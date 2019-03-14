Одним із пріоритетів Уряду в трудовій сфері є легалізація трудових відносин і заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості. У зв’язку з цим Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що зарплата в конверті — це пряме порушення права робітника на гідну пенсію.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649-р, зокрема, доручено відповідним органам виконавчої влади провести спільні комплексні заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

За данимиДержавної фіскальної служби України, за січень-липень 2018 року було виявлено 4,2 тисячі найманих працівників без оформлення роботодавцем трудових відносин, а також відомство поінформувало, що за цей період до державної реєстрації залучено 8,8 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно.

На ринку праці України спостерігаються позитивні тенденції щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття. Таку обнадійливу інформацію станом на лютий цього року оприлюднила Державна служба статистики України.За даними Служби, чисельність зайнятого населення за 9 місяців 2018 року, у порівнянні з 9 місяцями 2017 року, зросла на 185 тис. осіб та становила 16,4 млн осіб.

Про структуру зайнятого населення за професійними групами свідчить наведена нижче інфографіка.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, проблема працевлаштування є дуже важливою для громадян, про що свідчать звернення на урядову «гарячу лінію». Так, з початку 2019 року надійшло 300 звернень з питань зайнятості населення. Найбільше громадяни зверталися щодо сприяння у пошуку роботи, у тому числі допомоги у започаткуванні власного бізнесу.

Аналіз соціального стану та вікової групи заявників засвідчив, що найбільше проблем під час пошуку роботи виникає: у людей старше 40 років, через вікову дискримінацію, адже роботодавці все частіше надають перевагу молоді; пенсіонерів, розмір пенсії яких недостатній для забезпечення їх життєвих потреб; жителів сільської місцевості, де не настільки розвинена інфраструктура, як у містах; а також осіб з інвалідністю та малозахищених верств населення.

Важливим для тих, хто перебуває на обліку як безробітний, є отримання допомоги по безробіттю, адже це їх єдине джерело доходу.

До відома, з 1 січня 2019 року підвищено мінімальний розмір допомоги з безробіття: громадяни з урахуванням страхового стажу і заробітної плати тепер отримуватимуть від 1440 до1630 грн, а для громадян, яким нараховуються виплати без страхового стажу і заробітної плати, розмір допомоги тепер становить від 544 до 610 грн (Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 12 вересня 2018 р. № 175). Максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття не може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У багатьох випадках непорозуміння щодо розміру отриманої безробітними допомоги виникають через несплату колишнім роботодавцем єдиного соціального внеску, про що працівник навіть і не здогадувався. У захисників нашої країни проблеми з нарахуванням такої допомоги також виникають, але через ненадання військовими частинами інформації про грошове забезпечення.

Ось деякі приклади звернень на урядову «гарячу лінію»

Так, житель м. Волновахи Донецької області, учасник бойових дій на сході країни, який перебуває на обліку у Волноваському районному центрі зайнятості Донецької області, поскаржився на розмір допомоги по безробіттю (300 грн) та попросив сприяння у перегляді її розміру.

За результатами розгляду звернення у Донецькому обласному центрі зайнятості повідомили, що заявнику у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи з 3 грудня 2018 року було надано статус безробітного. Через нестачу довідки про грошове забезпечення було надіслано запит до військової частини щодо надання даної довідки.

Після її отримання 31 січня 2019 року заявнику зроблено перерахунок допомоги по безробіттю з дня її призначення з урахуванням страхового стажу в розмірі середньоденної заробітної плати.

Наступний приклад свідчить про те, що на захист громадян стає і місцева влада. На урядову «гарячу лінію» зателефонувала заявниця з м. Сіверська Донецької області та повідомила, що Центром обслуговування клієнтів Бахмутського РЕМ AT «ДТЕК Донецькі електромережі» безпідставно відмовлено у працевлаштуванні її дочки на посаду контролера, яка має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.

У зв’язку з цим Сіверська міська рада звернулася за роз’ясненнями до начальника ЦОК Бахмутського РЕМ. Згідно з наданою інформацією дочці заявниці було роз’яснено умови праці контролера та рекомендовано залишити свої контактні дані, для того щоб повідомити про результати співбесіди з нею.

За період з 6 по 12 березня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 21 170 звернень, з них телефоном — 19 808, через інтернет — 1362.