Візит Президента України Володимира Зеленського до США, крім домовленості про постачання системи протиповітряної оборони Patriot, приніс й інші важливі домовленості. Про це Володимир Зеленський заявив у черговому зверненні, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Повертаємося з Вашингтона. Їдемо з хорошими результатами. Такими, що справді допоможуть. Коли кажемо «патріоти» в Україні і Сполучених Штатах, однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України», — сказав Президент. Він додав, що існують й інші домовленості, про які пообіцяв розповісти згодом. Він ще раз подякував Президентові США Джо Байдену «і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали».

Володимир Зеленський розповів, що на зворотному шляху до Києва зустрівся із Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві, який назвав містом-рятівником. Глави держав підбили підсумки 2022 року, що створив надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала росія проти України.

Наш Президент подякував Анджею Дуді за величезну підтримку українців з боку Польщі та її громадян. Лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні наступного року. Президенти зачепили широкий спектр тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.

Допомога масштабна, але не покриває всі запити України

Американська та європейська преса пише про символізм візиту Володимира Зеленського до Вашингтона й наголошує на внеску США в боротьбу за демократичний світ у протистоянні з росією. Британська газета Time назвала візит українського Президента важливою віхою.

«Він засвідчив вагоме значення військової допомоги обсягом 20 мільярдів доларів, яку надали Сполучені Штати Україні. Він додає аргументів на користь пропозиції адміністрації Джо Байдена надати ще один пакет допомоги на 45 мільярдів доларів», — пише видання. Time припускає, що Конгрес схвалить цей пакет допомоги, оскільки демократи все ще мають більшість у Палаті представників.

«Проте систему протиповітряної оборони Patriot треба було передати Україні ще кілька місяців тому. Бо мине не один тиждень, перш ніж ці установки запрацюють», — констатує британське видання. Воно зазначає, що американський Президент не відповів на прохання української сторони до США надати нові супердрони та новітні ракетні технології, «бо боїться, що вони можуть потрапити до рук ворога».

«Однак ще десять місяців тому США пропонували евакуювати Зеленського, припускаючи поразку України. Тепер у Білому домі розмірковують, як Україні відбивати чергові російські наступи і як вона може перемогти», — пише Time.

Американська преса закликає тверезо оцінити рішення Білого дому про надання Україні ППО Patriot. Промова Володимира Зеленського в Конгресі «стала кульмінацією багатьох подій, серед яких оголошення Джо Байдена про надання Україні системи протиракетної оброни Patriot і нового пакета економічної та військової допомоги на 45 мільярдів доларів», — пише газета Washington Post.

«Проте хоч би якою масштабною була ця допомога, вона не покриє всього запиту пана Зеленського і всіх нагальних потреб українського народу, — зазначає видання. Воно наголошує на символічності передачі Україні системи Patriot, на яку Вашингтон пішов попри застереження москви. — Але не варто переоцінювати практичного значення однієї-єдиної батареї ППО».

Європейцям треба брати більше відповідальності

Першу після початку війни закордонну поїздку Володимир Зеленський здійснив не до Варшави, Парижа чи Лондона, а до Вашингтона. Це зрозуміло з огляду на величезну політичну, військову та фінансову підтримку, яку надає Україні США і за яку український лідер приїхав подякувати, пише французьке видання Lemonde.

«Стоячи з ним пліч-о-пліч у Білому домі, пан Байден підтвердив надання нового пакета військової допомоги на 1,8 мільярда доларів, зокрема системи Patriot, яких так давно чекають у Києві», — зазначила газета.

Німецьке видання Berliner Zeitung теж віддає належне Вашингтону в підтримці України: «США в усіх розуміннях — найважливіший союзник України у війні з росією. Отже, цілком логічно, що Володимир Зеленський зустрічається із Джо Байденом, а не з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн або французьким президентом Еммануелем Макроном, який занадто заграє з російським президентом володимиром путіним. Або ж з німецьким канцлером Олафом Шольцом, який спершу оголосив про переломний момент історії, але відтоді не демонструє особливої рішучості, коли йдеться про роль лідера в Європі», — пише газета.

Berliner Zeitung зазначає, що якщо 2024 року новим господарем Білого дому стане республіканець, то варто очікувати зміни курсу. «І європейцям треба бути готовими взяти на себе більше відповідальності», — пише видання.