробництво, а й власну філософію: сумлінним платником податків на Рівненщині бути почесно. Тому попри жорсткі критерії оцінювання кількість претендентів на номінації щороку зростає. Сьогодні переможців 35, далі буде більше.

До речі. На Рівненщині діють обласні програми підтримки бізнесу. Зокрема, часткова компенсація витрат на придбання обладнання та часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, а також ваучерна підтримка на навчання та перепідготовку кадрів.