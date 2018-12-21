Міський голова Олександр Цебрій, як і всі уманці, гордиться своїм містом. Добре знає кожен його закуток, будинок, адже виріс тут. Та й містяни, побачивши в ньому надійного захисника їхніх інтересів, довіряють Олександрові Володимировичу. Нерідко приходять із цікавими пропозиціями, спрямованими на поліпшення роботи міського господарства, благоустрою, соціального захисту. За останні роки разом із громадою вдалося чимало зробити для розвитку Умані. Збільшуються доходи міської скарбниці, і раціонально використовують кожну гривню. Подбали про те, щоб старовинна Умань ставала затишнішою, красивішою. Десятки вулиць і площі отримали нове покриття. Ще однією візитівкою разом з відомою Софіївкою став після реконструкції сквер Шевченка з комплексом світло-музичних фонтанів. Докорінно змінює обличчя площа Соборності.

Нашу розмову з міським головою час від часу переривають телефонні дзвінки. Він вирішує нагальні питання, паралельно спілкуємося про перспективи міста. Подає мені досить важку течку з написом «Міський проект для студентства «Академія молодіжного лідера». Те, що міський голова почав розповідь не із соціальних чи комунальних проблем, свідчить, що в Умані дбають про завтрашній день, адже всерйоз опікуються молодіжними справами.

— Олександре Володимировичу, «Академія молодіжного лідера» — це данина моді? Адже нині за популярними лозунгами часом втрачається суть.

— У жодному разі. Покладаємо на цей проект великі надії, адже суспільство зачекалося змін. Саме в цій академії найактивніші юнаки та дівчата здобувають навички та знання методів управління, починають усвідомлювати особисту відповідальність перед суспільством. Тут ознайомлюємо молодь із досвідом окремих депутатів, практикою роботи посадових осіб відділів та управлінь. Тепер учасники проекту беруть участь у засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради, особистих прийомах міського голови та його заступників. Студенти не лише спостерігають, а й самі організовують і проводять загальноміські акції, фестивалі, концерти, флешмоби, ініціюють проекти.

Традиційним став «Один день з міським головою», коли молодь бере участь в управлінні містом. По закінченні навчання в академії кожен учасник презентує проект «Якби мером був я», висловлюючи думки, ідеї, пропозиції щодо поліпшення благоустрою, розв’язання соціальних проблем тощо. Відповідно створюємо банк даних молодіжних ініціатив міста.

Триває п’ятий сезон проекту, більш як 100 осіб стали його учасниками. Вони в межах реалізації ініціативи мають змогу відвідати Міністерство молоді та спорту, Верховну Раду, поспілкуватися з народними депутатами.

За підсумками минулого року «Академія молодіжного лідера» стала найкращою практикою молодіжної роботи в Україні та отримала відзнаку Міністерства молоді та спорту. По суті, завдяки цьому проекту, який став важливою складовою молодіжної політики, формуємо команду, гартуємо тих, хто прийде завтра, вчимо управляти підприємством, містом, країною.

— Знаю, що ще недавно в місті гостро поставала проблема температурного режиму в окремих навчальних і соціальних закладах. Як розв’язуєте її нинішньої зими?

— Ситуація в місті щодо опалення навчальних закладів зовсім не проста, адже багато років систему теплопостачання ніхто не реконструював, що призвело до її зношеності, а тому й недотримання температурного режиму в деяких закладах.

У міру надходження коштів у межах проектів проводимо модернізацію систем опалення. Добре зваживши всі «за» і «проти», вирішили зокрема в навчальних закладах не тільки оновити та реконструювати опалювальні системи, а й перейти на використання альтернативного палива. По-перше, це відповідає всім екологічним вимогам та європейським нормам. По-друге, дає змогу скоротити споживання традиційних видів палива, забезпечити поліпшення температурного режиму, створити у навчальних та інших соціальних закладах максимальний комфорт і затишок. Переваги використання котлів на біопаливі — те, що заклад завжди вчасно може розпочати опалювальний сезон, а котли на пелетах набагато безпечніші в експлуатації, ніж газові котельні.

За фінансової підтримки Програми розвитку ООН у загальноосвітніх школах №9, №12, дошкільному навчальному закладі №21 встановили котельні, що працюють на біопаливі. Це не тільки одразу позначилося на поліпшенні температурного режиму, а й допомогло заощадити багато коштів і дорогоцінного природного газу. Накопичивши певні ресурси, надали кошти на реконструкцію теплових пунктів ще в кількох дитячих навчальних закладах, станції юних техніків, центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді шляхом встановлення сучасних теплових лічильників. Разом з економією енергоресурсів модернізуємо систему опалення, зокрема переоснащуємо котельні, щоб використовувати біопаливо, встановлюємо в навчальних закладах, лікарнях та інших соціальних закладах твердопаливні котли.

Звичайно, для цього необхідні були додаткові кошти. Допомогли банківські кредити. Ось і нині монтуємо твердопаливний котел потужністю 1,5 МВт у міській лікарні. Плануємо завершити цю роботу найближчими днями. У планах ще три такі котельні.

Загалом введення в експлуатацію всіх згаданих об’єктів дасть змогу замістити близько мільйона кубометрів природного газу, значно поліпшити умови життя зокрема найменших членів суспільства і зекономити значний фінансовий ресурс. Особливо актуальне зменшення споживання газу в умовах воєнної агресії Російської Федерації. Адже енергетична незалежність — це складова національної безпеки держави.

— Опіка захисників України — обов’язок кожного громадянина. А членів сімей загиблих слід оточити особливою увагою.

— Шануємо наших захисників і розділяємо скорботу родин, у яких війна забрала найрідніших. На сьогодні в Умані 679 учасників АТО, 14 сімей і три родини померлих осіб з числа учасників АТО, 500 дітей учасників АТО.

Міська влада виробила стратегію соціального захисту цих категорій населення. Крім загальнодержавних пільг, за кошти міського бюджету, в межах програми «Турбота», надаємо додаткові пільги. Працює розгалужена мережа закладів соціального захисту.

Протягом минулих років придбали квартири для трьох учасників АТО шляхом пільгового кредитування, для двох — за державні кошти і трьох — за кошти грошової компенсації. Цього року таку саму грошову компенсацію отримала ще одна родина та учасник АТО. Визначено суму грошової компенсації мамі одного із загиблих та одному учасникові АТО.

Вирішуємо питання відведення земельних ділянок. 58 учасників АТО вже отримали у власність ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 237 — дозволи на розроблення проекту землеустрою.

Громада шанує пам’ять про уманців, які героїчно загинули під час захисту Батьківщини: родинам учасників АТО вручено ордени «За мужність» ІІІ ступеня та відзнаки міської ради «Почесний громадянин м. Умань». Крім того, пам’ять про наших героїв увічнюємо в назвах вулиць, встановлюємо меморіальні дошки, друкуємо книжки. Встановлено пам’ятний знак загиблим на сході України уманцям, працюємо над створенням музею АТО.

Учасників бойових дій та членів родин загиблих постійно долучаємо до загальноміських заходів, участі в житті міста. Представники громадської організації «Родина Героя», об’єднань учасників АТО входять до складу координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, інших дорадчих органів міської ради та виконавчого комітету, що сприяє не тільки їхній соціалізації, а й можливості доносити свої проблеми до влади, вносити пропозиції для захисту прав членів організацій.

— Якось почув судження: «Ставлення до людей з інвалідністю показує рівень цивілізованості держави». Очевидно, це стосується й Умані?

— Маєте рацію. У нашому місті 6,2 тисячі осіб з інвалідністю, з них 382 — з інвалідністю внаслідок війни, 49 — з інвалідністю зі Збройних сил України. Турбота про них — один з найголовніших пріоритетів у роботі міської ради, її виконавчого комітету та депутатського корпусу. Розв’язанню гострих соціальних проблем людей з особливими потребами сприяє реалізація обласних та міських програм «Турбота» і «Безбар’єрна Умань». Міська рада передбачає кошти для надання додаткових соціальних пільг особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп, особам з інвалідністю без обох рук або ніг, надаємо щомісячну матеріальну підтримку стомованим хворим, пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті. Одержують фінансову підтримку громадські організації соціального спрямування.

Умань має розгалужену мережу соціальних закладів, які надають соціально-реабілітаційні послуги дітям, молоді, сім’ям, особам з інвалідністю, пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення. Три соціально-реабілітаційні заклади обслуговують майже 2 тисячі осіб, мають необхідну матеріально-технічну базу, облаштовані підйомниками для доступності осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для людей з особливими потребами в Умані передбачено цілий комплекс заходів, створено систему допомоги, реабілітації та оздоровлення. Варто згадати центр реабілітації дітей з інвалідністю «Пролісок», де дітям надають послуги з комплексної реабілітації, навчають за індивідуальним планом, здійснюють патронаж удома.

Дітей оздоровлюємо в літньому таборі санаторного типу «Мрія», якому за підсумками державної атестації присвоєно І категорію. Активно працює кризовий центр «Пелюстки довіри». Започатковано роботу кулінарної майстерні «Виплигасики». У межах спільного проекту американського фонду допомоги хворим дітям (IORPHON) та благодійного фонду «Небайдужі» для покращення умов перебування дітей з інвалідністю проведено капітальний ремонт у приміщеннях на суму 352 тисячі гривень.

Умань — серед 11 муніципалітетів-лідерів, які першими на кінець 2018 року виконали вимоги на отримання статусу кандидата міжнародної ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді».

Під час реформування системи освіти в місті відбулося чимало позитивних змін: створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі закладу дошкільної освіти та дев’яти закладів загальної середньої освіти, здійснюють підготовку педагогів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. У 2018/2019 навчальному році на інклюзивному навчанні перебувають 24 учні та три вихованці дитячого навчального закладу №12.

В організації роботи в інклюзивних класах особливий акцент освітяни роблять на особистісну орієнтацію навчання. Перевагу надають індивідуально-груповій формі діяльності з урахуванням здібностей кожної дитини. У місті створено інклюзивно-ресурсний центр, на що з міського бюджету надано 700 тисяч гривень для капітального ремонту приміщення та майже 30 тисяч гривень на придбання меблів та корекційно-навчального обладнання.

Це стосується не лише інвалідів, прагнемо зробити все, щоб у нашому місті жилося зручно, приємно й затишно. Судячи з відгуків уманців, якоюсь мірою це нам вдається.

— Щиро вдячний, що знайшли час для спілкування.

— Користуючись нагодою, вітаю всіх читачів «Урядового кур’єра» з прийдешнім 2019 роком та Різдвом Христовим! Бажаю здоров’я й достатку, злагоди та миру.

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр ЦЕБРІЙ. Народився в червні 1974 року в м. Умань. Закінчив місцеве кооперативне училище, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобув кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства, а пізніше — магістра.

Займався підприємницькою діяльністю, очолював ТОВ «Круїз-Авто». У березні 2014 року його обрано секретарем Уманської міської ради. З 30 травня 2014-го по 18 листопада 2015 року виконував обов’язки міського голови. 25 жовтня 2015-го обрано Уманським міським головою.

Член громадської організації «Рідна Умань», ревізійної комісії Всеукраїнського об’єднання «Клуб мерів».

Одружений. Виховує двох синів.