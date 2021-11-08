Голова Ради адвокатів Закарпатської області, президент Асоціації захисту прав правників України, віцепрезидент Спілки адвокатів України, кандидат юридичних наук Олексій ФАЗЕКОШ уже не вперше виступає в «Урядовому кур’єрі» з аналізом процесів, що відбуваються в адвокатському середовищі. Сьогоднішнє інтерв’ю з одним із безсумнівних лідерів вітчизняної адвокатури присвячене її діяльності у контексті чинного українського законодавства та відповідності викликам дня.

Незалежність адвокатури обстояли

— Олексію Андрійовичу, повернімося до того інтерв’ю «Урядовому кур’єру», в якому ви наголошували на неприйнятті в адвокатському середовищі проєкту закону №9055. Незалежність адвокатури й інших правових інституцій вдалося обстояти, і ви в цьому відіграли не останню роль.

— Так, запропонована цим проєктом реформа адвокатури визначалася бажанням влади контролювати правові структури, зробити їх ручними. Він загрожував існуванню адвокатури як незалежної правової інституції. Основну роль у цьому відіграла Національна асоціація адвокатів, керівництво якої стояло на позиції категоричного несприйняття запропонованих змін у законодавстві. При цьому Рада адвокатів Закарпатської області активно долучилася до обговорення, доводячи шкідливість законопроєкту №9055. Урешті після президентських виборів його було відкликано. Так ми було збережено незалежний статус адвокатури в державі.

— Яка ситуація тепер?

— Нинішня українська влада розуміє призначення адвокатури, тому підтримуємо курс Президента Володимира Зеленського. Про це було заявлено на форумі, організованому Радою адвокатів Закарпатської області, яку я очолюю. Вважаємо правильним курс влади на боротьбу з корупцією та проведення структурних реформ у правовій системі нашої держави, які покликані сприяти її демократичному розвитку.

— Уже майже десять років працює нова модель адвокатського самоврядування, запроваджена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що ухваленого 2012 року. Як можете оцінити діяльність цієї правової інституції, відколи діють нові правила гри?

— Головне, що адвокатська спільнота довела: вона може гідно сприймати і реагувати на виклики часу. За ці майже десять років діяльності в нових умовах адвокатура показала себе сильною інституційно, і можу сказати відверто, що вона тримається на світовому рівні. Багато зарубіжних колег заздрять нам, що маємо модель, яка зберігає базові принципи, на котрих повинна існувати ця правозахисна організація: незалежність, ефективність і самоврядність. Ці принципи ми обстоювали, на них нині й стоїмо. Їх додержання дає змогу адвокатурі не залежати від будь-яких владних коливань, кон’юнктури і політичних впливів. Саме завдяки цьому адвокатура відповідає своєму інституційному призначенню: захищати права громадян.

Стратегії розвитку системи правосуддя — повна підтримка

— Яку позицію займає керівництво правозахисних організацій щодо Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, що впроваджують в Україні?

— Багато що бачиться з відстані десятиліття. Відтоді, коли частина моїх колег — ініціаторів змін поставили собі за мету вивести українську адвокатуру як правозахисну інституцію на новий європейський вектор розвитку. І як показав весь наступний період, цієї мети в головному досягнуто. Велика заслуга в цьому голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідії Ізовітової, членом команди якої я себе вважаю. Її корабел» за ці роки витримав усі шторми і бурі, що проносилися в суспільстві. Адвокатура довела свою дієвість, спроможність протистояти сучасним викликам. А говорячи про суть запитання, зазначу, що нині Національна асоціація адвокатів уже впроваджує рішення, які відповідають Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021—2023 роки. Цю стратегічну лінію розвитку, як відомо, затвердив Президент України.

— У якій формі це відбувається?

— Національна асоціація адвокатів України створила робочу групу, яка висловила своє бачення того, що треба підсилити в законодавчій площині стосовно адвокатури й адвокатської діяльності.

— Що в законодавстві, на думку ваших колег з асоціації, потрібно вдосконалити?

— Загалом Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ефективний і прогресивний. Серед положень, які потребують удосконалення, — посилення гарантії прав адвокатів і адвокатської діяльності, необхідність їхнього соціального захисту, вдосконалення оподаткування.

Вважаю за необхідне підкреслити такий нюанс. Будь-яка правозахисна організація має бути максимально незалежною та не регламентованою ззовні. Базовий принцип у роботі виборних органів стверджує, що кожна людина має право обирати й бути обраною. У цьому сенсі абсолютно нелогічний і такий, що порушує цей базовий принцип, наявний у чинному законі штучний бар’єр на право обрання до керівних органів одних і тих самих осіб в адвокатському самоврядуванні лише на два терміни. Такого немає ні в представницьких органах влади, ні у громадських організаціях. Це атавізм радянської системи, і вважаю, від цього потрібно відмовитися. Керувати адвокатурою мають ті люди, яким професійне співтовариство безумовно довіряє. Це для того, щоб не робити штучних перепон людям, які своєю копіткою працею довели, що можуть зробити адвокатуру ефективною.

Європейська — означає правова

— Олексію Андрійовичу, ви вірите, що в нас буде правова держава?

— Звичайно, іншого не уявляю.

— На чому ґрунтується ваша віра?

— На цілком конкретних речах. По-перше, на тому, що в нас сильна, незалежна і самоврядна адвокатура, яка, впевнений, такою залишатиметься й надалі. По-друге, на тому, що бачу в керівництва держави, Президента Володимира Зеленського бажання розбудовувати Україну за європейськими стандартами. Вони передбачають і наявність сильної, незалежної адвокатури.

А базове в існуванні такої держави верховенство права. Така сама важлива гуманізація самої системи правосуддя, за якої у правоохоронних органах каральні функції бути індивідуалізованими. Нещодавно як голова Асоціації прав правників України та голова Ради адвокатів Закарпатської області я мав зустріч із першим заступником міністра внутрішніх справ Євгенієм Єніним, на якій було обумовлено деякі аспекти співпраці між нашими правозахисними організаціями і МВС України. Очевидно, що Міністерство внутрішніх справ, його новопризначене керівництво додержуватиметься європейських правових стандартів і принципів прозорості у роботі, забезпечуватиме права і свободи громадян. Такими принципами у діяльності керується й адвокатура.